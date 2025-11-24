Зеленский может посетить Вашингтон на этой неделе, - СМИ

Американские и украинские чиновники обсуждают возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в США, который может состояться уже на этой неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров в Женеве.

Обсуждение наиболее чувствительных вопросов

По словам одного из собеседников Reuters, главная цель поездки заключается в том, чтобы Зеленский лично обсудил с президентом США Дональдом Трампом наиболее чувствительные элементы предложенного мирного плана.

Речь идет, в частности, о вопросах территорий, которые являются ключевыми в будущих договоренностях.

Пока официальной даты визита нет. Переговоры по деталям продолжаются, и решение может быть принято в ближайшие дни.

Переговоры в Женеве

Напомним, что в воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

