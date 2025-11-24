РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11140 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
638 0

Стубб о переговорах в Женеве: Шаги к миру есть, но нерешенные вопросы остаются

Стубб прокомментировал переговоры США и Украины в Женеве

Президент Финляндии Александр Стубб утром провел беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Стороны обсудили переговоры по "мирному плану" в Женеве.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Переговоры между Украиной и Соединенными Штатами в Женеве вчера сделали шаги к справедливому и прочному миру. Однако, нерешенные вопросы остаются.

Очевидно, что Европа и НАТО будут решать вопросы, которые их касаются", - подчеркнул Стубб.

Стубб и Зеленский обсудили переговоры в Женеве

Читайте: Часть окружения Зеленского советует ему лететь к Трампу, другие - опасаются, - FT

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также: Трамп не углублялся в детали мирного плана по Украине, - WP

Автор: 

Зеленский Владимир (22709) Швейцария (641) Стубб Александр (147)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 