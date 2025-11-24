РУС
2 807 17

Часть окружения Зеленского советует Зеленскому лететь к Трампу, другие - опасаются, - FT

Визит Зеленского в США: окружение сомневается в целесообразности
Фото: Brendan Smialowski /Getty Images

В команде президента Зеленского с прошлой недели планируют визит в Вашингтон. Однако мнения о необходимости этого разнятся.

Об этом в соцсети X пишет журналист Financial Time Кристофер Миллер, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, визит Зеленского в Белый дом обсуждается с тех пор, как лидер США усилил давление в отношении мирных переговоров.

"Есть два лагеря: один считает, что Зеленский должен поехать в Вашингтон, чтобы лично обсудить этот вопрос с Трампом; другой опасается, что что-то может пойти не так, как запланировано, и привести к серьезному срыву", - отметил Миллер.

Журналист добавил, что решение о визите будет зависеть от результатов переговоров в Швейцарии и того, "верят ли украинцы, что есть что-то, под чем они могут подписаться, не продавая страну".

Читайте: Переговоры в Женеве: Украина и США выступили с совместным заявлением

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте: Разведки партнеров сообщают, что позиция РФ заходит, в частности, через субъектов из Украины, - Зеленский

Визит Зеленского в США: окружение сомневается в целесообразности

Автор: 

визит (3192) Зеленский Владимир (22709) США (28368) Трамп Дональд (7126)
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
24.11.2025 10:01 Ответить
+8
побоюють ті, по кому вже йдуть розслідування НАБУ?
показать весь комментарий
24.11.2025 09:55 Ответить
+5
позорное шидовское кодло
показать весь комментарий
24.11.2025 10:06 Ответить
побоюють ті, по кому вже йдуть розслідування НАБУ?
показать весь комментарий
24.11.2025 09:55 Ответить
Ну да. Бакси ж з маркуванням ФРС США знайшли.

А кажуть, що у Трама болт, як гриб. Бояться, що ЗЄ на ньому порветься. 😁
показать весь комментарий
24.11.2025 09:58 Ответить
крадій поїде здавати Україну аби зберегти накрадене
показать весь комментарий
24.11.2025 09:58 Ответить
Воно сцикло, а не мужик.
Як крало та брехало, так все ок.
А як з іншим брехуном та аферистом зустрітися - сцить.
Така ж сама падаль, як і ти.
Хорохориться, як слабших принижує тільки.

Яєць там немає, нікчема
показать весь комментарий
24.11.2025 09:59 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2025 10:01 Ответить
Разом з гончярєнкй льошай
показать весь комментарий
24.11.2025 10:17 Ответить
Бояться, що нашого хлопчика у трусиках у Білому домі можуть знов раз п'ять?
показать весь комментарий
24.11.2025 10:01 Ответить
Керуванням країною повинні займатися дорослі,притомні люди.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:05 Ответить
позорное шидовское кодло
показать весь комментарий
24.11.2025 10:06 Ответить
Оточення піськограя немає нічого суспільного, тільки особисте.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:11 Ответить
хай едет, хуже не будет, хоть поржем
показать весь комментарий
24.11.2025 10:15 Ответить
З Трампом нема про що говорити, ' люди в США які підтримують Україну із ними треба підтримувати стосунки, а на кацапів має реальний вплив тільки імператор Сі
показать весь комментарий
24.11.2025 10:16 Ответить
Нехай ця істеричка пристаркувата спочатку касторки вип'є, літрів так сто
показать весь комментарий
24.11.2025 10:19 Ответить
Правильно побоюються! Трамп може на початку зустрічі покласти кайданки на стіл і постанову ФБР про арешт за розкрадання фінансової допомоги США. І факс в Верховну Раду про втрату іммунітету після пяти років царювання. І постанову про тримання під вартою до рішення Міжнародного трибуналу в Гаазі - легітимний чи ні. У тій же камері, де отруївся Милошевич.
Уявляєте - музиканту треба зробити такий вибір!
показать весь комментарий
24.11.2025 10:27 Ответить
Може посадять в камеру де задушили Епштейна.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:50 Ответить
Хай летить, може через беермудський трикутник полетить..
показать весь комментарий
24.11.2025 10:35 Ответить
Щоб їхати спочатку треба скинутись і купити ЗЕленському костюма,бо в реальному кабінеті дивляться на нього з гидотою.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:16 Ответить
 
 