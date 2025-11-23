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Новини Мирний план Європи
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Reuters опублікувало ще одну версію мирного плану Європи щодо України: він складається з 28 пунктів

Reuters опублікувало нову версію мирного плану Європи: Він складається з 28 пунктів

Велика Британія, Німеччина та Франція підготували контрпропозиції до американського мирного плану із 28 пунктів.

Повний текст пропозицій опублікувало агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними агентства, контрпропозиція, розроблена Британією, Францією та Німеччиною, базується на мирному плані США, однак вносить зміни в деякі пункти, в окремих випадках – пропонує вилучити їх.

Повний текст контрпропозиції з 28 пунктів 

Має бути підтверджений суверенітет України.

Між Росією, Україною та НАТО буде укладено повну та всеосяжну угоду про ненапад. Усі двозначності (ambiguities), що існували протягом останніх 30 років, будуть вирішені.

Пункт 3 "мирного плану" США, згідно з яким "очікується, що Росія не буде втручатися у справи своїх сусідів, а НАТО не буде розширюватися далі", пропонується вилучити.

Після підписання мирної угоди буде розпочато діалог між Росією та НАТО з метою вирішення всіх безпекових питань та створення умов для деескалації, щоб гарантувати глобальну безпеку та збільшити можливості для взаємодії та майбутніх економічних перспектив.

Україна отримає надійні гарантії безпеки.

Чисельність Збройних сил України в мирний час буде обмежена 800 тисячами.

Вступ України до НАТО залежить від консенсусу членів НАТО, якого не існує.

НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням в Україні в мирний час.

У Польщі будуть розміщені винищувачі НАТО.

Гарантія США (щодо безпеки України. – ред.), що відображає статтю 5

  • США отримають компенсацію за гарантію
  • Якщо Україна вторгнеться в Росію, вона втратить гарантію
  • Якщо Росія вторгнеться в Україну, крім надійної скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а будь-яке визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.

Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання буде розглядатися.

Потужний глобальний пакет заходів з відновлення України, що включає, але не обмежується:

  • Створення Фонду розвитку України для інвестування в галузі з високим рівнем зростання, включаючи технології, центри обробки даних та штучний інтелект
  • Сполучені Штати будуть співпрацювати з Україною з метою спільного відновлення, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, що включає трубопроводи та сховища
  • Спільні зусилля з відновлення територій, постраждалих від війни, з метою відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів
  • Розвиток інфраструктури
  • Видобуток корисних копалин і природних ресурсів
  • Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.

Поступова реінтеграція Росії у світову економіку

  • Питання про скасування санкцій буде обговорюватися та узгоджуватися поетапно та в кожному конкретному випадку. (США пропонували зняти санкції без застереження про "поступовість" цього процесу.)
  • Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво з метою взаємного розвитку в таких сферах, як енергетика, природні ресурси, інфраструктура, штучний інтелект, центри обробки даних, рідкісні землі, спільні проєкти в Арктиці, а також інші взаємовигідні корпоративні можливості.
  • Росія буде запрошена повернутися до G8

Україна буде повністю відбудована та отримає фінансову компенсацію, в тому числі за рахунок російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими доти, доки Росія не компенсує збитки, завдані Україні. 

Буде створено спільну робочу групу з питань безпеки за участю США, України, Росії та європейських країн для сприяння та забезпечення виконання всіх положень цієї угоди.

Росія законодавчо закріпить політику ненападу на Європу та Україну.

Сполучені Штати та Росія домовляються продовжити дію договорів про нерозповсюдження та контроль ядерної зброї.

Україна погоджується залишатися неядерною державою.

Запорізька атомна електростанція буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена енергія буде розподілена порівну між Росією та Україною у співвідношенні 50:50.

Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин. 

Території:

  • Україна зобов'язується не відновлювати свою окуповану суверенну територію військовими засобами. Переговори про обмін територіями розпочнуться від лінії зіткнення.

Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовими методами. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов'язання.

Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційних цілей, і будуть укладені угоди про вільне перевезення зерна Чорним морем.

