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Новини Мирний план США
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Зараз ми перебуваємо у критичному моменті. Є багато шуму у ЗМІ та політичного тиску, - Зеленський

Зеленський зробив заяву про мирний план: Україна працюватиме зі США

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна продовжуватиме працювати зі США над мирним планом.

Про це глава держави заявив у зверненні до учасників четвертого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

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"Зараз ми перебуваємо у критичному моменті. Ми працюємо дуже тісно зі США, європейськими партнерами, з багатьма іншими, визначаючи ті кроки, які можуть дозволити нам завершити війну Росії проти України", - наголосив президент.

Зеленський, коментуючи "мирний план", заявив, що у ЗМІ є багато шуму, а також політичного тиску.

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"Ми продовжимо працювати з нашими партнерами, особливо зі США, шукаючи компроміси, які посилюватимуть, а не послаблюватимуть нас. І ми й надалі пояснюватимемо, наскільки небезпечно вдавати, що на агресію можна не зважати, ніби все начебто "переможено" само по собі", - додав глава держави.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27947)
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Топ коментарі
+44
ну да .. Оманська ZеГнида бабло хоче красти без "шуму та пилу"
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24.11.2025 11:14 Відповісти
+34
Яка критика? - давити вас потрібно - довгоносиків
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24.11.2025 11:20 Відповісти
+30
і АліБаба
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24.11.2025 11:18 Відповісти
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Ми, Володимир Зеленський...
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24.11.2025 11:14 Відповісти
і АліБаба
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24.11.2025 11:18 Відповісти
А ще купа ЗЕлених Розбійників з ізраїльськими та мацковитськими пашпортами!
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24.11.2025 11:37 Відповісти
Давай я тихонько в лес уйду
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24.11.2025 11:44 Відповісти
Вова ********* - це кліщ, який вчепився в тіло України і ні за що не хоче відчіплятись., так йому сподобалось ссати кров з України.

Як витягнути кліща ниткою або пінцетом

Витягуючи кліща, слід діяти дуже обережно і уважно. Існує спеціальний інструмент для позбавлення від кліщів - викручувач. Але якщо такого немає, то можна спробувати видалити кліща з допомогою нитки.

Для цього підійде міцна нитка, з якої слід зробити петельку і накинути її на кровососа. Переконавшись, що петля знаходиться не на черевці, а ближче до хоботка паразита, потрібно затягнути нитку в вузол і почати тихенько без зусиль підтягувати її кінці вгору, перпендикулярно шкірі.

Якщо діяти правильно, цілком можливо витягнути кліща ниткою, не пошкодивши його. Тягнути треба , не поспішаючи, без ривків, але із зупинками, щоб кліщ міг відчепитися самостійно.

Також можна витягнути кліща пінцетом, міцно взявши його як можна ближче до місця укусу (між головкою кліща і тілом людини). :

