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Новини Мирний план США
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"Величезний прогрес" США щодо миру впирається у небажання Росії йти на компроміс, - CNN

Держсекретар США Марко Рубіо бачить прогрес у Женеві

Незважаючи на гучні й оптимістичні заяви держсекретаря США Марко Рубіо про "значний прогрес" у питанні мирного плану після переговорів у Женеві з делегацією Україною, ключовим викликом для цих домовленостей залишається потреба залучити до них також і Росію.

Про це повідомляє CNN , інформує Ценор.НЕТ із посиланням на NV.ua.

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США бачать прогрес

Американський телеканал нагадує, що за підсумками переговорів київської та вашингтонської делегацій у Женеві 23 листопада Рубіо вийшов до преси один, без Андрія Єрмака, але з низкою оптимістичних заяв. Окрім "величезного прогресу", держсекретар США також запевнив, що президент США Дональд Трамп тепер "цілком задоволений тими звітами, які ми надали йому щодо досягнутого прогресу".

Однак, як підкреслює CNN, Рубіо ухилився від неодноразових спроб репортерів розпитати його про конкретні деталі й подробиці досягнутих у Женеві домовленостей з Україною.

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Я не вдаватимуся в подробиці тем, які ми обговорювали, бо це процес, який ще триває", - відповів Рубіо журналісту CNN, водночас натякнувши в інших коментарях, що "питання, які залишилися, не є нездоланними".

Утім, враховуючи масштаби поступок, до яких намагалися схилити Україну згідно з публічно доступною версією мирних пропозицій США, "припущення, що їх [найскладніші питання й розбіжності] можна легко подолати, звучить порожньо", - йдеться у статті.

Питання Донбасу

CNN нагадує, що ідея здати ключові території на Донбасі, які Росія ще не захопила, є "давньою червоною лінією для Києва - не в останню чергу тому, що ця територія включає "пояс фортець" із добре захищеними містами і селищами, які вважаються важливими для оборони України". У початкових пропозиціях йшлося про те, щоб цей район став "демілітаризованою зоною" під фактичним російським контролем, в яку РФ нібито не вводитиме свої війська. Однак наказати Силам оборони України "віддати землю, за яку їхні війська боролися та гинули, буде важко", наголошує CNN. Аналогічним чином неприпустимим для України є і питання скорочення збройних сил, нагадує автор матеріалу.

"Навіть якщо поточний проєкт мирної пропозиції США наразі дійсно підходить Україні [після коригувань на переговорах у Женеві], цілком ймовірно, що він більше не підходитиме Росії, яка послідовно відмовляється відступати від своїх максималістських вимог", - констатує журналіст CNN.

Водночас США досі чинили на Кремль лише обмежений тиск щодо цього, нагадує він.

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У Женеві Рубіо неодноразово уникав спроб журналістів запитати його і про те, чи очікують США якихось суттєвих поступок також від Росії, а не лише від України.

"Якщо Білий дім справді серйозно налаштований на досягнення того, що він зараз називає "міцним, всеосяжним миром" в Україні, то найкращим варіантом може бути якимось чином переконати Кремль піти на компроміс", - резюмує автор матеріалу.

Що було раніше

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

США (26703) переговори з Росією (1612) Рубіо Марко (446)
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Топ коментарі
+10
ТА ТИ ШО!!!!!!

Клоуни.....

неважливо які умови

Питання одне - ми живі, україномовні і успішні - Рузкім це підходить? - категорично ні

А що їм треба? - ми бідні, російськомовні, із гнилими зубами, Київ як донецьк без води, а наші жінки біжать в москву виходити заміж на мосвичів.

У нас категорично різні цілі - то про що мова?
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24.11.2025 12:26 Відповісти
+6
Так, українці з дуру знищили свою стратегічну авіацію і віддали кацапам ракети. Ніхто нас розумними не назвав і ніколи не назве. Але то вже в минулому. Після 2014 року Україна відновила свою армію, відремонтувала і модернізувала все, що залишилося у війську. Розробила цілу лінійку випуску нового озброєння, серед яких і були ******* ракети "Нептун", "Сапсан", "Вівльхи", "Стугна" та інші. Чого тільки варта САУ "Богдана". Випускалися транспортні літаки "АН", нові катери, нові безпілотники, дрони..., але нарід 73% захотів поржати і наслухався пропаганди вороів України з телеканалу "1+1", який належить коломойському і медведчуку і який використав для розповсюдження брехні Зеленський. Все, що напрацювали - знищили і сьогодні кричать, що у всьому винні США. А де наше? Невже демали, що США буде посмтійно на нашому боці? Не думали, що в США виберуть такого самого брехуна і популіста, як і українці.
До речі США не порушили "Будапештський меморандум", його порушила тільки росія.
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24.11.2025 12:49 Відповісти
+4
Рубіо вийшов до преси один, без Андрія Єрмака
Незабажав світитися поряд з корупціонером крадіем та никчемою
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24.11.2025 12:29 Відповісти
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ТА ТИ ШО!!!!!!

