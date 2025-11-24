США планують окрему зустріч з російською делегацією щодо свого "мирного плану", - ABC

США планують провести окрему зустріч з російською делегацією для обговорення американського плану врегулювання війни, яку Росія розв’язала проти України.

Про це телеканалу ABC News повідомив неназваний американський посадовець, передає Цензор.НЕТ.

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Співрозмовник каналу не уточнив місце проведення потенційних перемовин і не надав додаткових деталей щодо формату зустрічі з російською стороною.

Нагадаємо, що речника диктатора Дмитро Пєсков заявив, що планів переговорів із делегацією США щодо України на цьому тижні немає.

Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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