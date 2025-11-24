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Стубб про переговори в Женеві: Кроки до миру є, але невирішенні питання залишаються
Президент Фінляндії Александр Стубб вранці провів розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Сторони обговорили переговори щодо "мирного плану" в Женеві.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Переговори між Україною та Сполученими Штатами в Женеві вчора зробили кроки до справедливого та тривалого миру. Однак, невирішені питання залишаються.
Очевидно, що Європа і НАТО вирішуватимуть питання, які стосуються їх", - наголосив Стубб.
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Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України таСША щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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