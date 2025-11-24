Частина оточення Зеленського радить йому летіти до Трампа, інші - побоюються, - FT

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У команді президента Зеленського від минулого тижня планують візит у Вашингтон. Проте думки щодо необхідності цього різняться.

Про це у соцмережі X пише журналіст Financial Time Крістофер Міллер, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, візит Зеленського до Білого дому обговорюється відтоді, коли лідер США посилив тиск щодо мирних переговорів.

"Є два табори: один вважає, що Зеленський повинен поїхати у Вашингтона, щоб особисто обговорити це питання з Трампом; інший побоюється, що щось може піти не так, як заплановано, і призвести до серйозного зриву", - зазначив Міллер.

Журналіст додав, що рішення про візит залежатиме від результатів переговорів у Швейцарії та того, "чи вірять українці, що є щось, під чим вони можуть підписатися, не продаючи країну".

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України таСША щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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