"Величезний прогрес" США щодо миру впирається у небажання Росії йти на компроміс, - CNN
Незважаючи на гучні й оптимістичні заяви держсекретаря США Марко Рубіо про "значний прогрес" у питанні мирного плану після переговорів у Женеві з делегацією Україною, ключовим викликом для цих домовленостей залишається потреба залучити до них також і Росію.
Про це повідомляє CNN , інформує Ценор.НЕТ із посиланням на NV.ua.
США бачать прогрес
Американський телеканал нагадує, що за підсумками переговорів київської та вашингтонської делегацій у Женеві 23 листопада Рубіо вийшов до преси один, без Андрія Єрмака, але з низкою оптимістичних заяв. Окрім "величезного прогресу", держсекретар США також запевнив, що президент США Дональд Трамп тепер "цілком задоволений тими звітами, які ми надали йому щодо досягнутого прогресу".
Однак, як підкреслює CNN, Рубіо ухилився від неодноразових спроб репортерів розпитати його про конкретні деталі й подробиці досягнутих у Женеві домовленостей з Україною.
Я не вдаватимуся в подробиці тем, які ми обговорювали, бо це процес, який ще триває", - відповів Рубіо журналісту CNN, водночас натякнувши в інших коментарях, що "питання, які залишилися, не є нездоланними".
Утім, враховуючи масштаби поступок, до яких намагалися схилити Україну згідно з публічно доступною версією мирних пропозицій США, "припущення, що їх [найскладніші питання й розбіжності] можна легко подолати, звучить порожньо", - йдеться у статті.
Питання Донбасу
CNN нагадує, що ідея здати ключові території на Донбасі, які Росія ще не захопила, є "давньою червоною лінією для Києва - не в останню чергу тому, що ця територія включає "пояс фортець" із добре захищеними містами і селищами, які вважаються важливими для оборони України". У початкових пропозиціях йшлося про те, щоб цей район став "демілітаризованою зоною" під фактичним російським контролем, в яку РФ нібито не вводитиме свої війська. Однак наказати Силам оборони України "віддати землю, за яку їхні війська боролися та гинули, буде важко", наголошує CNN. Аналогічним чином неприпустимим для України є і питання скорочення збройних сил, нагадує автор матеріалу.
"Навіть якщо поточний проєкт мирної пропозиції США наразі дійсно підходить Україні [після коригувань на переговорах у Женеві], цілком ймовірно, що він більше не підходитиме Росії, яка послідовно відмовляється відступати від своїх максималістських вимог", - констатує журналіст CNN.
Водночас США досі чинили на Кремль лише обмежений тиск щодо цього, нагадує він.
У Женеві Рубіо неодноразово уникав спроб журналістів запитати його і про те, чи очікують США якихось суттєвих поступок також від Росії, а не лише від України.
"Якщо Білий дім справді серйозно налаштований на досягнення того, що він зараз називає "міцним, всеосяжним миром" в Україні, то найкращим варіантом може бути якимось чином переконати Кремль піти на компроміс", - резюмує автор матеріалу.
Що було раніше
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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Клоуни.....
неважливо які умови
Питання одне - ми живі, україномовні і успішні - Рузкім це підходить? - категорично ні
А що їм треба? - ми бідні, російськомовні, із гнилими зубами, Київ як донецьк без води, а наші жінки біжать в москву виходити заміж на мосвичів.
У нас категорично різні цілі - то про що мова?
Незабажав світитися поряд з корупціонером крадіем та никчемою
До речі США не порушили "Будапештський меморандум", його порушила тільки росія.
а у нас так взагалі всьо прострочено ..і що ?! ..крали, крадуть , і будуть красти )
про Оманську Гниду взагалі мовчу.
.
мене цікавить доля України..а на ПОТОЧНИЙ МОМЕНТ Гнида підписує всі від імені України.
є факт ..і є сподівання..Ви свого часу мені казали , десь рік назад- ось побачите, військові..то, сьо ..щось ніх не бачу
а от ті військові про яких ви казали . що сидять в окопах - у них це питання життя і смерті ..кожна хв. час і день... у них вже попереду може не бути
То в чому проблема ?
