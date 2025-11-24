РУС
2 820 50

Разведки партнеров сообщают, что позиция РФ заходит, в частности, через субъектов из Украины, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский сообщил, что разведки партнеров предоставляют Украине информацию о том, что российская позиция стала меняться в том числе из-за некоторых субъектов из Украины.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Российская позиция стала проникать через некоторых субъектов из Украины

"Есть директивы для украинской делегации, есть украинское направление, по которому делегация идет, и очень хотелось бы, чтобы противоположных сигналов, чтобы не украинских сигналов из Украины не поступало. Сейчас я слышу, что разведки партнеров дают им информацию, что российская позиция стала проникать, в том числе, через некоторых субъектов из Украины. Это точно не помогает", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "есть наша государственная позиция, есть украинское достоинство, двигаться нужно так, чтобы его усилить, а не подорвать".

"Рассчитываю, что меня услышат сейчас те, кого это касается: с украинским паспортом нужно чувствовать ответственность за Украину. И действительно ощутимо, что от миллионов украинцев - четкая поддержка государственной позиции есть, четкая поддержка нашей независимости, украинского суверенитета", - подчеркнул глава государства.

"Люди должны выигрывать от политических решений"

Зеленский добавил, что "люди должны выигрывать от всех политических решений".

"И именно поэтому очень подробно, очень серьезно, внимательно работаем над каждым шагом, над всеми документами и со всеми партнерами", - добавил глава Украины.

+23
🤡 під* р зеленський , йди у відставку чорт !!!
показать весь комментарий
24.11.2025 00:01 Ответить
+23
Всі вже знають від кого саме.
Два персонажі з цього угрупування вже в ізраїлі...
показать весь комментарий
24.11.2025 00:02 Ответить
+15
Та ти шо.
А який маршрут того заходження?
Може то Міндіч записку з двушкою на москву передав?
показать весь комментарий
24.11.2025 00:04 Ответить
🤡 під* р зеленський , йди у відставку чорт !!!
показать весь комментарий
24.11.2025 00:01 Ответить
Всі вже знають від кого саме.
Два персонажі з цього угрупування вже в ізраїлі...
показать весь комментарий
24.11.2025 00:02 Ответить
ну що ви як малі діти ?
які міндичі ?

"позиція РФ" заходить з щойно розконсервованої Ліпєцкой фабрики Порошенка !

Буданівська развєдка
ЗЄлі доложила точно!
Там Бариги собрались у рєкі..

.
показать весь комментарий
24.11.2025 00:19 Ответить
і це НЕ стьоб, бо ЗЄля накидає зрадоньку на державницьку позицію Європейської Солідарності, якщо ви ще не зрозуміли.

вот хто дійсний "враг народа" та Найвеличнішого лідера.

.
показать весь комментарий
24.11.2025 00:23 Ответить
Та ти шо.
А який маршрут того заходження?
Може то Міндіч записку з двушкою на москву передав?
показать весь комментарий
24.11.2025 00:04 Ответить
Через Єрмака , Татарова і інших зрадників
заходить кацапська позиція до нашоі кравни!!
показать весь комментарий
24.11.2025 00:05 Ответить
Конструктор "фламінго" жив у маскві, а дружина, чи то бувша, ще й досі там. І ота "двушка на маскву" можливо пішла на те, щоб її звідти переправити сюди. І оцей фрукт нам щось розробляв, і сбу чи то не знало (як завжди) про зв'язки з масквою, чи знало, і все ж надало дозволи та допуски - о#уєть...
показать весь комментарий
24.11.2025 00:21 Ответить
І ці суб'єкти від яких заходить російська позиція це зермак і їхня гбшна шобла хто б сумнівався це вже видно не озброєним оком
показать весь комментарий
24.11.2025 00:10 Ответить
Це точно Залужний і Порошенко! Знову хочуть Україну здати! Але Яжнелох зразу почув правильні сигнали!
показать весь комментарий
24.11.2025 00:10 Ответить
Трохи випередили
показать весь комментарий
24.11.2025 00:15 Ответить
чую, розвідка партнерів, комусь - яка розвідка, які партнери? Ти диви, як хитро хоче перевести стрілки з єрмачні на... та на тих же набу і сап - не розгойдуйте човен, бо крадене впаде у воду. Ти, сук@, прокрався, обісрався, а тепер ще й на інших це лайно повісити хочеш? Що там твій татарин про амністію встромив? Хто йому таку директиву дав? І що там з тим дитям отката? Кажуть, #єрня #єрньой вийшла, а грошей с3,14здили дай Боже. Нє, щоб "нептуна" наробити, так давай турбіну від як-40 до труби приваримо та в рожевий колір пофарбуємо. Так як же, "нептуна" барига з кровавим пастором, ці кляті апазіціанєри розробляла. І вони долітають, і ефективно нищать, а шо фламінго? Ох, і н@їбали нас #иди, ох, і дурні ж ми...
показать весь комментарий
24.11.2025 00:14 Ответить
Ясно на кого він натякає. Такий вплив має тільки Порошенко.
показать весь комментарий
24.11.2025 00:16 Ответить
А двушка зайшла партнерам?
показать весь комментарий
24.11.2025 00:17 Ответить
Підписати російський план це державна позиція ? а тим часом ворог все знищує, Україна в блекауті ,коли Україна позбудется цього непорозуміння.
показать весь комментарий
24.11.2025 00:17 Ответить
Вийшов на себе і вкусив за дупу.
показать весь комментарий
24.11.2025 00:18 Ответить
Це ж треба так сформулювати, спробуй здогадатися, хто-куди заходить.
показать весь комментарий
24.11.2025 00:19 Ответить
...всі подивились на Пороха:
"Знову Барига...!" - подумали всі.