Клоуни.....

неважливо які умови

Питання одне - ми живі, україномовні і успішні - Рузкім це підходить? - категорично ні

А що їм треба? - ми бідні, російськомовні, із гнилими зубами, Київ як донецьк без води, а наші жінки біжать в москву виходити заміж на мосвичів.

У нас категорично різні цілі - то про що мова?
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24.11.2025 12:26 Відповісти
Треба почати з того щоб на чолі держави стояв україномовний українець для якого ця країна не чергове місце для гешефту а його Батьківщина. Тоді і мобілізація буде нормальною.
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24.11.2025 13:12 Відповісти
Можна такі плани намалювати - шо на нашу думку і Європи є прийнятними а кацапи відкинуть і Трамп знову почне Україну нагинати
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24.11.2025 12:28 Відповісти
"Паниковский всю жизнь хотел жить за счёт общества......а общество не хотело,чтобы он жил за его счёт...он не смог выдержать такое противоречие - и умер ..."
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24.11.2025 12:28 Відповісти
Рубіо вийшов до преси один, без Андрія Єрмака
Незабажав світитися поряд з корупціонером крадіем та никчемою
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24.11.2025 12:29 Відповісти
Ви , цуки, прогресувати почали з нищення української армії, зі сдачі української землі вбивцям і оккупантам
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24.11.2025 12:31 Відповісти
Так, українці з дуру знищили свою стратегічну авіацію і віддали кацапам ракети. Ніхто нас розумними не назвав і ніколи не назве. Але то вже в минулому. Після 2014 року Україна відновила свою армію, відремонтувала і модернізувала все, що залишилося у війську. Розробила цілу лінійку випуску нового озброєння, серед яких і були ******* ракети "Нептун", "Сапсан", "Вівльхи", "Стугна" та інші. Чого тільки варта САУ "Богдана". Випускалися транспортні літаки "АН", нові катери, нові безпілотники, дрони..., але нарід 73% захотів поржати і наслухався пропаганди вороів України з телеканалу "1+1", який належить коломойському і медведчуку і який використав для розповсюдження брехні Зеленський. Все, що напрацювали - знищили і сьогодні кричать, що у всьому винні США. А де наше? Невже демали, що США буде посмтійно на нашому боці? Не думали, що в США виберуть такого самого брехуна і популіста, як і українці.
До речі США не порушили "Будапештський меморандум", його порушила тільки росія.
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24.11.2025 12:49 Відповісти
Так як складено БМ, його й кацапетівка не порушила. Недарма їхні пропагандони верещать, що "кацапи просто захищалися від страшних хохлів".
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24.11.2025 13:08 Відповісти
Це не аргумент знищувати стратегічні літаки. Можна їх було законсервувати. А передача ворогу тактичної ядерної зброї - це просто дурість, бо для її зберігання не потрібно великих коштів. Тактична ядерна зброя - це ядерні **********, призначені для використання на полі бою для ураження великих цілей та скупчень військ противника. Її відмінність від стратегічної зброї полягає в меншій потужності (зазвичай від кількох кілотон до однієї кілотонни), а також у різноманітності номенклатури: вона може бути у вигляді авіабомб, головних частин ракет, артилерійських снарядів, мін, торпед тощо. Як виявилося - краще було виділяти гроші на збереження цих снарядів, мін чи торпед, чим втрачати українські землі і відбудовувати інфраструктуру.
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24.11.2025 13:12 Відповісти
Ви мене ні в чому не переконали. Літаки просто стоять на консервації. За 20 років могли напрацювати інші заводи для їх обслуговування. Але мова йде не тільки про літаки а і про снаряди, міни, торпеди, ракети.., що було потрібно для їх обслуговування?
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24.11.2025 14:57 Відповісти
перекладаю ..паРаша поставила США раком
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24.11.2025 12:32 Відповісти
Поставила вже давно, а це просто черговий ляпас по сідницям.
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24.11.2025 13:10 Відповісти
Трамп не США , воно просто має обов'язки президента , а хрипатий не Україна , і давно прострочений .
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24.11.2025 14:22 Відповісти
я щось не бачу спрацювання противаг , а саме Конгресса )