Є думка, що кліщ впивається в шкіру за годинниковою стрілкою, відповідно, видаляти його потрібно в зворотному напрямку.
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24.11.2025 15:09 Відповісти
Вова ********* готовий говорити про що завгодно, проте з нього жодного слова не витягнеш про те, як він буде повертати 100 млн. долларів, які вкрали він і його шобло Міндичів, д'Єрьмаків і Цукерманів. Ну прямо мовчить, як партизан на допиті в гестапо. Вова *********, приступай до повернення цих грошей і всіх інших, які твоя шобла скомуніздила в оборонній сфері.
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24.11.2025 17:03 Відповісти
100 млн? Не смешите мои тапки. Это только верхушечка айсберга!
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24.11.2025 21:37 Відповісти
Зеленський з Оманським ларьочником зліпили сьогоднішню ситуаціє в Україні - Констиьуційну кризу та Корупційний скандал з КабМіндічами!!!
А Трампа з *******, підтягують, як співучасників!!
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24.11.2025 18:58 Відповісти
Ти все життя на посаді президента знаходишся у критичному моменті - бо не в змозі передбачити події і до них підготуатися заздалегідь(((
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24.11.2025 19:03 Відповісти
Чечетов, Кушнарьов, Гепа, Кирпа, Кравченко, калашников, ще не сняться особам з Урядового кварталу!?!?
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24.11.2025 19:04 Відповісти
ну да .. Оманська ZеГнида бабло хоче красти без "шуму та пилу"
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24.11.2025 11:14 Відповісти
Яка критика? - давити вас потрібно - довгоносиків
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24.11.2025 11:20 Відповісти
Критичні дні бувають у жінок, а критичні моменти - це агонія провладної верхівки.
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24.11.2025 11:21 Відповісти
Моменто море
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24.11.2025 11:23 Відповісти
пам'ятай про смерть
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24.11.2025 11:25 Відповісти
Моментально... в море.
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24.11.2025 21:38 Відповісти
не заважайте красти зеленим щурам...
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24.11.2025 11:22 Відповісти
Кому що, а курочці просо, знову про "срач" заговорив.
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24.11.2025 11:23 Відповісти
"Зараз ми перебуваємо у критичному моменті..." - невже розпочалися критичні дні
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24.11.2025 11:24 Відповісти
Тисне в прямій кишці.
Страшно...
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24.11.2025 12:01 Відповісти
Може,все ж таки,щось доручити Міністру закордонних справ??? Ну,хош кофе Єрмака підносити,поки Єрмак торгує....та б'ється,як лев....один майже...за всіх...на усіх напрямках!!! До речи Єрмак на Новий рік не буде,як раніше,Діда з Мороза зображати???
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24.11.2025 11:25 Відповісти
Брехливий носатий, гундосий підарас
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24.11.2025 11:25 Відповісти
Тобто він практично у відкриту вимагає усіх заткнутися і довірити йому однову(точніше єрмаку) вирішувати який і коли буде йому потрібний "мир"
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24.11.2025 11:26 Відповісти
...одному... не пройде!
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24.11.2025 17:26 Відповісти
Особливо сподобалося-"що на агресію можна не зважати, ніби все начебто "переможено" само по собі".Прям вже забув-"главноє прєкратіть стрєлять"
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24.11.2025 11:28 Відповісти
Пора замачивать шашлыки,скоро майские.
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24.11.2025 11:28 Відповісти
ЗАДНИЦЯ ЗАСВЕРБІЛА ???
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24.11.2025 11:30 Відповісти
Побачимо що під цей шумок воно напідписує.
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24.11.2025 11:34 Відповісти
Україна - парл.през.республіка і доленосни рішення без згоди ВР не пройдуть.
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24.11.2025 17:27 Відповісти
Примітка: без згоди народу.
Примітка 2: До народу я відношу тільки тих хто воює і тих хто їм активно допомагає, а також тих студентів які виходили з картонками et cetera.
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24.11.2025 21:42 Відповісти
Який план? Підписати і хутко втікти "на ліченіє" в Ізраїль?
Чи в Лондон?
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24.11.2025 11:37 Відповісти
⚡️ США запропонували (https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-zaproponuvali-********-minulogo-tizhnya-1763965227.html) Україні ще один документ - гарантії безпеки на 3 пункти

▪️ Якщо Росія знову піде в наступ, президент США отримує право задіяти збройні сили і розвідку;
▪️ НАТО разом з Францією, Британією, Німеччиною, Польщею і Фінляндією зобов'язуються діяти узгоджено з США;
▪️ Термін дії - 10 років ;
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24.11.2025 11:37 Відповісти
потужні гарантії,-НАВІТЬ потужніше,ніж будапештський папірець
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24.11.2025 11:40 Відповісти
Оце просто геніальне формулювання: президент США отримує право задіяти збройні сили і розвідку. А це озхначає, що після цього він може захотіти, а може і не захотіти щось зробити.

