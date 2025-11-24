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Новини Мирний план США
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Швеція не визнає анексію Криму та інших територій України, - глава МЗС Стенергард

Україна готова до повного припинення вогню, але Росія відмовляється

Глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що Швеція не визнає російську окупацію й анексію жодної частини України. Вона наголосила: кордони не можуть змінюватися силою, а Україна має повне право на оборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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Стенергард наголосила, що Україна неодноразово заявляла про готовність погодитися на повне та беззастережне припинення вогню і розпочати переговори про мирне врегулювання. Проте Росія не зробила відповідних кроків і не виявила готовності підтримати такі ініціативи.

"Оскільки Росія не змінила своєї позиції, Швеція та ЄС також не змінили своєї. Наша позиція залишається незмінною: для досягнення справедливого і тривалого миру кордони не можуть бути змінені силою", – акцентувала глава МЗС країни.

Вона наголосила: всі наразі тимчасово окуповані Росією території залишаються українськими.

"Дозвольте мені чітко заявити, що Швеція не визнає незаконну анексію Криму чи будь-якої іншої частини території України Росією. Ми не будемо винагороджувати агресію", – зазначила Стенергард.

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Також міністерка додала, що не може бути обмежень для Збройних Сил України.

"Угода, яка включає ці основні елементи, яка по-справжньому поважає суверенітет України і має підтримку її народу – матиме нашу підтримку. Але доки триває російська агресія, Швеція має чіткий двопунктовий план щодо зміцнення України та ослаблення Росії. Ви можете розраховувати на нашу підтримку", – підсумувала вона.

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Щиро дякуємо , друзі
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24.11.2025 12:15 Відповісти
Дякуємо. Хоч в когось ще гідність та розум лишилися.
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24.11.2025 12:24 Відповісти
Таки гетьман Мазепа шо то знав.
...
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24.11.2025 13:38 Відповісти
Швеція не визнає анексію Криму та інших територій України....А капітулянти оманські ті мабуть визнають? А може і не визнають, так на папері можно що хоч написати. Та тільки шо це нічого не значить для кацапской фашисткой ********* паРаші. Навіки пропала Українська земля!
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24.11.2025 14:47 Відповісти
 
 