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Зеленський може відвідати Вашингтон цього тижня, - ЗМІ
Американські та українські посадовці обговорюють можливий візит президента України Володимира Зеленського до США, який може відбутися вже цього тижня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформувало агентство Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з перебігом переговорів у Женеві.
Обговорення найбільш чутливих питань
За словами одного зі співрозмовників Reuters, головна мета поїздки полягає в тому, щоб Зеленський особисто обговорив із президентом США Дональдом Трампом найчутливіші елементи запропонованого мирного плану.
Йдеться, зокрема, про питання територій, які є ключовими у майбутніх домовленостях.
Поки що офіційної дати візиту немає. Переговори щодо деталей тривають, і рішення може бути ухвалене найближчими днями.
Перемовини у Женеві
- Нагадаємо, що у неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
Топ коментарі
+7 Luka Lukich #363772
показати весь коментар24.11.2025 01:14 Відповісти Посилання
+4 Misha Kvakin #469784
показати весь коментар24.11.2025 01:22 Відповісти Посилання
+4 Pan Lipko
показати весь коментар24.11.2025 01:59 Відповісти Посилання
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