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Розвідки партнерів повідомляють, що позиція РФ заходить, зокрема, через суб’єктів з України, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що розвідки партнерів дають Україні інформацію про те, що російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Російська позиція стала заходити через деяких суб'єктів з України

"Є директиви для української делегації, є український напрямок, по якому делегація йде, і дуже хотілося б, щоб протилежних сигналів, щоб не українських сигналів з України не надходило. Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає", - сказав глава держави.

Він наголосив, що "є наша державна позиція, є українська гідність, рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити".

"Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується: з українським паспортом треба відчувати відповідальність за Україну. І дійсно відчутно, що від мільйонів українців – чітка підтримка державної позиції є, чітка підтримка нашої незалежності, українського суверенітету", - наголосив глава держави.

Читайте також: Київ отримав "сигнали" щодо пропозицій про припинення війни, які США обговорювали з РФ, - Reuters

"Люди мають вигравати від політичних рішень"

Зеленський додав, що "люди мають вигравати від усіх політичних рішень". 

"І саме тому дуже детально, дуже серйозно, уважно працюємо над кожним кроком, над усіма документами і з усіма партнерами", - додав очільник України.

Читайте також: Зеленський після доповіді української делегації: Є сигнали, що команда Трампа чує нас

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) перемовини (3807) розвідка (3924)
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Топ коментарі
+63
Всі вже знають від кого саме.
Два персонажі з цього угрупування вже в ізраїлі...
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24.11.2025 00:02 Відповісти
+59
🤡 під* р зеленський , йди у відставку чорт !!!
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24.11.2025 00:01 Відповісти
+49
Через Єрмака , Татарова і інших зрадників
заходить кацапська позиція до нашоі кравни!!
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24.11.2025 00:05 Відповісти
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🤡 під* р зеленський , йди у відставку чорт !!!
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24.11.2025 00:01 Відповісти
Серед цих "суб'єктів" немає жодного українця і ті нелегетимні. Яка відставка? На каштан!
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24.11.2025 08:45 Відповісти
І? Піде він у відставку - і що буде? ВО Президента - Стефанчук? Він чимось кращий буде? Ні, буде тільки гірше, бо під час війни ми матимемо ВО замість Президента. Почитайте, які обмеження є у во і подумайте, чим це обернеться для України.
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24.11.2025 10:26 Відповісти
А через Оман не заходить?
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25.11.2025 00:04 Відповісти
Всі вже знають від кого саме.
Два персонажі з цього угрупування вже в ізраїлі...
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24.11.2025 00:02 Відповісти
ну що ви як малі діти ?
які міндичі ?

"позиція РФ" заходить з щойно розконсервованої Ліпєцкой фабрики Порошенка !

Буданівська развєдка
ЗЄлі доложила точно!
Там Бариги собрались у рєкі..

.
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24.11.2025 00:19 Відповісти
і це НЕ стьоб, бо ЗЄля накидає зрадоньку на державницьку позицію Європейської Солідарності, якщо ви ще не зрозуміли.

вот хто дійсний "враг народа" та Найвеличнішого лідера.

