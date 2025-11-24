Стубб про переговори в Женеві: Кроки до миру є, але невирішенні питання залишаються

Президент Фінляндії Александр Стубб вранці провів розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Сторони обговорили переговори щодо "мирного плану" в Женеві.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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"Переговори між Україною та Сполученими Штатами в Женеві вчора зробили кроки до справедливого та тривалого миру. Однак, невирішені питання залишаються.

Очевидно, що Європа і НАТО вирішуватимуть питання, які стосуються їх", - наголосив Стубб.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України таСША щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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