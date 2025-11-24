Вадефуль: Переговоры США и Украины в Женеве стали "решающим успехом" для Европы

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что переговоры между представителями США и Украины по 28-пунктному плану Вашингтона о прекращении войны с Россией имели чрезвычайно положительный результат для европейских партнеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Вадефуля, консультации в Женеве принесли Европе "решающий успех".

"Все вопросы, касающиеся Европы, включая вопросы, касающиеся НАТО, были исключены из этого плана", - заявил он.

Глава МИД Германии также напомнил, что европейские государства последовательно подчеркивали: любые договоренности о прекращении войны не могут приниматься без участия ЕС и Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры в Женеве: Украина и США выступили с совместным заявлением

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стубб о переговорах в Женеве: Шаги к миру есть, но нерешенные вопросы остаются