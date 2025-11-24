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Новини Мирний план США
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Частина оточення Зеленського радить йому летіти до Трампа, інші - побоюються, - FT

Візит Зеленського до США: оточення сумнівається в доцільності
Фото: Brendan Smialowski /Getty Images

У команді президента Зеленського від минулого тижня планують візит у Вашингтон. Проте думки щодо необхідності цього різняться.

Про це у соцмережі X пише журналіст Financial Time Крістофер Міллер, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, візит Зеленського до Білого дому обговорюється  відтоді, коли лідер США посилив тиск щодо мирних переговорів.

"Є два табори: один вважає, що Зеленський повинен поїхати у Вашингтона, щоб особисто обговорити це питання з Трампом; інший побоюється, що щось може піти не так, як заплановано, і призвести до серйозного зриву", - зазначив Міллер.

Журналіст додав, що рішення про візит залежатиме від результатів переговорів у Швейцарії та того, "чи вірять українці, що є щось, під чим вони можуть підписатися, не продаючи країну".

Читайте: Переговори у Женеві: Україна та США виступили зі спільною заявою

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України таСША щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Читайте: Розвідки партнерів повідомляють, що позиція РФ заходить, зокрема, через суб’єктів з України, - Зеленський

Візит Зеленського до США: оточення сумнівається в доцільності

Автор: 

візит (1765) Зеленський Володимир (27947) США (26703) Трамп Дональд (8911)
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Топ коментарі
+20
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24.11.2025 10:01 Відповісти
+13
побоюють ті, по кому вже йдуть розслідування НАБУ?
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24.11.2025 09:55 Відповісти
+9
Керуванням країною повинні займатися дорослі,притомні люди.
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24.11.2025 10:05 Відповісти
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побоюють ті, по кому вже йдуть розслідування НАБУ?
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24.11.2025 09:55 Відповісти
Ну да. Бакси ж з маркуванням ФРС США знайшли.

А кажуть, що у Трама болт, як гриб. Бояться, що ЗЄ на ньому порветься. 😁
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24.11.2025 09:58 Відповісти
крадій поїде здавати Україну аби зберегти накрадене
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24.11.2025 09:58 Відповісти
Воно сцикло, а не мужик.
Як крало та брехало, так все ок.
А як з іншим брехуном та аферистом зустрітися - сцить.
Така ж сама падаль, як і ти.
Хорохориться, як слабших принижує тільки.

Яєць там немає, нікчема
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24.11.2025 09:59 Відповісти
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24.11.2025 10:01 Відповісти
Бояться, що нашого хлопчика у трусиках у Білому домі можуть знов раз п'ять?
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24.11.2025 10:01 Відповісти
Керуванням країною повинні займатися дорослі,притомні люди.
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24.11.2025 10:05 Відповісти
Оточення піськограя немає нічого суспільного, тільки особисте.
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24.11.2025 10:11 Відповісти
хай едет, хуже не будет, хоть поржем
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24.11.2025 10:15 Відповісти
З Трампом нема про що говорити, ' люди в США які підтримують Україну із ними треба підтримувати стосунки, а на кацапів має реальний вплив тільки імператор Сі
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24.11.2025 10:16 Відповісти
Нехай ця істеричка пристаркувата спочатку касторки вип'є, літрів так сто
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24.11.2025 10:19 Відповісти
Правильно побоюються! Трамп може на початку зустрічі покласти кайданки на стіл і постанову ФБР про арешт за розкрадання фінансової допомоги США. І факс в Верховну Раду про втрату іммунітету після пяти років царювання. І постанову про тримання під вартою до рішення Міжнародного трибуналу в Гаазі - легітимний чи ні. У тій же камері, де отруївся Милошевич.
Уявляєте - музиканту треба зробити такий вибір!
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24.11.2025 10:27 Відповісти
Може посадять в камеру де задушили Епштейна.
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24.11.2025 10:50 Відповісти
Мычтатель...
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24.11.2025 16:56 Відповісти
Хай летить, може через беермудський трикутник полетить..
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24.11.2025 10:35 Відповісти
Щоб їхати спочатку треба скинутись і купити ЗЕленському костюма,бо в реальному кабінеті дивляться на нього з гидотою.
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24.11.2025 11:16 Відповісти
"Є два табори"

какие два табори? с одной стороны свадебные фотографы, с другой свадебные тамадЫ?
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24.11.2025 11:18 Відповісти
Я хирею с нашей дипломатии. Что значит не ехать как бы чего не стало. А что тогда делать? Спрятаться в домике и сказать что никого нет дома? Не отвечать на звонки белого дома и поставить автоответчик? Я в **** с этих предложений. Да вы все эти 4 года ночевать на лужайке у белого дома должны были жить, чтобы первую харю которую должен был видеть президент США вставая с утра и выходя на крыльцо была как минимум рожа посла или любого другого представителя или лоббиста Украины. Не касапов Дмитриева и не Урсулы фон де как там ее, которые на Украину клади с высокой башни, а украинского представителя.
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24.11.2025 12:13 Відповісти
охоже Зеленского в Вашингтоне ждет Трамп с наручниками в одной руке и ручкой с золотым пером в другой. И ордером от ФБР за присваивание американской помощи.

С другой стороны - договор никчемен юридически по одной причине - он грубо нарушает Конституцию Украины!

1. Конституцию нельзя изменять во время войны.

2. Президента нельзя избирать во время войны

3. Сроки полномочий Президента и зРади истекли

4. Президент не может подписывать договор, который противоречит Конституции (изменение территориальной целостности Украины и отказ от вступления в НАТО), а зРада не может этот договор ратифицировать.

Так шо Зеленский подпишет себе в Вашингтоне только приговор по доверенности Ермака.
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24.11.2025 17:02 Відповісти
 
 