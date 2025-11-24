Стубб о переговорах в Женеве: Шаги к миру есть, но нерешенные вопросы остаются
Президент Финляндии Александр Стубб утром провел беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Стороны обсудили переговоры по "мирному плану" в Женеве.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Переговоры между Украиной и Соединенными Штатами в Женеве вчера сделали шаги к справедливому и прочному миру. Однако, нерешенные вопросы остаются.
Очевидно, что Европа и НАТО будут решать вопросы, которые их касаются", - подчеркнул Стубб.
Читайте: Часть окружения Зеленского советует ему лететь к Трампу, другие - опасаются, - FT
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
