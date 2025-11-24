Зараз ми перебуваємо у критичному моменті. Є багато шуму у ЗМІ та політичного тиску, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна продовжуватиме працювати зі США над мирним планом.

Про це глава держави заявив у зверненні до учасників четвертого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

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"Зараз ми перебуваємо у критичному моменті. Ми працюємо дуже тісно зі США, європейськими партнерами, з багатьма іншими, визначаючи ті кроки, які можуть дозволити нам завершити війну Росії проти України", - наголосив президент.

Зеленський, коментуючи "мирний план", заявив, що у ЗМІ є багато шуму, а також політичного тиску.

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"Ми продовжимо працювати з нашими партнерами, особливо зі США, шукаючи компроміси, які посилюватимуть, а не послаблюватимуть нас. І ми й надалі пояснюватимемо, наскільки небезпечно вдавати, що на агресію можна не зважати, ніби все начебто "переможено" само по собі", - додав глава держави.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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