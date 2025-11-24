Стубб о переговорах в Женеве: Шаги к миру есть, но нерешенные вопросы остаются

Президент Финляндии Александр Стубб утром провел беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Стороны обсудили переговоры по "мирному плану" в Женеве.

Об этом он сообщил в соцсети X.

"Переговоры между Украиной и Соединенными Штатами в Женеве вчера сделали шаги к справедливому и прочному миру. Однако, нерешенные вопросы остаются.

Очевидно, что Европа и НАТО будут решать вопросы, которые их касаются", - подчеркнул Стубб.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

