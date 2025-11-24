1 448 2
Вадефуль: Переговоры США и Украины в Женеве стали "решающим успехом" для Европы
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что переговоры между представителями США и Украины по 28-пунктному плану Вашингтона о прекращении войны с Россией имели чрезвычайно положительный результат для европейских партнеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По словам Вадефуля, консультации в Женеве принесли Европе "решающий успех".
"Все вопросы, касающиеся Европы, включая вопросы, касающиеся НАТО, были исключены из этого плана", - заявил он.
Глава МИД Германии также напомнил, что европейские государства последовательно подчеркивали: любые договоренности о прекращении войны не могут приниматься без участия ЕС и Украины.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