Буде створено гуманітарний комітет для вирішення відкритих питань:

  • Всі залишені в полоні особи та тіла будуть обмінені за принципом "всіх за всіх"
  • Всі цивільні затримані та заручники будуть повернуті, включаючи дітей
  • Буде запроваджено програму возз'єднання сімей
  • Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту

Україна проведе вибори якомога швидше після підписання мирної угоди. 

Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту. 

Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру, очолюваною президентом Дональдом Дж. Трампом. За порушення будуть передбачені санкції.

Після того, як всі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок для початку виконання угоди. Умови припинення вогню, включаючи моніторинг, будуть узгоджені сторонами під наглядом США.

Читайте також: Європа запропонувала альтернативний мирний план із 24 пунктів щодо припинення війни РФ проти України, - The Telegraph

План Європи

  • Нагадаємо, що напередодні газета The Telegraph опублікувала альтернативний мирний план щодо припинення війни РФ проти України від Європи. Контпропозиція лідерів Європи складається з 24 пунктів.
  • Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не бачив жодного європейського плану щодо припинення війни РФ проти України.

Читайте також: Рубіо заявив, що не бачив жодного європейського "контрплану" щодо припинення війни в Україні

Автор: 

Європа (2496) план (221) війна в Україні (8475)
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Топ коментарі
+12
>>> Якщо Росія вторгнеться в Україну, крім надійної скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а будь-яке визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.

3,14-дець!
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23.11.2025 23:55 Відповісти
+10
А як же ще вчорашні європейські заклики до неможливості безнаказано змінювати кордони країн воєнним щляхом? Все? ***** залишається на окупованих територіях і йому за це АБСОЛЮТНО ніяких покарань. Санкції знімають, в вісімку вертають, торгівля з Москвою має відновитися. Що це? А Україні тільки погрози у разі спроби звільнення своїх захоплених земель і людей. Та об нас всі почнуть ноги витирати після цього навіть по різних Гондурасах.
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24.11.2025 00:05 Відповісти
+8
Іншими словами війна продовжується на невизначенний час.
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23.11.2025 23:50 Відповісти
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Спеціально для Рубіо.
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23.11.2025 23:45 Відповісти
європейці той план, який був мєхом вовнутрь, вивернули мєхом наружу і тепер він виглядає шикарно і переливається на сонці.

донні, треба брати !
це реально Нобель, донні !

.
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24.11.2025 00:00 Відповісти
Іншими словами війна продовжується на невизначенний час.
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23.11.2025 23:50 Відповісти
на певний час, який залежить від нас, Українців.
потрібні:

коаліційний уряд і
Головком Драпатий,

.
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24.11.2025 00:04 Відповісти
і саперні лопати.
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24.11.2025 00:40 Відповісти
Шлак
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23.11.2025 23:50 Відповісти
Вообщем - потихоньку все дозрели
И готовят смирительную рубашку для *****
А артачиться будет - пропишут клизмы
Главное сейчас - буйному вколоть успокоительное
А дальше европейские психиатры поработают
У них хорошая школа дедушки Фрейда
По работе с закомплексованными
Заодно и нашему Нелоху пропишут пилюли
И проверят состояние бумажника
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23.11.2025 23:50 Відповісти
Безпорадні ×********-куколди трусять своєю тупою ×уйнею одне перед одним, як тетеруки на токовищі під час ×уйловського полювання.
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23.11.2025 23:50 Відповісти
>>> Якщо Росія вторгнеться в Україну, крім надійної скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а будь-яке визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.

3,14-дець!
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23.11.2025 23:55 Відповісти
оцей пункт це 100% піз* ець...
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23.11.2025 23:59 Відповісти
Кароче, НЕ будет никаких гарантий безопасности….
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24.11.2025 07:56 Відповісти
Що повинно буде скасовоно?? Аль0 Цюрiх???
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23.11.2025 23:57 Відповісти
Ситуація нагадує 2022 рік. У кінці 2021 року ну дуже вже хиталися стільці під зеленським і єрмаком. Таке враження, що притягли путіна з війною для свого спасіння. Тепер корупційний скандал який може (міг) покласти край цій владі і, о диво, такі вчасні, термінові "мирні" пропозиції від Трампа (путіна, а, може, зеленського)
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23.11.2025 23:58 Відповісти
так, дуже невчасно випливла ця онуча з 28-мома пунктами.
рейтинг ЗЄлі навряд відскочить вверх, але увага від міндичгейту відвернута геть

.
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24.11.2025 00:08 Відповісти
Не знаю откуда это, но в других опубликованных планах европейцы насрали на все пункты Трампа и переложили всю ответственность за невозобновление боевых действий и контроль на США. Это похоже на троллинг. Трамп будет в бешенстве.
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24.11.2025 00:03 Відповісти
Трамп всіх дістав !

