Новости
2 263 26

Reuters опубликовало еще одну версию мирного плана Европы по Украине: он состоит из 28 пунктов

Reuters опубликовало новую версию мирного плана Европы: он состоит из 28 пунктов

Великобритания, Германия и Франция подготовили контрпредложения к американскому мирному плану из 28 пунктов.

Полный текст предложений опубликовало агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По данным агентства, контрпредложение, разработанное Великобританией, Францией и Германией, основано на мирном плане США, однако вносит изменения в некоторые пункты, в отдельных случаях – предлагает исключить их.

Полный текст контрпредложения из 28 пунктов

Должен быть подтвержден суверенитет Украины.

Между Россией, Украиной и НАТО будет заключено полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все двусмысленности (ambiguities), существовавшие в течение последних 30 лет, будут решены.

Пункт 3 "мирного плана" США, согласно которому "ожидается, что Россия не будет вмешиваться в дела своих соседей, а НАТО не будет расширяться дальше", предлагается исключить.

После подписания мирного соглашения будет начат диалог между Россией и НАТО с целью решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, чтобы гарантировать глобальную безопасность и увеличить возможности для взаимодействия и будущих экономических перспектив.

Украина получит надежные гарантии безопасности.

Численность Вооруженных сил Украины в мирное время будет ограничена 800 тысячами.

Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов НАТО, которого не существует.

НАТО соглашается не размещать на постоянной основе войска под своим командованием в Украине в мирное время.

В Польше будут размещены истребители НАТО.

Гарантия США (относительно безопасности Украины. – ред.), отражающая статью 5

  • США получат компенсацию за гарантию
  • Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантию
  • Если Россия вторгнется в Украину, кроме надежного скоординированного военного ответа, будут восстановлены все глобальные санкции, а любое признание новой территории и все другие преимущества от этого соглашения будут отменены.

Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ к европейскому рынку, пока этот вопрос будет рассматриваться.

Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий, но не ограничивающийся:

  • Создание Фонда развития Украины для инвестирования в отрасли с высоким уровнем роста, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект
  • Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной с целью совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища
  • Совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, с целью восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов
  • Развитие инфраструктуры
  • Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов
  • Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.

Постепенная реинтеграция России в мировую экономику

  • Вопрос об отмене санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае. (США предлагали снять санкции без оговорки о "постепенности" этого процесса.)
  • Соединенные Штаты заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с целью взаимного развития в таких сферах, как энергетика, природные ресурсы, инфраструктура, искусственный интеллект, центры обработки данных, редкие земли, совместные проекты в Арктике, а также другие взаимовыгодные корпоративные возможности.
  • Россия будет приглашена вернуться в G8

Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб, нанесенный Украине.

Будет создана совместная рабочая группа по вопросам безопасности с участием США, Украины, России и европейских стран для содействия и обеспечения выполнения всех положений этого соглашения.

Россия законодательно закрепит политику ненападения на Европу и Украину.

Соединенные Штаты и Россия договариваются продлить действие договоров о нераспространении и контроле ядерного оружия.

Украина соглашается оставаться неядерным государством.

Запорожская атомная электростанция будет запущена под надзором МАГАТЭ, а произведенная энергия будет распределена поровну между Россией и Украиной в соотношении 50:50.

Украина примет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств.

Территории:

  • Украина обязуется не восстанавливать свою оккупированную суверенную территорию военными средствами. Переговоры об обмене территориями начнутся от линии соприкосновения.

После согласования будущих территориальных договоренностей как Российская Федерация, так и Украина обязуются не изменять эти договоренности силовыми методами. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.

Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческих целей, и будут заключены соглашения о свободной перевозке зерна по Черному морю.

Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов:

  • Все оставленные в плену лица и тела будут обменены по принципу "всех за всех".
  • Все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей
  • Будет введена программа воссоединения семей
  • Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта

Украина проведет выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения.

Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Дональдом Дж. Трампом. За нарушения будут предусмотрены санкции.

После того, как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отступят к согласованным точкам для начала выполнения соглашения. Условия прекращения огня, включая мониторинг, будут согласованы сторонами под надзором США.

Читайте также: Европа предложила альтернативный мирный план из 24 пунктов по прекращению войны РФ против Украины, - The Telegraph

План Европы

  • Напомним, что накануне газета The Telegraph опубликовала альтернативный мирный план по прекращению войны РФ против Украины от Европы. Контрпредложение лидеров Европы состоит из 24 пунктов.
  • Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не видел ни одного европейского плана по прекращению войны РФ против Украины.