це за хитросдєланим сценарієм подоляка-литвина.

.
показать весь комментарий
24.11.2025 00:28 Ответить
Телеграм відключить, як відключили однокласників , в контакті, та російські програми на підприємствах
особисто стикнулась на днях в беседе с українкою , яка стала тезиси кацапії говорити про окопи і що буде далі хуже ( короче - усе що тролі пишуть і на Цензорі)
ЧЕРЕЗ ТЕЛЕГРАМ ВОРОГ ФОРМУЄ ПОГЛЯДИ НАРОДА , якщо до тебе, Зе , це не доходить
показать весь комментарий
24.11.2025 00:20 Ответить
Но це ще не все .ВЛАДА ВЗАГАЛІ НЕ ЗАЙМАЄТЬСЯ ІММИДЖЕМ КРАЇНИ У СВІТІ .

Ви знали, що в європейських школах дітей навчають, що "Крим - спірна територія", а в Україні "п'ють і сваряться між собою"?
Росія веде невидиму війну за дитячу свідомість - через підручники, словники й навіть карти National Geographic.
У цьому відео: • Як у швейцарських і німецьких підручниках переписують історію України • Чому Крим позначають "спірним", а Україну ділять на "російську" і "українську" •
Як National Geographic друкував карти з "російським" Кримом уже після Бучі • Хто виявив ці фейки і чому держава мовчить • Що можуть зробити українці за кордоном, щоб захистити правду
Факти з розслідування: • 17 із 26 кантонів Швейцарії навчали дітей за підручником, де Крим - "спірна територія". • Лише 1 із 15 німецькомовних видавництв зображує Україну в кордонах 1991 року. •
‼️Компанія National Geographic, під час боїв за Маріуполь, друкувала атласи з "російським" Кримом. •
У Росії пропаганду координують офіційно: "Російське географічне товариство" очолює Путін, "Історичне товариство" - Наришкін.
показать весь комментарий
24.11.2025 00:23 Ответить
А що за козел курує пропагандою України за кордоном ? Призвіще вінуватца є?

Як у підручниках ЄС з'явилась "Новоросія"