.
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24.11.2025 00:23 Відповісти
Трошки зграї переховується у Відні, дехто в Німеччині. Як отой патріот Пінчук.
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24.11.2025 01:37 Відповісти
А ще два керують перемовинами.
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24.11.2025 09:27 Відповісти
Та ти шо.
А який маршрут того заходження?
Може то Міндіч записку з двушкою на москву передав?
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24.11.2025 00:04 Відповісти
Через Єрмака , Татарова і інших зрадників
заходить кацапська позиція до нашоі кравни!!
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24.11.2025 00:05 Відповісти
Конструктор "фламінго" жив у маскві, а дружина, чи то бувша, ще й досі там. І ота "двушка на маскву" можливо пішла на те, щоб її звідти переправити сюди. І оцей фрукт нам щось розробляв, і сбу чи то не знало (як завжди) про зв'язки з масквою, чи знало, і все ж надало дозволи та допуски - о#уєть...
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24.11.2025 00:21 Відповісти
І ці суб'єкти від яких заходить російська позиція це зермак і їхня гбшна шобла хто б сумнівався це вже видно не озброєним оком
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24.11.2025 00:10 Відповісти
Це точно Залужний і Порошенко! Знову хочуть Україну здати! Але Яжнелох зразу почув правильні сигнали!
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24.11.2025 00:10 Відповісти
Трохи випередили
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24.11.2025 00:15 Відповісти
Про Гончаренка?Не про жпж а гончаренка?
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24.11.2025 07:50 Відповісти
чую, розвідка партнерів, комусь - яка розвідка, які партнери? Ти диви, як хитро хоче перевести стрілки з єрмачні на... та на тих же набу і сап - не розгойдуйте човен, бо крадене впаде у воду. Ти, сук@, прокрався, обісрався, а тепер ще й на інших це лайно повісити хочеш? Що там твій татарин про амністію встромив? Хто йому таку директиву дав? І що там з тим дитям отката? Кажуть, #єрня #єрньой вийшла, а грошей с3,14здили дай Боже. Нє, щоб "нептуна" наробити, так давай турбіну від як-40 до труби приваримо та в рожевий колір пофарбуємо. Так як же, "нептуна" барига з кровавим пастором, ці кляті апазіціанєри розробляла. І вони долітають, і ефективно нищать, а шо фламінго? Ох, і н@їбали нас #иди, ох, і дурні ж ми...
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24.11.2025 00:14 Відповісти
Я за зєро та зебанду не голосував ,я знав ,що так буде, мене не наї"ли
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24.11.2025 08:44 Відповісти
Ясно на кого він натякає. Такий вплив має тільки Порошенко.
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24.11.2025 00:16 Відповісти
А двушка зайшла партнерам?
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24.11.2025 00:17 Відповісти
Підписати російський план це державна позиція ? а тим часом ворог все знищує, Україна в блекауті ,коли Україна позбудется цього непорозуміння.
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24.11.2025 00:17 Відповісти
Вийшов на себе і вкусив за дупу.
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24.11.2025 00:18 Відповісти
Це ж треба так сформулювати, спробуй здогадатися, хто-куди заходить.
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24.11.2025 00:19 Відповісти
...всі подивились на Пороха:
"Знову Барига...!" - подумали всі.

це за хитросдєланим сценарієм подоляка-литвина.

.
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24.11.2025 00:28 Відповісти
Телеграм відключить, як відключили однокласників , в контакті, та російські програми на підприємствах
особисто стикнулась на днях в беседе с українкою , яка стала тезиси кацапії говорити про окопи і що буде далі хуже ( короче - усе що тролі пишуть і на Цензорі)
ЧЕРЕЗ ТЕЛЕГРАМ ВОРОГ ФОРМУЄ ПОГЛЯДИ НАРОДА , якщо до тебе, Зе , це не доходить
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24.11.2025 00:20 Відповісти
Но це ще не все .ВЛАДА ВЗАГАЛІ НЕ ЗАЙМАЄТЬСЯ ІММИДЖЕМ КРАЇНИ У СВІТІ .

Ви знали, що в європейських школах дітей навчають, що "Крим - спірна територія", а в Україні "п'ють і сваряться між собою"?
Росія веде невидиму війну за дитячу свідомість - через підручники, словники й навіть карти National Geographic.
У цьому відео: • Як у швейцарських і німецьких підручниках переписують історію України • Чому Крим позначають "спірним", а Україну ділять на "російську" і "українську" •
Як National Geographic друкував карти з "російським" Кримом уже після Бучі • Хто виявив ці фейки і чому держава мовчить • Що можуть зробити українці за кордоном, щоб захистити правду
Факти з розслідування: • 17 із 26 кантонів Швейцарії навчали дітей за підручником, де Крим - "спірна територія". • Лише 1 із 15 німецькомовних видавництв зображує Україну в кордонах 1991 року. •
‼️Компанія National Geographic, під час боїв за Маріуполь, друкувала атласи з "російським" Кримом. •
У Росії пропаганду координують офіційно: "Російське географічне товариство" очолює Путін, "Історичне товариство" - Наришкін.
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24.11.2025 00:23 Відповісти
А що за козел курує пропагандою України за кордоном ? Призвіще вінуватца є?

