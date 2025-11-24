"Величезний прогрес" США щодо миру впирається у небажання Росії йти на компроміс, - CNN

Незважаючи на гучні й оптимістичні заяви держсекретаря США Марко Рубіо про "значний прогрес" у питанні мирного плану після переговорів у Женеві з делегацією Україною, ключовим викликом для цих домовленостей залишається потреба залучити до них також і Росію.

Про це повідомляє CNN , інформує Ценор.НЕТ із посиланням на NV.ua.

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США бачать прогрес

Американський телеканал нагадує, що за підсумками переговорів київської та вашингтонської делегацій у Женеві 23 листопада Рубіо вийшов до преси один, без Андрія Єрмака, але з низкою оптимістичних заяв. Окрім "величезного прогресу", держсекретар США також запевнив, що президент США Дональд Трамп тепер "цілком задоволений тими звітами, які ми надали йому щодо досягнутого прогресу".

Однак, як підкреслює CNN, Рубіо ухилився від неодноразових спроб репортерів розпитати його про конкретні деталі й подробиці досягнутих у Женеві домовленостей з Україною.

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Я не вдаватимуся в подробиці тем, які ми обговорювали, бо це процес, який ще триває", - відповів Рубіо журналісту CNN, водночас натякнувши в інших коментарях, що "питання, які залишилися, не є нездоланними".

Утім, враховуючи масштаби поступок, до яких намагалися схилити Україну згідно з публічно доступною версією мирних пропозицій США, "припущення, що їх [найскладніші питання й розбіжності] можна легко подолати, звучить порожньо", - йдеться у статті.

Питання Донбасу

CNN нагадує, що ідея здати ключові території на Донбасі, які Росія ще не захопила, є "давньою червоною лінією для Києва - не в останню чергу тому, що ця територія включає "пояс фортець" із добре захищеними містами і селищами, які вважаються важливими для оборони України". У початкових пропозиціях йшлося про те, щоб цей район став "демілітаризованою зоною" під фактичним російським контролем, в яку РФ нібито не вводитиме свої війська. Однак наказати Силам оборони України "віддати землю, за яку їхні війська боролися та гинули, буде важко", наголошує CNN. Аналогічним чином неприпустимим для України є і питання скорочення збройних сил, нагадує автор матеріалу.

"Навіть якщо поточний проєкт мирної пропозиції США наразі дійсно підходить Україні [після коригувань на переговорах у Женеві], цілком ймовірно, що він більше не підходитиме Росії, яка послідовно відмовляється відступати від своїх максималістських вимог", - констатує журналіст CNN.

Водночас США досі чинили на Кремль лише обмежений тиск щодо цього, нагадує він.

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У Женеві Рубіо неодноразово уникав спроб журналістів запитати його і про те, чи очікують США якихось суттєвих поступок також від Росії, а не лише від України.

"Якщо Білий дім справді серйозно налаштований на досягнення того, що він зараз називає "міцним, всеосяжним миром" в Україні, то найкращим варіантом може бути якимось чином переконати Кремль піти на компроміс", - резюмує автор матеріалу.

Що було раніше

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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