.
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24.11.2025 00:09 Відповісти
НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням в Україні в мирний час - а в воєнний тим більше не сунуться . Якщо що , ввімкнуть санкції - до сраки . Гарна угода заохочення загарбника . Не існує ніяких варіантів мирних угод , є варіанти капітуляції .
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24.11.2025 00:04 Відповісти
гарна угода це -
злагода Українського народу з власними ЗСУ.

безпека - перед усім !

.
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24.11.2025 00:12 Відповісти
Новий спікер парламенту від опозиції ЄС. Формування уряду національного порятунку України. Головнокомандуючий ЗСУ Михайло Драпатий. Міністр оборони - генерал Сергій Кривонос / Дмитро Марченко, начальник Генштабу ЗСУ - Сергій Шаптала. Вибори. Президент України Валерій Залужний.
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24.11.2025 01:13 Відповісти
І що буде?
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24.11.2025 01:19 Відповісти
А як же ще вчорашні європейські заклики до неможливості безнаказано змінювати кордони країн воєнним щляхом? Все? ***** залишається на окупованих територіях і йому за це АБСОЛЮТНО ніяких покарань. Санкції знімають, в вісімку вертають, торгівля з Москвою має відновитися. Що це? А Україні тільки погрози у разі спроби звільнення своїх захоплених земель і людей. Та об нас всі почнуть ноги витирати після цього навіть по різних Гондурасах.
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24.11.2025 00:05 Відповісти
План абсолютно не правильний! Зеленскій сєбя нє відіт!!!
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24.11.2025 00:12 Відповісти
Повернення кацапів до G8 , і реінтеграція їх в світову економіку ???! Кацапи не німці , вони ніколи не стануть людьми , їм ніколи не буде соромно , бо це істоти , їх не можна пускати в цивілізований світ .
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24.11.2025 00:21 Відповісти
Реально непоганий план, який модифікує план Трампа в більш сприятливому для України напрямку, і має шанс бути підписаним кацапами.
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24.11.2025 00:22 Відповісти
Ідіть під три чорти з таким планом !!!
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24.11.2025 00:36 Відповісти
План має бути такий :

Припинення вогню відбудеться тільки після вирішення трьох питань зі словом "повернення" :

- повернення Україні всіх окупованих територій (включно з півостровом Крим);
- повернення Україні всіх живих і загиблих наших громадян, незалежно від підстав, чому вони опинилися на території росії;
- повернення вивезених з України культурних цінностей.

Після того, як землю, людей і пам'ять нам повернуть, гаряча стадія війни буде припинена і можна буде приступати до мирних переговорів. Під час обговорення і укладення мирної угоди повинні бути вирішені теж три питання:

- покарання військових злочинців (від путіна і його політичної та правоохоронної банди до останнього російського солдата; кому смертну кару, кому пожиттєве, кому 25 років, кому 10, кому 5, кому 1, але всім їм пожиттєву люстрацію в росії і заборону в'їзду в Україну) - це великий шмат роботи, мільйонів 5-7 чоловік і років 30 точно;
- повне відшкодування заподіяної шкоди, як матеріальної, так і моральної. 1 трильйон євро за кожен календарний рік війни, починаючи з 20 лютого 2014 року. Але не менше обсягу золота по сьогоднішній ринковій ціні (на випадок девальвації євро). 1 трильйон одразу (на початок відбудови), решту в розстрочку на 10 років. Якщо не заплатять, за кожен трильйон віддають по одній прикордонній області (Брянська, Курська і так далі вниз аж до Краснодарського краю).
- гарантії безпеки на майбутнє - дуже широка тема, починаючи від ядерного роззброєння росії і розпуску всіх її інтеграційних утворень (всякі ОДКБ, СНД, ЄвразЕС, ШОС і так далі), до заборони виходу за межі росії державних і квазі-державних мілітарних чи парамілітарних утворень + демілітаризація 500 кілометрової зони вглиб росії до українського кордону (там можна лише поліцію з пістолетами). Ну і Україну в НАТО, зрозуміло.