Як у підручниках ЄС з'явилась "Новоросія"

https://youtu.be/u0bgyOTu7yM?si=Mw-3HxqukX_jcLMs
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24.11.2025 00:25 Відповісти
Потрібно вже створювати спеціальну групу міжнародних юристів які б подавали в суди на всі ці організації і пресу яка поширює фейки і наклепи. І позови повинні бути на сотні мільйони доларів.. Розумію, що правди і справедливості в цьому світі немає як і на Заході, який себе розхвалює пупом світового порядку, законності і прав людини. Насправді ж на заході такі ж брехуни і злочинці і в кого є гроші той і правий. Зате ці позови, особливо на астрономічні суми (хоча не такі вони і астрономічні, як скажемо в сша компанія виплатила споживачу $50млн за те що він розлив гараче кофе собі на руку), побачить весь світ. І всі будуть знати що вся ці західна преса, західні медіа і тд самі натуральні брехуни і шахраї, які розпалють міжнаціональну ворожнечу.
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24.11.2025 00:41 Відповісти
От даже взяти зараз ситуацію, коли Україну заставляють прийняти закон про визнання і захист нацменів, і їх мови, і при цьому ж багато країн ЕС не визнає української нації окремо від рашистів, української державності, міжнародновизнаних кордонів, і української мови, яка теж так схожа на російську як німець на китайця. Якщо західний світ не хоче по людськи визнати українську ідентичність, то потрібно їх бити по гаманцю.
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24.11.2025 00:47 Відповісти
Доречі National Geographic багата компанія. Якщо впаяти їм багатомільйонний позов то скандал на весь світ буде. І інші сто разів подумають чи потрібно за рашистські гроші робити фейкові новини і пропаганду
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24.11.2025 00:55 Відповісти
Ось скажіть як виховувати дітей, якщо раша через телеграм канал промиває мозги українцям?
а сама відключає інтернет і ютуб , щоб той кацапськой озверілій масі ніхто мозги не вправив
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24.11.2025 00:59 Відповісти
Який толк з той дівчинки ПРЕМЬЕРА . ? Це навіть не серйозно.
Вона навіть українських опер не знає - як їй прийде думка щоб українські опери звучали в Мілані Відні Париже ? Вона примітивна профільна менеджерка для обслуги інтересів опу .
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24.11.2025 00:55 Відповісти
До речі, чого це Буданова відправили на переговори, і голову ЗРУ, і голову ГШ ?? Ого !!
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24.11.2025 00:21 Відповісти
А це, типу, буданову, як розвідка розвідці, гашепотіла на вухо, про що тепер зєпадло говорить - хтось з української сторони щось там дописує в угоду. Ну, умєров он вписав пункт про амністію - не проводити ревізію виділених коштів та усіх "панять і прастіть" (с).
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24.11.2025 00:28 Відповісти
Пропоную не вигадувати, чого не знаємо.
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24.11.2025 17:57 Відповісти
Як закрутив....як бувалий моряк вузол...Навіть Трамп так загадково не марить...
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24.11.2025 00:24 Відповісти
Схоже цього разу без бумажки сказав
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24.11.2025 02:00 Відповісти
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24.11.2025 00:24 Відповісти
"Бандеры, я вас полюбил"?
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24.11.2025 00:26 Відповісти
Що означає "російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України"??? Кому, де в що заходить касапська позиція? Невже касапи отримали вплив на переговорщиків в Женеві? Як що так - на яких саме? на американських? на українських? на європейських? Якщо є теза "щоб ротилежних сигналів, щоб не українських сигналів з України не надходило" - то це означає, касапи примушують україгську переговорну групу сприймати і поргоджууватись з ворожими для України позиціями в переговорах! Тобто - касапи впливають на дермака і на умерова, і ті грають на касапів? Чи ні?
А як інакше зрозуміти оце тут такий потік свідомості?
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24.11.2025 00:26 Відповісти
воно як 🐕 пес:

