Частина оточення Зеленського радить йому летіти до Трампа, інші - побоюються, - FT
У команді президента Зеленського від минулого тижня планують візит у Вашингтон. Проте думки щодо необхідності цього різняться.
Про це у соцмережі X пише журналіст Financial Time Крістофер Міллер, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, візит Зеленського до Білого дому обговорюється відтоді, коли лідер США посилив тиск щодо мирних переговорів.
"Є два табори: один вважає, що Зеленський повинен поїхати у Вашингтона, щоб особисто обговорити це питання з Трампом; інший побоюється, що щось може піти не так, як заплановано, і призвести до серйозного зриву", - зазначив Міллер.
Журналіст додав, що рішення про візит залежатиме від результатів переговорів у Швейцарії та того, "чи вірять українці, що є щось, під чим вони можуть підписатися, не продаючи країну".
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України таСША щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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А кажуть, що у Трама болт, як гриб. Бояться, що ЗЄ на ньому порветься. 😁
Як крало та брехало, так все ок.
А як з іншим брехуном та аферистом зустрітися - сцить.
Така ж сама падаль, як і ти.
Хорохориться, як слабших принижує тільки.
Яєць там немає, нікчема
Уявляєте - музиканту треба зробити такий вибір!
какие два табори? с одной стороны свадебные фотографы, с другой свадебные тамадЫ?
С другой стороны - договор никчемен юридически по одной причине - он грубо нарушает Конституцию Украины!
1. Конституцию нельзя изменять во время войны.
2. Президента нельзя избирать во время войны
3. Сроки полномочий Президента и зРади истекли
4. Президент не может подписывать договор, который противоречит Конституции (изменение территориальной целостности Украины и отказ от вступления в НАТО), а зРада не может этот договор ратифицировать.
Так шо Зеленский подпишет себе в Вашингтоне только приговор по доверенности Ермака.