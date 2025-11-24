Часть окружения Зеленского советует Зеленскому лететь к Трампу, другие - опасаются, - FT

Фото: Brendan Smialowski /Getty Images

В команде президента Зеленского с прошлой недели планируют визит в Вашингтон. Однако мнения о необходимости этого разнятся.

Об этом в соцсети X пишет журналист Financial Time Кристофер Миллер, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, визит Зеленского в Белый дом обсуждается с тех пор, как лидер США усилил давление в отношении мирных переговоров.

"Есть два лагеря: один считает, что Зеленский должен поехать в Вашингтон, чтобы лично обсудить этот вопрос с Трампом; другой опасается, что что-то может пойти не так, как запланировано, и привести к серьезному срыву", - отметил Миллер.

Журналист добавил, что решение о визите будет зависеть от результатов переговоров в Швейцарии и того, "верят ли украинцы, что есть что-то, под чем они могут подписаться, не продавая страну".

Читайте: Переговоры в Женеве: Украина и США выступили с совместным заявлением

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте: Разведки партнеров сообщают, что позиция РФ заходит, в частности, через субъектов из Украины, - Зеленский