а у нас так взагалі всьо прострочено ..і що ?! ..крали, крадуть , і будуть красти )

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24.11.2025 14:27 Відповісти
4 роки правління трампона Україна не витримає..

про Оманську Гниду взагалі мовчу.
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24.11.2025 14:32 Відповісти
Гнида або втече , або її чекає доля чаушеску
.
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24.11.2025 14:56 Відповісти
доля Гниди мене не цікавить

мене цікавить доля України..а на ПОТОЧНИЙ МОМЕНТ Гнида підписує всі від імені України.

є факт ..і є сподівання..Ви свого часу мені казали , десь рік назад- ось побачите, військові..то, сьо ..щось ніх не бачу
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24.11.2025 14:58 Відповісти
Пане ,не нервуйте , будь ласка , все ще попереду . Слідкуйте за інфою, що подає НАБУ по корупції зе , де на нього скоро теж дадуть інфу . До речі просочилася інфа , що коломойський зливає зе , йому за це пом'якшення буде . Ця влада -мертва , все що вони підписують не дійсне , бо підписантами -- розглядантами залучені істоти , що під слідством , а це неможливо по конституції . Гарного Вам дня !
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24.11.2025 15:10 Відповісти
ну Ви ж розумієте що це я можливо можу почекати

а от ті військові про яких ви казали . що сидять в окопах - у них це питання життя і смерті ..кожна хв. час і день... у них вже попереду може не бути
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24.11.2025 15:27 Відповісти
Пане , у нас з вами теж " попереду може не бути " , бо ми живемо під щоденним бомбардуванням , але Україна буде . П'ята влада не просто створила НАБУ і САП , НАЗК і ВАКС , які напряму співпрацюють з GRECO EUACI .
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24.11.2025 16:34 Відповісти
Та хто їх там питає, тих відсталих чмонів з мосінками. Весь цивілізований світ всією своєю силою може хоч сьогодні закінчити війну, надавши Україні справжні гарантії безпеки. РФ просто поставлять перед фактом і вона все прийме. Чому тоді цього немає? Такі питання можуть ставити тільки зрадники й ждуни.
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24.11.2025 12:32 Відповісти
Якщо у злочинця немає бажання ставати - на праведний шлях , що роблять у таких випадках !? Правильно - змушують його до цього силою . Ну невже вам , там у США , це так складно зрозуміти ?
То в чому проблема ?
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24.11.2025 12:35 Відповісти
Проблема в нинішній адміністрації
Білого дому, яку примушує злочинець
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24.11.2025 12:54 Відповісти
Вони досі офіційно не визнали кацапів злочинцями. Це дуже зручна позиція.
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24.11.2025 13:11 Відповісти
Україна хоче вести переговори, щоб виправити 28 пунктів на користь України шахраями і мародерами єрмаком та умеровим? Яке вони відношення мають до України, крім її мародерства? Вони можуть виторгувати тільки амністію для себе і своїх друзів. До цього дня помилка українців під час виборів 2019 року доганяє їх і б'є кувалдою по морді і буде бити, поки не спустошить українську землю.
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24.11.2025 12:40 Відповісти
А нах рашенфашистам переговори, чим довше триває війна, тим більше території вони окупують!
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24.11.2025 12:44 Відповісти
Про нескінченні ресурси рф можешь розповісти своєму бойфренду з теплотраси Чебоксар
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24.11.2025 13:00 Відповісти
І рашенфашисти показують всім, що вони плюють на Захід, на США і на всіх. Що хочу, то й буду робити і мені за це нічого не буде
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24.11.2025 12:47 Відповісти
Ось що пише ідеолог рузкага міра дугін, якого слухає ************.
То кацапам насрати на будь який мирний план, крім капітуляції України.
А далі підуть балтійські країни та Польща або Казахстан спочатку.
Чубчік своїми "добрими намірами" провокує третю світову.
***
"Украина будет наша целиком максимум через 2 года. Возможно, намного раньше. Никакого суверенитета больше там не будет и в помине, так как украинцы им пользоваться решительно не умеют. Никогда не умели и не научатся. Не тот случай.
Насколько мне известно, полным ходом идет работа над детальным планом интеграции украинского общества в единое пространство Русского мира. Ведется работа над учебниками, экстренными программами по массовому излечению, психической реабилитации.
Уже готов проект административного переустройства.
Скорее всего, эти территории получат новое название. Возможно "Старые Земли". Но это обсуждается.
Относительно сохранения или упразднения русофобского наречия, на котором говорят нацисты, консенсуса нет. Я за его частичное сохранение, но не все это поддерживают.
Мы относимся к делу очень серьезно, взвешенно и основательно.
Это не для пропаганды, а для большой долгосрочной работы."(с)
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24.11.2025 12:57 Відповісти
Знову ми впераємося в те що рф незацікавлина в припиненні війни. Всі вимоги рф щодо припинення вогню будуть підводити до головного-здайте Київ, де агресор поставить маріонетковий уряд.
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24.11.2025 13:06 Відповісти
Немає ніякого прогресу і не буде, не замилюйте людям очі!
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24.11.2025 13:07 Відповісти
Питання Донбасу