все розуміє, а сказати не може

.
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24.11.2025 00:30 Відповісти
Тут круче манипуляция: "И действительно ощутимо, что от миллионов украинцев - четкая поддержка государственной позиции есть, четкая поддержка нашей независимости, украинского суверенитета." Оно себя с народом ассоциирует и навязывает, что народ и власть должны быть едины. Но при этом, намеренно опускает, что власть - мародеры и предатели.
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24.11.2025 00:56 Відповісти
Трампіст Келог промовився що постійно розмовляє з якимись людьми з України які обивають до нього пороги і просять зняти Зеленського і провести швиденько перевибори в Україні. Впевнений що із-за цієї української гниди, і спирається так званий "мирний план" Тампона і )(уйла. Тобто впарити Україні капітуляцію і поставити цього секретного українського виродка і зрадника гауляйтером частини України що залишилася і який підпише все що вимагатиме ()(уйло і Тампакс
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24.11.2025 00:28 Відповісти
От зє капітуляцію і підпише. Хоча ні - не підпише, бо сцикливе від народження. Скоріш за усе, влаштує референдум, хоча, який референдум під час війни? Патова ситуація з усіх сторін. Тут, як у древньогрецьких виставах, потрібна "машина", яка усе розрулить. Що це може бути? Та усе, що завгодно...
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24.11.2025 00:35 Відповісти
Деус екс махіна 😃
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24.11.2025 01:12 Відповісти
Це мабуть Умеров, він нещодавно був у США
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24.11.2025 00:38 Відповісти
Нахера Умерову зараз йти проти української влади тобто проти себе? Йому взагалі нічого не світить і ніхто його не знав до сих пір і знати не хоче. Я взагалі дивуюсь як він туди попав до Зеленського. А от деякі гниди які рвуться до корита готові здати Україну ради крихт які )(уйло їм залишить від країни.
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24.11.2025 00:50 Відповісти
Про УМЕРОВА був жарт
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24.11.2025 01:00 Відповісти
Ну на рахунок "жарту" я б з Вами посперечався - вони там настільки тупі і жадібні, що можуть саміх себе здати
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24.11.2025 08:57 Відповісти
Що за хрєнь ти верзеш, я думал ,що ти розумніший
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24.11.2025 08:54 Відповісти
Шо пряма черес гринтухэс. 🤣🤣🤣
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24.11.2025 00:30 Відповісти
ЗЕдяра, тебе один хер прилетит, где бы ты не ныкался.
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24.11.2025 00:35 Відповісти
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Не в бою.

Бумажками.

У День Гідності і Свободи, відповідь нації на проект капітуляції України має бути як в Маніфесті:

«Хто ви такі?!

Ми вас не знаєм…

Ідіть ви на ….»

Очікувано/несподівано, поки нас не змогли перемогти моски (попри постійні переможні реляції), руку дружби кремлівському карлику протягнули американці.
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24.11.2025 00:37 Відповісти
вже ворогів шукає, щоб звалити про@оби , боже ну за що????
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24.11.2025 00:38 Відповісти
Зеля думає що українці бидло, і прикриває своє рило пошуком внутрішнього ворога.
Яник теж так думав.
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24.11.2025 00:44 Відповісти
Це не мирний план для України, а обман епічних масштабів, його треба відхилити - мільярдер Річард Бренсон.ㅤ

"Я в повній невірі у 28 пунктів американський мирний план для України, який поширюється в ЗМІ. Якщо тільки це не виявиться складним обманом або зловісною російською дезінформаційною змовою, це знаменує собою найнижчу точку в американській дипломатії щодо України. По-перше, це насправді не мирний план, а домовленості про капітуляцію, що легітимізують жорстоке вторгнення росії в Україну та незаконну анексію її території, одночасно зухвало ділячи воєнні трофеї"
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24.11.2025 00:47 Відповісти
Мільярдери , що богаче Трампа і всієї шобли Білого дому- ТЕЖ АДВОКАТИ УКРАЇНИ
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24.11.2025 00:49 Відповісти
Дурачок крашеный этот Бренсон. По плану "мирный план" должна отклонить парашка, чтобы Папа был зол на кацапов, а не на Украину и Европу.
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24.11.2025 01:11 Відповісти
Теж варіант
А Бренсону ЩИРЕ ДЯКУЮ ЗА ТУРБОТУ
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24.11.2025 01:13 Відповісти
Так-так. Дмітрієв для того його з Віткоффом і писали в Майямі. То такий хитрий план. Трампісти постійно кажуть, шо в Папи хитрий план, от він зараз яааак дістане його!
Трампізм - це вроджений дефект мозку.
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24.11.2025 02:30 Відповісти
Що воно плете?Виходе,що в складі делегації є крот? Розібратись неможливо,нагородив сім мішків гречаної вовни.Де СБУ?Щиме по указці Єрмака і тебе НАБУ і САП?
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24.11.2025 00:50 Відповісти
Я так і не зрозумів, хто кому ввів?
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24.11.2025 00:58 Відповісти
Позиція суб'єктів рф зайшла наповну з 19 року довбень небритий! Тебе тупо завербували як недоагента
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24.11.2025 01:02 Відповісти
Гундосого клопа завербували ще коли воно у Маслякова ногами дригало, потім Мертвечук (!) створив 95 квартал, щоб хитати владу Помаранчевих. А потім цю потвору вже використали, що б знищити імідж Пороха ну і добити Україну. І добиває.
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24.11.2025 01:21 Відповісти
А розвідки партнерів перед війною тобі про що повідомляли? Зелений виродок - шоб ти сдох тварюка...
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24.11.2025 01:19 Відповісти
Ти диви, як ********* тягне на себе латану ковдру предметного сталася прямо із Києва.
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24.11.2025 01:43 Відповісти
Може вважає, що це Вітюша Дмітрієв, який народився в Києві в сім'ї працівника банку, в шас трудиться бухгалтером в меншої дочки *****?
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24.11.2025 01:48 Відповісти
Розвідки партнерів повідомляють, що вами керує зрадник який маскується під дебіла. Або навіть вже і не маскується.
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24.11.2025 01:54 Відповісти
Ставай на коліна та просив розуму в Господа Бога
Второзаконие 17:18:"Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов"
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24.11.2025 01:56 Відповісти
Путінський холуй Дмітрієв суб'єкт України.
Єрмак суб'єкт України.
Умеров суб'єкт України...