Автори явно надихалися будапештським меморандумом...
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24.11.2025 11:42 Відповісти
Право - це не обов'язок. Ні до чого не зобов'язує.
Та, навіть, якби і було б написано: "зобов'язуємось", то Штати... - це все одно ні зобов'язує ні до чого. Бо це - Штати. Хто і що їм зробить? Навіть, якби й були прописані якісь "санкції" - "за не виконання".
Більше того, за 10 років, нам, "на голубом глазу" будуть казати - "що вже не мають права" нам щось "гарантувати". - Це, фактично, за одно, й денонсація Штатами "Будапештського меморандуму" - і Україна ще під цим свою згоду поставить.
Такі "гарантії" це фактична офіційна відмова від будь-яких гарантій. Від, взагалі, всіх гарантій.
Це відверта хуцпа.
Для "лохів". "Лохотрон".
Це авіть не "лохотрон", - а відверте знущання. Глузування відверте. Тобто, нам при всіх, публічно кажуть, що тримають нас за повне ніщо.
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24.11.2025 15:10 Відповісти
Абсолютно.
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24.11.2025 15:13 Відповісти
За "підписання" такого лайна має бути вища міра покарання за державну зраду. Бо це і є держзрада. Де десятки мільйонів людей, цілу велику країну - залишають під удар. Це здача України.
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24.11.2025 15:15 Відповісти
Справжня 100%ва гарантія лише одна - ЗСУ
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24.11.2025 21:44 Відповісти
...а що зараз заважає тр задіяти збройні сили і розвідку на повну?
Страх перед ядерним жупелом пу? Так, куди той страх подінеться в майбутньому?
пу чітко сказав про свою ціль: знищення першопричин - України, то він і привід шукати не буде: підкачає мускули завдяки зняттю санкцій і посуне далі, адже за свої злочини отримав плюшки від тр.
Щось не так з цими 28 пунктами - мир не через силу, а через капітуляцію жертви
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24.11.2025 17:34 Відповісти
,, А ти не воруй" , Вова.
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24.11.2025 11:38 Відповісти
Так, гроші ******* тишу...
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24.11.2025 11:49 Відповісти
а крадені гроші тим більше ))
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24.11.2025 11:52 Відповісти
Його завгосп, відомий,як агенткозирь,підвів країну до того критичного моменту.
Саме,з благословення самого найвеличнішого, перед вторгненням,взяв на себе всі відносини з ерефеїєю,відсунувши повністю від своїх обов'язків кишенькове мзс на чолі одного чоловічка,який втік з країни.
І головну причину він не усунув,а навпаки,призначив того ще й головою міжнародної делегації.
Або,слова і риторика найвеличнішого,прямо протилежні його діям.
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24.11.2025 11:49 Відповісти
Як красти - то вони, як в критичному моменті - то ми.
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24.11.2025 11:50 Відповісти
Не "ми" перебуваємо, а "ти" перебуваєш!!!
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24.11.2025 11:51 Відповісти
Мегажадібність згубила вашє кодло фрайерів , обісрався буратінка🤢🤥 , за 7 р. намародерили - каса на виході , , попереджав , жє , папа Карла Воно всралось, а кажє " срач" класичне" хто всравсь -невістка".
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24.11.2025 11:52 Відповісти
Взагалі то, в критичному моменті ми з 2019 року!
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24.11.2025 12:06 Відповісти
Воровать спокойно НЕ дают ? Вот сволочи.
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24.11.2025 12:14 Відповісти
Він повний ідіот ---.."... які можуть дозволити нам завершити війну Росії проти України" Нам завершити ??
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24.11.2025 12:25 Відповісти
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24.11.2025 12:27 Відповісти
Спрут-2
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24.11.2025 17:35 Відповісти
Я білий та пухнастий, а всі інші - гондураси
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24.11.2025 12:39 Відповісти
І нащо ти, дурне, у владу лізло? Все добре не завдяки тобі, а всупереч. Йди геть, зєля!
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24.11.2025 12:46 Відповісти
Цікаво,що можуть вирішити перемовини без раши.Поки путя не дасть команду про закінчення війни,всі мирні угоди без раши до жо..пи.
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24.11.2025 12:47 Відповісти
Кремль спустив Трампу план капітуляції України, а вже адміністрація Трампа сказали "єсть" - і викручує Україні руки.
