Швеція не визнає анексію Криму та інших територій України, - глава МЗС Стенергард

Глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що Швеція не визнає російську окупацію й анексію жодної частини України. Вона наголосила: кордони не можуть змінюватися силою, а Україна має повне право на оборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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Стенергард наголосила, що Україна неодноразово заявляла про готовність погодитися на повне та беззастережне припинення вогню і розпочати переговори про мирне врегулювання. Проте Росія не зробила відповідних кроків і не виявила готовності підтримати такі ініціативи.

"Оскільки Росія не змінила своєї позиції, Швеція та ЄС також не змінили своєї. Наша позиція залишається незмінною: для досягнення справедливого і тривалого миру кордони не можуть бути змінені силою", – акцентувала глава МЗС країни.

Вона наголосила: всі наразі тимчасово окуповані Росією території залишаються українськими.

"Дозвольте мені чітко заявити, що Швеція не визнає незаконну анексію Криму чи будь-якої іншої частини території України Росією. Ми не будемо винагороджувати агресію", – зазначила Стенергард.

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Також міністерка додала, що не може бути обмежень для Збройних Сил України.

"Угода, яка включає ці основні елементи, яка по-справжньому поважає суверенітет України і має підтримку її народу – матиме нашу підтримку. Але доки триває російська агресія, Швеція має чіткий двопунктовий план щодо зміцнення України та ослаблення Росії. Ви можете розраховувати на нашу підтримку", – підсумувала вона.

Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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