936 11

Зеленский может посетить Вашингтон на этой неделе, - СМИ

Встреча Зеленского и Трампа может состояться на этой неделе

Американские и украинские чиновники обсуждают возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в США, который может состояться уже на этой неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров в Женеве.

Обсуждение наиболее чувствительных вопросов

По словам одного из собеседников Reuters, главная цель поездки заключается в том, чтобы Зеленский лично обсудил с президентом США Дональдом Трампом наиболее чувствительные элементы предложенного мирного плана.

Речь идет, в частности, о вопросах территорий, которые являются ключевыми в будущих договоренностях.

Пока официальной даты визита нет. Переговоры по деталям продолжаются, и решение может быть принято в ближайшие дни.

Переговоры в Женеве

  • Напомним, что в воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Зеленский Владимир (22709) США (28368) Женева (91) Трамп Дональд (7115)
Топ комментарии
+6
На екскурсію по Алькатрасу.
24.11.2025 01:14 Ответить
+4
Щось прискорюється Зеленський з підписаням мирного договору, що, боїться майдану?
24.11.2025 01:22 Ответить
+4
У Гуантанамо тепліше.
24.11.2025 01:59 Ответить
Головне, щоб піаніно було.
24.11.2025 03:33 Ответить
Тобто на День Подяки ?
24.11.2025 01:18 Ответить
Щось прискорюється Зеленський з підписаням мирного договору, що, боїться майдану?
24.11.2025 01:22 Ответить
Є такий російський сайт rtg.ru де у статті
"Экс-депутат Царев объяснил, почему Зеленского называют "Граф Дякула" и "Бубочка"
"..украинского политика стали называть из-за его особых и близких отношенийс главой офиса президента Андреем Ермаком."

А ще є зараз історія про Бубу в змі США , наприклад ось що нарила я ..

14 листопада newsweek.com (цитата переклад он-лайн) ,

У середу законодавці США https://www.newsweek.com/jeffrey-epstein-emails-michael-wolff-maxwell-donald-trump-11034117 оприлюднили понад 20 000 сторінок документів, пов'язаних з Епштейном, засудженим сексуальним злочинцем, який https://www.newsweek.com/jeffrey-epstein-murder-suicide-poll-2109690 покінчив життя самогубством у нью-йоркській в'язниці в 2019 році в очікуванні звинувачень у секс-торгівлі.

У деяких документах згадувалися Трамп, в тому числі один з братів Епштейна, Марка, який посилається на фотографії Трампа, який "дме Буббу". "Бубба" - це прізвисько колишнього президента Білла Клінтона, але Марк Епштейн сказав Newsweek, що людина не була Клінтоном. Він не надав жодних додаткових подробиць про особу "Бубби" і сказав, що електронні листи мали на увазі "гумористичний приватний обмін".

Марк Епштейн сказав у заяві, надісланій Newsweek: "Нещодавно електронні листи 2018 року між моїм братом і мною були оприлюднені. Вони були просто частиною гумористичного приватного обміну між двома братами і ніколи не були призначені для публічного звільнення або для інтерпретації як серйозні зауваження".
24.11.2025 01:43 Ответить
Щоб Тампон знову обробив і виставив Зеленського ідіотом? А шпаргалку яку написали сьогодні в Женеві заставив з'їсти? Краще хай сидить дома і не рипається.
24.11.2025 02:20 Ответить
Возять блазня як ляльку...
показать весь комментарий
"Зеленський може відвідати Вашингтон..." - а нахіба?
Воно ж самостійно нічого не варте. Вчергове ганьбитися хіба що.
24.11.2025 08:13 Ответить
Иллюстрация к выражению "толочь воду в ступе".
24.11.2025 08:15 Ответить
В що шмаркля забув у Вашингтоні?
24.11.2025 08:41 Ответить
 
 