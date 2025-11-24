Разведки партнеров сообщают, что позиция РФ заходит, в частности, через субъектов из Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что разведки партнеров предоставляют Украине информацию о том, что российская позиция стала меняться в том числе из-за некоторых субъектов из Украины.
Об этом глава государства сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Российская позиция стала проникать через некоторых субъектов из Украины
"Есть директивы для украинской делегации, есть украинское направление, по которому делегация идет, и очень хотелось бы, чтобы противоположных сигналов, чтобы не украинских сигналов из Украины не поступало. Сейчас я слышу, что разведки партнеров дают им информацию, что российская позиция стала проникать, в том числе, через некоторых субъектов из Украины. Это точно не помогает", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что "есть наша государственная позиция, есть украинское достоинство, двигаться нужно так, чтобы его усилить, а не подорвать".
"Рассчитываю, что меня услышат сейчас те, кого это касается: с украинским паспортом нужно чувствовать ответственность за Украину. И действительно ощутимо, что от миллионов украинцев - четкая поддержка государственной позиции есть, четкая поддержка нашей независимости, украинского суверенитета", - подчеркнул глава государства.
"Люди должны выигрывать от политических решений"
Зеленский добавил, что "люди должны выигрывать от всех политических решений".
"И именно поэтому очень подробно, очень серьезно, внимательно работаем над каждым шагом, над всеми документами и со всеми партнерами", - добавил глава Украины.