Читайте также: Рубио заявил, что не видел ни одного европейского "контрплана" по прекращению войны в Украине

Автор: 

Европа (2147) план (190) война в Украине (6941)
+6
>>> Якщо Росія вторгнеться в Україну, крім надійної скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а будь-яке визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.

3,14-дець!
23.11.2025 23:55 Ответить
+4
А як же ще вчорашні європейські заклики до неможливості безнаказано змінювати кордони країн воєнним щляхом? Все? ***** залишається на окупованих територіях і йому за це АБСОЛЮТНО ніяких покарань. Санкції знімають, в вісімку вертають, торгівля з Москвою має відновитися. Що це? А Україні тільки погрози у разі спроби звільнення своїх захоплених земель і людей. Та об нас всі почнуть ноги витирати після цього навіть по різних Гондурасах.
24.11.2025 00:05 Ответить
+3
НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням в Україні в мирний час - а в воєнний тим більше не сунуться . Якщо що , ввімкнуть санкції - до сраки . Гарна угода заохочення загарбника . Не існує ніяких варіантів мирних угод , є варіанти капітуляції .
24.11.2025 00:04 Ответить
Спеціально для Рубіо.
23.11.2025 23:45 Ответить
європейці той план, який був мєхом вовнутрь, вивернули мєхом наружу і тепер він виглядає шикарно і переливається на сонці.

донні, треба брати !
це реально Нобель, донні !

.
24.11.2025 00:00 Ответить
Іншими словами війна продовжується на невизначенний час.
23.11.2025 23:50 Ответить
на певний час, який залежить від нас, Українців.
потрібні:

коаліційний уряд і
Головком Драпатий,

.
24.11.2025 00:04 Ответить
і саперні лопати.
24.11.2025 00:40 Ответить
Шлак
23.11.2025 23:50 Ответить
Вообщем - потихоньку все дозрели
И готовят смирительную рубашку для *****
А артачиться будет - пропишут клизмы
Главное сейчас - буйному вколоть успокоительное
А дальше европейские психиатры поработают
У них хорошая школа дедушки Фрейда
По работе с закомплексованными
Заодно и нашему Нелоху пропишут пилюли
И проверят состояние бумажника
23.11.2025 23:50 Ответить
Безпорадні ×********-куколди трусять своєю тупою ×уйнею одне перед одним, як тетеруки на токовищі під час ×уйловського полювання.
23.11.2025 23:50 Ответить
>>> Якщо Росія вторгнеться в Україну, крім надійної скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а будь-яке визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.

3,14-дець!
23.11.2025 23:55 Ответить
оцей пункт це 100% піз* ець...
23.11.2025 23:59 Ответить
Що повинно буде скасовоно?? Аль0 Цюрiх???
23.11.2025 23:57 Ответить
Ситуація нагадує 2022 рік. У кінці 2021 року ну дуже вже хиталися стільці під зеленським і єрмаком. Таке враження, що притягли путіна з війною для свого спасіння. Тепер корупційний скандал який може (міг) покласти край цій владі і, о диво, такі вчасні, термінові "мирні" пропозиції від Трампа (путіна, а, може, зеленського)
23.11.2025 23:58 Ответить
так, дуже невчасно випливла ця онуча з 28-мома пунктами.
рейтинг ЗЄлі навряд відскочить вверх, але увага від міндичгейту відвернута геть

.
24.11.2025 00:08 Ответить
Не знаю откуда это, но в других опубликованных планах европейцы насрали на все пункты Трампа и переложили всю ответственность за невозобновление боевых действий и контроль на США. Это похоже на троллинг. Трамп будет в бешенстве.
24.11.2025 00:03 Ответить
Трамп всіх дістав !

.
24.11.2025 00:09 Ответить
НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням в Україні в мирний час - а в воєнний тим більше не сунуться . Якщо що , ввімкнуть санкції - до сраки . Гарна угода заохочення загарбника . Не існує ніяких варіантів мирних угод , є варіанти капітуляції .
24.11.2025 00:04 Ответить
гарна угода це -
злагода Українського народу з власними ЗСУ.

безпека - перед усім !

