Вадефуль: Переговори США та України в Женеві стали "вирішальним успіхом" для Європи

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що переговори між представниками США та України щодо 28-пунктного плану Вашингтону з припинення війни з Росією мали надзвичайно позитивний результат для європейських партнерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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За словами Вадефуля, консультації в Женеві принесли Європі "вирішальний успіх".

"Всі питання, що стосуються Європи, включаючи питання, що стосуються НАТО, були виключені з цього плану", - заявив він.

Очільник МЗС Німеччини також нагадав, що європейські держави послідовно наголошували: будь-які домовленості щодо припинення війни не можуть ухвалюватися без залучення ЄС та України.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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