Швеція не визнає анексію Криму та інших територій України, - глава МЗС Стенергард
Глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що Швеція не визнає російську окупацію й анексію жодної частини України. Вона наголосила: кордони не можуть змінюватися силою, а Україна має повне право на оборону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
Стенергард наголосила, що Україна неодноразово заявляла про готовність погодитися на повне та беззастережне припинення вогню і розпочати переговори про мирне врегулювання. Проте Росія не зробила відповідних кроків і не виявила готовності підтримати такі ініціативи.
"Оскільки Росія не змінила своєї позиції, Швеція та ЄС також не змінили своєї. Наша позиція залишається незмінною: для досягнення справедливого і тривалого миру кордони не можуть бути змінені силою", – акцентувала глава МЗС країни.
Вона наголосила: всі наразі тимчасово окуповані Росією території залишаються українськими.
"Дозвольте мені чітко заявити, що Швеція не визнає незаконну анексію Криму чи будь-якої іншої частини території України Росією. Ми не будемо винагороджувати агресію", – зазначила Стенергард.
Також міністерка додала, що не може бути обмежень для Збройних Сил України.
"Угода, яка включає ці основні елементи, яка по-справжньому поважає суверенітет України і має підтримку її народу – матиме нашу підтримку. Але доки триває російська агресія, Швеція має чіткий двопунктовий план щодо зміцнення України та ослаблення Росії. Ви можете розраховувати на нашу підтримку", – підсумувала вона.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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