CNN нагадує, що ідея здати ключові території на Донбасі, які Росія ще не захопила є "давньою червоною лінією для Києва - не в останню чергу тому, що ця територія включає "пояс фортець" із добре захищеними містами і селищами, які вважаються важливими для оборони України".

Відразу нагадало:
Етапи Мюнхенської змови

Хронологія подій, що призвели до підписання та реалізації Мюнхенської угоди, включає такі ключові етапи:

1. Підготовка та Криза (Весна-Вересень 1938)

Нарощування напруги: Після Аншлюсу Австрії (березень 1938) Адольф Гітлер розпочав активну кампанію з дестабілізації Чехословаччини (ЧСР), вимагаючи самовизначення для етнічних німців, які проживали у прикордонній Судетській області.

Травнева криза: У травні 1938 року, у відповідь на концентрацію німецьких військ біля кордонів, уряд ЧСР оголосив часткову мобілізацію.

Ультиматум Чемберлену: У вересні 1938 британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен здійснив два візити до Гітлера (у Берхтесгадені та Годесбергу). Гітлер фактично у формі ультиматуму вимагав негайної анексії Судетської області. Чемберлен погодився в принципі, визнавши право Німеччини на Судети.

2. Кульмінація: Мюнхенська конференція (30 вересня 1938)

Конференція: У ніч із 29 на 30 вересня 1938 року в Мюнхені відбулася конференція за участю глав урядів Німеччини (А. Гітлер), Великої Британії (Н. Чемберлен), Франції (Е. Даладьє) та Італії (Б. Муссоліні).

Вирішення без Чехословаччини: Представників уряду Чехословаччини на переговори не запросили.

Угода: Сторони підписали Мюнхенську угоду, яка зобов'язувала Чехословаччину передати Німеччині Судетську область (понад 1/5 території ЧСР з усіма укріпленнями та промисловістю) у період із 1 по 10 жовтня 1938 року.

3. Реалізація та Розчленування (Жовтень 1938 - Березень 1939)

Введення військ у Судети: Німецькі війська почали окупацію Судетської області 1 жовтня 1938 року - наступного дня після підписання угоди. До 10 жовтня Німеччина повністю зайняла цю територію.

Поступки іншим країнам: Виконання угоди спровокувало подальше розчленування ЧСР:

2 жовтня 1938: Польща ввела війська і окупувала Тешинську Сілезію.

2 листопада 1938: За рішенням Першого Віденського арбітражу, Угорщині були передані значні південні райони Словаччини та Закарпаття (Карпатської України).

Остаточна окупація решти Чехословаччини: На початку 1939 року Гітлер завершив розгром Чехословаччини:

14 березня 1939: Словаччина проголосила незалежність під протекторатом Німеччини.

15 березня 1939: Нацистські війська окупували решту Чехії та Моравії, які були перетворені на Протекторат Богемії і Моравії. Цей етап ознаменував повний крах Мюнх
енської змови.
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24.11.2025 13:32 Відповісти
 
 