Білого дому, яку примушує злочинець
То кацапам насрати на будь який мирний план, крім капітуляції України.
А далі підуть балтійські країни та Польща або Казахстан спочатку.
Чубчік своїми "добрими намірами" провокує третю світову.
***
"Украина будет наша целиком максимум через 2 года. Возможно, намного раньше. Никакого суверенитета больше там не будет и в помине, так как украинцы им пользоваться решительно не умеют. Никогда не умели и не научатся. Не тот случай.
Насколько мне известно, полным ходом идет работа над детальным планом интеграции украинского общества в единое пространство Русского мира. Ведется работа над учебниками, экстренными программами по массовому излечению, психической реабилитации.
Уже готов проект административного переустройства.
Скорее всего, эти территории получат новое название. Возможно "Старые Земли". Но это обсуждается.
Относительно сохранения или упразднения русофобского наречия, на котором говорят нацисты, консенсуса нет. Я за его частичное сохранение, но не все это поддерживают.
Мы относимся к делу очень серьезно, взвешенно и основательно.
Это не для пропаганды, а для большой долгосрочной работы."(с)
CNN нагадує, що ідея здати ключові території на Донбасі, які Росія ще не захопила є "давньою червоною лінією для Києва - не в останню чергу тому, що ця територія включає "пояс фортець" із добре захищеними містами і селищами, які вважаються важливими для оборони України".
Відразу нагадало:
Етапи Мюнхенської змови
Хронологія подій, що призвели до підписання та реалізації Мюнхенської угоди, включає такі ключові етапи:
1. Підготовка та Криза (Весна-Вересень 1938)
Нарощування напруги: Після Аншлюсу Австрії (березень 1938) Адольф Гітлер розпочав активну кампанію з дестабілізації Чехословаччини (ЧСР), вимагаючи самовизначення для етнічних німців, які проживали у прикордонній Судетській області.
Травнева криза: У травні 1938 року, у відповідь на концентрацію німецьких військ біля кордонів, уряд ЧСР оголосив часткову мобілізацію.
Ультиматум Чемберлену: У вересні 1938 британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен здійснив два візити до Гітлера (у Берхтесгадені та Годесбергу). Гітлер фактично у формі ультиматуму вимагав негайної анексії Судетської області. Чемберлен погодився в принципі, визнавши право Німеччини на Судети.
2. Кульмінація: Мюнхенська конференція (30 вересня 1938)
Конференція: У ніч із 29 на 30 вересня 1938 року в Мюнхені відбулася конференція за участю глав урядів Німеччини (А. Гітлер), Великої Британії (Н. Чемберлен), Франції (Е. Даладьє) та Італії (Б. Муссоліні).
Вирішення без Чехословаччини: Представників уряду Чехословаччини на переговори не запросили.
Угода: Сторони підписали Мюнхенську угоду, яка зобов'язувала Чехословаччину передати Німеччині Судетську область (понад 1/5 території ЧСР з усіма укріпленнями та промисловістю) у період із 1 по 10 жовтня 1938 року.
3. Реалізація та Розчленування (Жовтень 1938 - Березень 1939)
Введення військ у Судети: Німецькі війська почали окупацію Судетської області 1 жовтня 1938 року - наступного дня після підписання угоди. До 10 жовтня Німеччина повністю зайняла цю територію.
Поступки іншим країнам: Виконання угоди спровокувало подальше розчленування ЧСР:
2 жовтня 1938: Польща ввела війська і окупувала Тешинську Сілезію.
2 листопада 1938: За рішенням Першого Віденського арбітражу, Угорщині були передані значні південні райони Словаччини та Закарпаття (Карпатської України).
Остаточна окупація решти Чехословаччини: На початку 1939 року Гітлер завершив розгром Чехословаччини:
14 березня 1939: Словаччина проголосила незалежність під протекторатом Німеччини.
15 березня 1939: Нацистські війська окупували решту Чехії та Моравії, які були перетворені на Протекторат Богемії і Моравії. Цей етап ознаменував повний крах Мюнх
енської змови.