.
24.11.2025 00:12 Ответить
А як же ще вчорашні європейські заклики до неможливості безнаказано змінювати кордони країн воєнним щляхом? Все? ***** залишається на окупованих територіях і йому за це АБСОЛЮТНО ніяких покарань. Санкції знімають, в вісімку вертають, торгівля з Москвою має відновитися. Що це? А Україні тільки погрози у разі спроби звільнення своїх захоплених земель і людей. Та об нас всі почнуть ноги витирати після цього навіть по різних Гондурасах.
24.11.2025 00:05 Ответить
План абсолютно не правильний! Зеленскій сєбя нє відіт!!!
24.11.2025 00:12 Ответить
Повернення кацапів до G8 , і реінтеграція їх в світову економіку ???! Кацапи не німці , вони ніколи не стануть людьми , їм ніколи не буде соромно , бо це істоти , їх не можна пускати в цивілізований світ .
24.11.2025 00:21 Ответить
Реально непоганий план, який модифікує план Трампа в більш сприятливому для України напрямку, і має шанс бути підписаним кацапами.
24.11.2025 00:22 Ответить
Ідіть під три чорти з таким планом !!!
24.11.2025 00:36 Ответить
План має бути такий :

Припинення вогню відбудеться тільки після вирішення трьох питань зі словом "повернення" :

- повернення Україні всіх окупованих територій (включно з півостровом Крим);
- повернення Україні всіх живих і загиблих наших громадян, незалежно від підстав, чому вони опинилися на території росії;
- повернення вивезених з України культурних цінностей.

Після того, як землю, людей і пам'ять нам повернуть, гаряча стадія війни буде припинена і можна буде приступати до мирних переговорів. Під час обговорення і укладення мирної угоди повинні бути вирішені теж три питання:

- покарання військових злочинців (від путіна і його політичної та правоохоронної банди до останнього російського солдата; кому смертну кару, кому пожиттєве, кому 25 років, кому 10, кому 5, кому 1, але всім їм пожиттєву люстрацію в росії і заборону в'їзду в Україну) - це великий шмат роботи, мільйонів 5-7 чоловік і років 30 точно;
- повне відшкодування заподіяної шкоди, як матеріальної, так і моральної. 1 трильйон євро за кожен календарний рік війни, починаючи з 20 лютого 2014 року. Але не менше обсягу золота по сьогоднішній ринковій ціні (на випадок девальвації євро). 1 трильйон одразу (на початок відбудови), решту в розстрочку на 10 років. Якщо не заплатять, за кожен трильйон віддають по одній прикордонній області (Брянська, Курська і так далі вниз аж до Краснодарського краю).
- гарантії безпеки на майбутнє - дуже широка тема, починаючи від ядерного роззброєння росії і розпуску всіх її інтеграційних утворень (всякі ОДКБ, СНД, ЄвразЕС, ШОС і так далі), до заборони виходу за межі росії державних і квазі-державних мілітарних чи парамілітарних утворень + демілітаризація 500 кілометрової зони вглиб росії до українського кордону (там можна лише поліцію з пістолетами). Ну і Україну в НАТО, зрозуміло.

Якось так має план виглядати. А не та фігня, яку вони там обговорюють. А якщо росія проти такого плану - то добиватися повного демонтажу цієї фашистської федерації, з незалежністю всіх національних республік + не забути повернути Курили і Сахалін японцям, Карелію - фінам, Шпіцберген - норвежцям, Калінінград поділити між Польщею і Литвою, Трансністрію повернути молдаванам, Абхазію і Південну Осетію - грузинам, Кубань і інші прикордонні регіони - Україні.
24.11.2025 00:50 Ответить
этот "план" такой же, ни в звезду ни в красную армию. Украине предлагается "обмен территориями". Какими наюх? Развалины Волчанска на Краматорск, Контантиновку, Дружковку и Славянск? На это, естественно, никто не пойдет. Тогда кацап скажет, я все выполнил, снимайте санкции,, их снимут и он начнет заново "освобождать" Бамбас.
24.11.2025 00:40 Ответить
Этим планом Европа заговаривает зубы США - все прекрасно понимают, что путин это не подпишет. Но тогда вина за срыв переговоров будет на нём и Трампу нечего будет предъявлять Зеленскому.
По сути, борьба идёт за продолжение военной помощи США, потому что у Европы нет всей номенклатуры вооружений. Поэтому ЕС и Англия играют в "мирный процесс", чтобы сдерживать Трампа и постоянно демонстрировать, что это путин - неконструктивный.
24.11.2025 00:53 Ответить
Це план слід назвати "Як не допустити зупинки війни". Просто викреслили всі вимоги рашки. Це виглядає добре, але схоже на відвертий саботаж Нобелівської премії миру Трампа.
24.11.2025 01:01 Ответить
 
 