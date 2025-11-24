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Вадефуль: Переговори США та України в Женеві стали "вирішальним успіхом" для Європи
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що переговори між представниками США та України щодо 28-пунктного плану Вашингтону з припинення війни з Росією мали надзвичайно позитивний результат для європейських партнерів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За словами Вадефуля, консультації в Женеві принесли Європі "вирішальний успіх".
"Всі питання, що стосуються Європи, включаючи питання, що стосуються НАТО, були виключені з цього плану", - заявив він.
Очільник МЗС Німеччини також нагадав, що європейські держави послідовно наголошували: будь-які домовленості щодо припинення війни не можуть ухвалюватися без залучення ЄС та України.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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Vladislav
показати весь коментар24.11.2025 10:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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