Серед менеджерів ЗЄ таких суб'єктів хоч греблю гати.
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24.11.2025 02:25 Відповісти
та, зрозуміло. підступні вороги вимагають проста пєрєстать стрілять, розмінувати чонгар, сайтісь пасірідіні та панять апалчєнцав бамбаса. набрали, п.дли, ригів в раду та оп та ще й набу та сап хотіли закрити.
от, нєгадяї
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24.11.2025 04:16 Відповісти
Паяц
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24.11.2025 04:54 Відповісти
Оце зелене непорозуміння хоч само зрозуміло, про що говорить? Розказав би про міндіча і друзяк, чи заціпило?
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24.11.2025 05:10 Відповісти
Знову щось прийняло в ппрпагандоніше Литвин щось малює іому
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24.11.2025 05:15 Відповісти
Геть зеленого мудака та його мародерську банду! Це і є українська позиція. Чи не на це натяає обкурений ішак?
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24.11.2025 06:48 Відповісти
Через тих, хто відправляє двушку на москву?
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24.11.2025 07:34 Відповісти
Вау,він взнав про жпж в вру?
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24.11.2025 07:46 Відповісти
Позиція РФ заходить, зокрема, через суб'єктів з України, - але Андрєянє атдам, Татаров чеченців убивав, то всьо через Порошенка.
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24.11.2025 07:55 Відповісти
Я на 200 відсотків впевнений, що вся ******* у владних кабінетах радіє пункту про повернення собачої мови на терени України.
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24.11.2025 08:08 Відповісти
При такому президенті путіну не треба свою розвідку напрягати . Ти **** все сам анонсуєш через ЗМІ.
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24.11.2025 08:41 Відповісти
Як же остогидла ця шмаркля..несе всяку хню...
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24.11.2025 08:45 Відповісти
Мабуть це Подоляк, подлєц, з своїм акаунтом з росії спалився, чи російський жид-інженер Шпілєрман, сімя якого аж до міндічгейту жила в росії? А може це і жид малорос зеленський після польотів літаком патрушева?
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24.11.2025 08:53 Відповісти
Нє, нє, нє! При всій повазі до Порошенка, але це не про нього. Пишуть що 20 листопада на зустрічі блазня з фракцією служок хотіли оголосити підозру у державній зраді арахамії. Але щось не склалося тоді. Але продовжують готувати підгрунтя. Опа вбиває двох зайців одним пострілом: знайшли крайнього в програшному мирному договорі і показово покарали за розкол в фракції (за вимогу відставки дєрьмака). А да, хламідія з 2022 року підтримує тісні контакти з абрамовичем. Фсьо!
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24.11.2025 09:22 Відповісти
все вірно - актор має дограти свою роль до кінця - хай палає сцена, а глядачі кидають гнилими томатами - режисер сказав відробляти продані квитки. Віримо
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24.11.2025 10:05 Відповісти
 
 