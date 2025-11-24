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Новини Мирний план США
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США планують окрему зустріч з російською делегацією щодо свого "мирного плану", - ABC

США та Росія

США планують провести окрему зустріч з російською делегацією для обговорення американського плану врегулювання війни, яку Росія розв’язала проти України.

Про це телеканалу ABC News повідомив неназваний американський посадовець, передає Цензор.НЕТ.

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Співрозмовник каналу не уточнив місце проведення потенційних перемовин і не надав додаткових деталей щодо формату зустрічі з російською стороною.

Нагадаємо, що речника диктатора Дмитро Пєсков заявив, що планів переговорів із делегацією США щодо України на цьому тижні немає.

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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США (26703) війна в Україні (8475)
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нехай кацапи підпишуть документ про припинення вогню, про скорочення своєї армії
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24.11.2025 11:53 Відповісти
вазелин і гондони не забувайте
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24.11.2025 11:54 Відповісти
Зельцман вже намилив лижі до мамиріми і виклянчив собі золотий парашут
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24.11.2025 12:09 Відповісти
у США нема свого мирного плану, він у них зразу був російський
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24.11.2025 12:13 Відповісти
Можливо. Тоді потрібно Зеленському розробити наш, український план і привезти до США, а не тупом лягати в захисті своїх друзів-мародерів. Воно всіх дипломатів замінило на корупціонерів, які тут накралися і заховалися за дипломатичний паспорт.
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24.11.2025 15:02 Відповісти
Агент Краснов хоче отримати додаткові інструкції?
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24.11.2025 12:15 Відповісти
-додаткове бабло.
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24.11.2025 12:36 Відповісти
 
 