путін задоволений та плескає в долоні, але для виду весь час каже: "ні, ми це не підпишемо, набиває собі ціну, по завєтам Громико. І байдуже, що 2026 рік грошей на війну вже не вистачає - в нього є кабінет Трампа.
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24.11.2025 15:22 Відповісти
О, як заговорив брехунчик Бені і міндічів.!!! Ти бач, багато тиску. А як ти себе вело, коли президент Порошенко вступав в переговори з цим же ворогом і все вирішував на користь України? Ти просто "отодвигал граніци", ти їздило на окуповані території, давало там концерти і "шатало київську владу". Ти до сьогодні брехав наріду, що "мінські" то погано і "мінських" більше ніколи не буде. Виходить, що крім ворога і ти давав на президента? По логіці то й ти ворог?
Нарід може зрівняти проживання при "поганих мінських" і "хороших оманських".
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24.11.2025 13:06 Відповісти
Немає ніякого критичного моменту і ніякого шуму, не забивайте людям баки мирними угодами!
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24.11.2025 13:51 Відповісти
У бубочки критические дни.👶
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24.11.2025 14:15 Відповісти
Лала лала, бабла мнє мала!
Лала лала, заткніть є#&$ла!!! (с) Потужний членограй.
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24.11.2025 14:21 Відповісти
Воно працює
Іди на фронт і там попрацюй , популіст брехливий !!
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24.11.2025 14:48 Відповісти
Хто перебуває в критичному моменті,- ми чи ви?, нарід і його захисники на передовій під кабами і дронами з бракованим озброєнням і фортефікацією чи ви вкравши мільярди долларів на озброєнні.
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24.11.2025 15:02 Відповісти
Вони просто тупо зливають Україну, а для вигляду вдають щось, що ніби "відстоюють" - індульгенції собі, на крадівніцтво. Ціна - знищення 40-мільйонної країни.
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24.11.2025 15:24 Відповісти
Їж ананаси,персики жуй,день твій останній приходить *******!
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24.11.2025 15:53 Відповісти
Не ми, а ти.
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24.11.2025 16:48 Відповісти
Та ні, якраз ми. Бо у тих пархатих довгоносиків разом із "президентом" усе добре. У них одна проблема - війна може закінчитися. З одного боку, начебто й непогано, завдання виконане, ненависна Україна знищена, з другого - а де ж вони харчеваться будуть? Намародерили на сім поколінь вперед, а так хотілося на десять! У себе вдома, на землі обетованній, не помародериш, там свої голову відкрутять, це не хохли дебільні, їх вбивають, а вони аплодують. От і "критичний момент".
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24.11.2025 17:00 Відповісти
Що взяти із буратіни...якого настругали, таке й вийшло, а вийшло шопопало - це "полєно" ні на дрова, ні для скульптури вже не потрібне нікому, навіть "пОПіКарло"!
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24.11.2025 18:21 Відповісти
Зеленський зізнавайся куди відправив свого кореша Міндіча?
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24.11.2025 20:12 Відповісти
путін вдало прикрив сексота зєлєнкава від міжнародного скандалу, нібито погоджуючись домовлятись. за тиждень всі забудуть про міндічгейт і про ці перемовини. війна продовжуватиметься
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24.11.2025 21:14 Відповісти
за таких "скласних" сратєгов....ми в тому місці....хотіли бога за бороду взяти
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24.11.2025 22:05 Відповісти
СКОНАЙ ПАДАЛЬ У КАНАВІ З ЖІНКОЮ ТА ДОЧКОЮ РАЗОМ
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25.11.2025 07:05 Відповісти
як же гидко дивитися на оцю зелену вигрібну яму від якої смердить на всю ЄВРОПУ І АМЕРИКУ . дєрьмак з пересідєнтом криворагульним хотіли загнати під плинтус НАБУ І САП з допомогою хряка і майже вийшло якби не студенти з картонками і євросоюз . потім агентура у сап злила інфу дєрьмаку і зельцю про міндіча і його за кілька годин зелені верховні тварі врятували вивезли . а винуватий мабуть порошенко що під носом і керівництвом банкової діяла організована злочинна група --- чегевара . карлсон . рьошик. тенор . професор . шугерман та алібаба --- і саме ****** в цій історії що неможливо нічого зробити і в ЄС і в США притомні люди це розуміють . вибори провести неможливо бо війна . а вичистити гавніще в своєму оточенні фофан не здатний бо сам точно такий як і вони
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25.11.2025 07:20 Відповісти
В критичному моменті перебуваємо не ми,а ти❤️🇺🇦❤️
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25.11.2025 10:36 Відповісти
 
 