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Новини Мирний план США
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Вадефуль: Переговори США та України в Женеві стали "вирішальним успіхом" для Європи

Йоганн Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що переговори між представниками США та України щодо 28-пунктного плану Вашингтону з припинення війни з Росією мали надзвичайно позитивний результат для європейських партнерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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За словами Вадефуля, консультації в Женеві принесли Європі "вирішальний успіх".

"Всі питання, що стосуються Європи, включаючи питання, що стосуються НАТО, були виключені з цього плану", - заявив він.

Очільник МЗС Німеччини також нагадав, що європейські держави послідовно наголошували: будь-які домовленості щодо припинення війни не можуть ухвалюватися без залучення ЄС та України.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

США (26703) війна в Україні (8475) Вадефуль Йоганн (123)
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24.11.2025 10:41 Відповісти
Черговий успіх. РФ завжди має трошки рухатися вперед, аби не втрачати апетиту. Україна завжди має потроху стримувати, аби не втрачати бадьорості. А хочете обговорити мирний план - та будь ласка, ми завжди готові)
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24.11.2025 10:41 Відповісти
В чем успех? Что война в ближайшее время не закончиться? Я думал успех это переломить ход войны или хотя бы остановить ползучее продвижение касапов или прикрыть небо над Украиной. А оказывается успех это просто продолжать тяни толкай до талоного.
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24.11.2025 11:56 Відповісти
цинічні виродки,де в ваших досягненнях ,,успіх,, для народу України??війна йде у нас а не вас!!!!
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24.11.2025 15:11 Відповісти
 
 