https://youtu.be/u0bgyOTu7yM?si=Mw-3HxqukX_jcLMs
показать весь комментарий
24.11.2025 00:25 Ответить
Потрібно вже створювати спеціальну групу міжнародних юристів які б подавали в суди на всі ці організації і пресу яка поширює фейки і наклепи. І позови повинні бути на сотні мільйони доларів.. Розумію, що правди і справедливості в цьому світі немає як і на Заході, який себе розхвалює пупом світового порядку, законності і прав людини. Насправді ж на заході такі ж брехуни і злочинці і в кого є гроші той і правий. Зате ці позови, особливо на астрономічні суми (хоча не такі вони і астрономічні, як скажемо в сша компанія виплатила споживачу $50млн за те що він розлив гараче кофе собі на руку), побачить весь світ. І всі будуть знати що вся ці західна преса, західні медіа і тд самі натуральні брехуни і шахраї, які розпалють міжнаціональну ворожнечу.
показать весь комментарий
24.11.2025 00:41 Ответить
От даже взяти зараз ситуацію, коли Україну заставляють прийняти закон про визнання і захист нацменів, і їх мови, і при цьому ж багато країн ЕС не визнає української нації окремо від рашистів, української державності, міжнародновизнаних кордонів, і української мови, яка теж так схожа на російську як німець на китайця. Якщо західний світ не хоче по людськи визнати українську ідентичність, то потрібно їх бити по гаманцю.
показать весь комментарий
24.11.2025 00:47 Ответить
Доречі National Geographic багата компанія. Якщо впаяти їм багатомільйонний позов то скандал на весь світ буде. І інші сто разів подумають чи потрібно за рашистські гроші робити фейкові новини і пропаганду
показать весь комментарий
24.11.2025 00:55 Ответить
Ось скажіть як виховувати дітей, якщо раша через телеграм канал промиває мозги українцям?
а сама відключає інтернет і ютуб , щоб той кацапськой озверілій масі ніхто мозги не вправив
показать весь комментарий
24.11.2025 00:59 Ответить
Який толк з той дівчинки ПРЕМЬЕРА . ? Це навіть не серйозно.
Вона навіть українських опер не знає - як їй прийде думка щоб українські опери звучали в Мілані Відні Париже ? Вона примітивна профільна менеджерка для обслуги інтересів опу .
показать весь комментарий
24.11.2025 00:55 Ответить
До речі, чого це Буданова відправили на переговори, і голову ЗРУ, і голову ГШ ?? Ого !!
показать весь комментарий
24.11.2025 00:21 Ответить
А це, типу, буданову, як розвідка розвідці, гашепотіла на вухо, про що тепер зєпадло говорить - хтось з української сторони щось там дописує в угоду. Ну, умєров он вписав пункт про амністію - не проводити ревізію виділених коштів та усіх "панять і прастіть" (с).
показать весь комментарий
24.11.2025 00:28 Ответить
Як закрутив....як бувалий моряк вузол...Навіть Трамп так загадково не марить...
показать весь комментарий
24.11.2025 00:24 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2025 00:24 Ответить
"Бандеры, я вас полюбил"?
показать весь комментарий
24.11.2025 00:26 Ответить
Що означає "російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України"??? Кому, де в що заходить касапська позиція? Невже касапи отримали вплив на переговорщиків в Женеві? Як що так - на яких саме? на американських? на українських? на європейських? Якщо є теза "щоб ротилежних сигналів, щоб не українських сигналів з України не надходило" - то це означає, касапи примушують україгську переговорну групу сприймати і поргоджууватись з ворожими для України позиціями в переговорах! Тобто - касапи впливають на дермака і на умерова, і ті грають на касапів? Чи ні?
А як інакше зрозуміти оце тут такий потік свідомості?
показать весь комментарий
24.11.2025 00:26 Ответить
воно як 🐕 пес:

все розуміє, а сказати не може

.
показать весь комментарий
24.11.2025 00:30 Ответить
Тут круче манипуляция: "И действительно ощутимо, что от миллионов украинцев - четкая поддержка государственной позиции есть, четкая поддержка нашей независимости, украинского суверенитета." Оно себя с народом ассоциирует и навязывает, что народ и власть должны быть едины. Но при этом, намеренно опускает, что власть - мародеры и предатели.
показать весь комментарий
24.11.2025 00:56 Ответить
Трампіст Келог промовився що постійно розмовляє з якимись людьми з України які обивають до нього пороги і просять зняти Зеленського і провести швиденько перевибори в Україні. Впевнений що із-за цієї української гниди, і спирається так званий "мирний план" Тампона і )(уйла. Тобто впарити Україні капітуляцію і поставити цього секретного українського виродка і зрадника гауляйтером частини України що залишилася і який підпише все що вимагатиме ()(уйло і Тампакс
показать весь комментарий
24.11.2025 00:28 Ответить
От зє капітуляцію і підпише. Хоча ні - не підпише, бо сцикливе від народження. Скоріш за усе, влаштує референдум, хоча, який референдум під час війни? Патова ситуація з усіх сторін. Тут, як у древньогрецьких виставах, потрібна "машина", яка усе розрулить. Що це може бути? Та усе, що завгодно...
показать весь комментарий
24.11.2025 00:35 Ответить
Це мабуть Умеров, він нещодавно був у США
показать весь комментарий
24.11.2025 00:38 Ответить
Нахера Умерову зараз йти проти української влади тобто проти себе? Йому взагалі нічого не світить і ніхто його не знав до сих пір і знати не хоче. Я взагалі дивуюсь як він туди попав до Зеленського. А от деякі гниди які рвуться до корита готові здати Україну ради крихт які )(уйло їм залишить від країни.
показать весь комментарий
24.11.2025 00:50 Ответить
Про УМЕРОВА був жарт
показать весь комментарий
24.11.2025 01:00 Ответить
Шо пряма черес гринтухэс. 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
24.11.2025 00:30 Ответить
ЗЕдяра, тебе один хер прилетит, где бы ты не ныкался.
показать весь комментарий
24.11.2025 00:35 Ответить
https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk?__cft__[0]=AZVnjd2UxKelWSNOT9AUXDUGNYbmxCA2X1IHMFiRkhl8tZLcyvKykVirng40IQgyBhMQTYnNpbS73a-qTlevJhpiKA0EaKuCkkS3IQWqC83nkDQIQbLbeHXUGUJQHuMgwWi7DfJB8iOh3-OK7FLxQITWUQHJwGlyCq-_jeVk5CfkQsiQPv5BPz9W33cBgoApiEw&__tn__=-UC%2CP-R Yuriy Syrotyuk

https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk/posts/pfbid04QaRJzs92YTBZa2gQAPgYKcVxQeayiYyF7QdZPNwycgAqYKXr1ifRQru2nQxXN29l?__cft__[0]=AZVnjd2UxKelWSNOT9AUXDUGNYbmxCA2X1IHMFiRkhl8tZLcyvKykVirng40IQgyBhMQTYnNpbS73a-qTlevJhpiKA0EaKuCkkS3IQWqC83nkDQIQbLbeHXUGUJQHuMgwWi7DfJB8iOh3-OK7FLxQITWUQHJwGlyCq-_jeVk5CfkQsiQPv5BPz9W33cBgoApiEw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 дн. ·Люди без гідності хочуть відібрати в нас Свободу

Не в бою.

Бумажками.

У День Гідності і Свободи, відповідь нації на проект капітуляції України має бути як в Маніфесті:

«Хто ви такі?!

Ми вас не знаєм…

Ідіть ви на ….»

Очікувано/несподівано, поки нас не змогли перемогти моски (попри постійні переможні реляції), руку дружби кремлівському карлику протягнули американці.
показать весь комментарий
24.11.2025 00:37 Ответить
вже ворогів шукає, щоб звалити про@оби , боже ну за що????
показать весь комментарий
24.11.2025 00:38 Ответить
Зеля думає що українці бидло, і прикриває своє рило пошуком внутрішнього ворога.
Яник теж так думав.
показать весь комментарий
24.11.2025 00:44 Ответить
Це не мирний план для України, а обман епічних масштабів, його треба відхилити - мільярдер Річард Бренсон.ㅤ

"Я в повній невірі у 28 пунктів американський мирний план для України, який поширюється в ЗМІ. Якщо тільки це не виявиться складним обманом або зловісною російською дезінформаційною змовою, це знаменує собою найнижчу точку в американській дипломатії щодо України. По-перше, це насправді не мирний план, а домовленості про капітуляцію, що легітимізують жорстоке вторгнення росії в Україну та незаконну анексію її території, одночасно зухвало ділячи воєнні трофеї"
показать весь комментарий
24.11.2025 00:47 Ответить
Мільярдери , що богаче Трампа і всієї шобли Білого дому- ТЕЖ АДВОКАТИ УКРАЇНИ
показать весь комментарий
24.11.2025 00:49 Ответить
Що воно плете?Виходе,що в складі делегації є крот? Розібратись неможливо,нагородив сім мішків гречаної вовни.Де СБУ?Щиме по указці Єрмака і тебе НАБУ і САП?
показать весь комментарий
24.11.2025 00:50 Ответить
Я так і не зрозумів, хто кому ввів?
показать весь комментарий
24.11.2025 00:58 Ответить
Позиція суб'єктів рф зайшла наповну з 19 року довбень небритий! Тебе тупо завербували як недоагента
показать весь комментарий
24.11.2025 01:02 Ответить
 
 