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Новини Мирний план США
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Кремль не отримував інформації про переговори в Женеві, - Пєсков

Кремль відреагував на переговори в Женеві

У Кремлі слідкують за повідомленнями про переговори США та України, що відбулися в Женеві.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Ми читали заяви за підсумками дискусії, що відбулася у Женеві. У той текст мирного плану, який раніше бачили ми, було внесено якісь коригування. Але офіційно жодної інформації Кремль поки що не отримував", - зазначив він.

"Зачекаємо. Там, мабуть, діалог триває, якісь контакти продовжуватимуться. Поки ми нічого офіційно не отримували", - додав Пєсков.

За словами речника диктатора, планів переговорів із делегацією США щодо України на цьому тижні немає.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

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Тю, та вони й про ті 28 власних пунктів не чули.
Тільки барани реально чекають що русня так просто візьме і зупиниться без того щоб їх економіку і армії розплющило санкціями і військовою силою.
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24.11.2025 11:42 Відповісти
Розчавити парашники повинні сами себе шляхом межнаціональной резанини під час громадянськой війни у процесі розвала залишка імперії на 14-15 інших країн. Покі там, у недрах Пвараши, не почнутся ці процеси ані нам ані світ не буде знати спокою.
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24.11.2025 11:55 Відповісти
Нас тама нету.
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24.11.2025 11:52 Відповісти
Мабуть ти тоді валізу ху...ла обслуговувало
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24.11.2025 11:59 Відповісти
А был случай в истории чтоб письков сказал правду?
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24.11.2025 12:13 Відповісти
Трамп нічого не знає, кацапи нічого не чули, і чого було так нагнітати істерику?
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24.11.2025 12:18 Відповісти
Пин Понг....
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24.11.2025 12:24 Відповісти
Знову дурня увімкнув. Хоча там і вмикати нічого не треба..
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24.11.2025 12:31 Відповісти
Боже, який же Трамп дурень! Затіяв величезну шуміху, щоб на фінішу вчергове обісратись та забруднитись в рашистському лайні. Він точно несповна розуму, якщо не розуміє, що його вкотре кине дружбан путін та витре об нього ноги.
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24.11.2025 13:30 Відповісти
 
 