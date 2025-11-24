Часть окружения Зеленского советует Зеленскому лететь к Трампу, другие - опасаются, - FT
В команде президента Зеленского с прошлой недели планируют визит в Вашингтон. Однако мнения о необходимости этого разнятся.
Об этом в соцсети X пишет журналист Financial Time Кристофер Миллер, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, визит Зеленского в Белый дом обсуждается с тех пор, как лидер США усилил давление в отношении мирных переговоров.
"Есть два лагеря: один считает, что Зеленский должен поехать в Вашингтон, чтобы лично обсудить этот вопрос с Трампом; другой опасается, что что-то может пойти не так, как запланировано, и привести к серьезному срыву", - отметил Миллер.
Журналист добавил, что решение о визите будет зависеть от результатов переговоров в Швейцарии и того, "верят ли украинцы, что есть что-то, под чем они могут подписаться, не продавая страну".
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