Якось так має план виглядати. А не та фігня, яку вони там обговорюють. А якщо росія проти такого плану - то добиватися повного демонтажу цієї фашистської федерації, з незалежністю всіх національних республік + не забути повернути Курили і Сахалін японцям, Карелію - фінам, Шпіцберген - норвежцям, Калінінград поділити між Польщею і Литвою, Трансністрію повернути молдаванам, Абхазію і Південну Осетію - грузинам, Кубань і інші прикордонні регіони - Україні.
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24.11.2025 00:50 Відповісти
этот "план" такой же, ни в звезду ни в красную армию. Украине предлагается "обмен территориями". Какими наюх? Развалины Волчанска на Краматорск, Контантиновку, Дружковку и Славянск? На это, естественно, никто не пойдет. Тогда кацап скажет, я все выполнил, снимайте санкции,, их снимут и он начнет заново "освобождать" Бамбас.
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24.11.2025 00:40 Відповісти
Этим планом Европа заговаривает зубы США - все прекрасно понимают, что путин это не подпишет. Но тогда вина за срыв переговоров будет на нём и Трампу нечего будет предъявлять Зеленскому.
По сути, борьба идёт за продолжение военной помощи США, потому что у Европы нет всей номенклатуры вооружений. Поэтому ЕС и Англия играют в "мирный процесс", чтобы сдерживать Трампа и постоянно демонстрировать, что это путин - неконструктивный.
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24.11.2025 00:53 Відповісти
Переважна більшість українців відкидають "мирний план" рф,
що точно є капітуляцією - дані опитування

КиївУНН 2025, 12:48 • 3355 перегляди

А ось опитування КМІС показало, що 76% українців категорично проти російського "мирного плану", який включає відмову від НАТО та визнання окупації....... Лише 17% це мабуть зрадники сепаратисти ці потвори готові погодитися на злочинні умови кремля. Абсолютна більшість українців виступає категорично проти так званого "мирного плану" російської федерації, який, по суті, означає капітуляцію України. Про це йдеться в опитувані Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.
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24.11.2025 04:20 Відповісти
Україна зобов'язується не відновлювати свою окуповану суверенну територію військовими засобами. Тобто Украина вже ніколи в житті не поверне свою рідну і не тимчасово окуповану українську землю. Кривавий маніяк )(уйло навіть аплодує!
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24.11.2025 04:06 Відповісти
яке плять "визнання нової території"???? яке ВИЗНАННЯ????
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24.11.2025 05:59 Відповісти
Ну ось самі і підписуйте....... Путіну начхати на Мерца, Стармера, Макрона і їх план.
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24.11.2025 06:53 Відповісти
Два пункти. Мають бути всього два пункти - зміна керівництва України і надання Україні достатньої кількості відповідної зброї.
Все решта не спрацює
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24.11.2025 07:09 Відповісти
з доброго для України ,тут тільки вибори
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24.11.2025 07:41 Відповісти
Это «СПРАВЕЛИВЫЙ» мирный план ???
Украинские территории оккупированы, атомная станция с кацапами 50/50 ( с ***** ???) , гарантий безопасности НОЛЬ, а наказания паРаши за военные преступления - принятия ее в G8 , я так понимаю …
Афуенно !!!
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24.11.2025 09:08 Відповісти
Перший варіант плану ЄС з 24-х пунктів, був кращим.
Цей - лише трохи підкорегований в інтересах кацапстану.
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24.11.2025 10:37 Відповісти
Значит территории все таки сдаются ! Тогда вопрос - за что положили столько людей ? За шашлыки зели??? И никакой реальной гарантии быть не может, когда два бывших гаранта - один напал, а второй слил ! Вот и вся гарантия целостности ! Спасибо кравчуку за сдачу ядерки. Гарантий море, толку 0. Нахрен мне эта страна, которая сделала меня бомжом ?
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26.11.2025 19:22 Відповісти
 
 