1 448 2

Вадефуль: Переговоры США и Украины в Женеве стали "решающим успехом" для Европы

Йоганн Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что переговоры между представителями США и Украины по 28-пунктному плану Вашингтона о прекращении войны с Россией имели чрезвычайно положительный результат для европейских партнеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам Вадефуля, консультации в Женеве принесли Европе "решающий успех".

"Все вопросы, касающиеся Европы, включая вопросы, касающиеся НАТО, были исключены из этого плана", - заявил он.

Глава МИД Германии также напомнил, что европейские государства последовательно подчеркивали: любые договоренности о прекращении войны не могут приниматься без участия ЕС и Украины.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

США война в Украине Вадефуль Иоганн
