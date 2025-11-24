Зараз ми перебуваємо у критичному моменті. Є багато шуму у ЗМІ та політичного тиску, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна продовжуватиме працювати зі США над мирним планом.
Про це глава держави заявив у зверненні до учасників четвертого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз ми перебуваємо у критичному моменті. Ми працюємо дуже тісно зі США, європейськими партнерами, з багатьма іншими, визначаючи ті кроки, які можуть дозволити нам завершити війну Росії проти України", - наголосив президент.
Зеленський, коментуючи "мирний план", заявив, що у ЗМІ є багато шуму, а також політичного тиску.
"Ми продовжимо працювати з нашими партнерами, особливо зі США, шукаючи компроміси, які посилюватимуть, а не послаблюватимуть нас. І ми й надалі пояснюватимемо, наскільки небезпечно вдавати, що на агресію можна не зважати, ніби все начебто "переможено" само по собі", - додав глава держави.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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Як витягнути кліща ниткою або пінцетом
Витягуючи кліща, слід діяти дуже обережно і уважно. Існує спеціальний інструмент для позбавлення від кліщів - викручувач. Але якщо такого немає, то можна спробувати видалити кліща з допомогою нитки.
Для цього підійде міцна нитка, з якої слід зробити петельку і накинути її на кровососа. Переконавшись, що петля знаходиться не на черевці, а ближче до хоботка паразита, потрібно затягнути нитку в вузол і почати тихенько без зусиль підтягувати її кінці вгору, перпендикулярно шкірі.
Якщо діяти правильно, цілком можливо витягнути кліща ниткою, не пошкодивши його. Тягнути треба , не поспішаючи, без ривків, але із зупинками, щоб кліщ міг відчепитися самостійно.
Також можна витягнути кліща пінцетом, міцно взявши його як можна ближче до місця укусу (між головкою кліща і тілом людини). :
Є думка, що кліщ впивається в шкіру за годинниковою стрілкою, відповідно, видаляти його потрібно в зворотному напрямку.
А Трампа з *******, підтягують, як співучасників!!
Страшно...
Примітка 2: До народу я відношу тільки тих хто воює і тих хто їм активно допомагає, а також тих студентів які виходили з картонками et cetera.
Чи в Лондон?
▪️ Якщо Росія знову піде в наступ, президент США отримує право задіяти збройні сили і розвідку;
▪️ НАТО разом з Францією, Британією, Німеччиною, Польщею і Фінляндією зобов'язуються діяти узгоджено з США;
▪️ Термін дії - 10 років ;
Автори явно надихалися будапештським меморандумом...
Та, навіть, якби і було б написано: "зобов'язуємось", то Штати... - це все одно ні зобов'язує ні до чого. Бо це - Штати. Хто і що їм зробить? Навіть, якби й були прописані якісь "санкції" - "за не виконання".
Більше того, за 10 років, нам, "на голубом глазу" будуть казати - "що вже не мають права" нам щось "гарантувати". - Це, фактично, за одно, й денонсація Штатами "Будапештського меморандуму" - і Україна ще під цим свою згоду поставить.
Такі "гарантії" це фактична офіційна відмова від будь-яких гарантій. Від, взагалі, всіх гарантій.
Це відверта хуцпа.
Для "лохів". "Лохотрон".
Це авіть не "лохотрон", - а відверте знущання. Глузування відверте. Тобто, нам при всіх, публічно кажуть, що тримають нас за повне ніщо.
Страх перед ядерним жупелом пу? Так, куди той страх подінеться в майбутньому?
пу чітко сказав про свою ціль: знищення першопричин - України, то він і привід шукати не буде: підкачає мускули завдяки зняттю санкцій і посуне далі, адже за свої злочини отримав плюшки від тр.
Щось не так з цими 28 пунктами - мир не через силу, а через капітуляцію жертви
Саме,з благословення самого найвеличнішого, перед вторгненням,взяв на себе всі відносини з ерефеїєю,відсунувши повністю від своїх обов'язків кишенькове мзс на чолі одного чоловічка,який втік з країни.
І головну причину він не усунув,а навпаки,призначив того ще й головою міжнародної делегації.
Або,слова і риторика найвеличнішого,прямо протилежні його діям.
путін задоволений та плескає в долоні, але для виду весь час каже: "ні, ми це не підпишемо, набиває собі ціну, по завєтам Громико. І байдуже, що 2026 рік грошей на війну вже не вистачає - в нього є кабінет Трампа.
Нарід може зрівняти проживання при "поганих мінських" і "хороших оманських".
Лала лала, заткніть є#&$ла!!! (с) Потужний членограй.
Іди на фронт і там попрацюй , популіст брехливий !!