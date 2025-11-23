Розвідки партнерів повідомляють, що позиція РФ заходить, зокрема, через суб’єктів з України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що розвідки партнерів дають Україні інформацію про те, що російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Російська позиція стала заходити через деяких суб'єктів з України

"Є директиви для української делегації, є український напрямок, по якому делегація йде, і дуже хотілося б, щоб протилежних сигналів, щоб не українських сигналів з України не надходило. Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає", - сказав глава держави.

Він наголосив, що "є наша державна позиція, є українська гідність, рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити".

"Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується: з українським паспортом треба відчувати відповідальність за Україну. І дійсно відчутно, що від мільйонів українців – чітка підтримка державної позиції є, чітка підтримка нашої незалежності, українського суверенітету", - наголосив глава держави.

Читайте також: Київ отримав "сигнали" щодо пропозицій про припинення війни, які США обговорювали з РФ, - Reuters

"Люди мають вигравати від політичних рішень"

Зеленський додав, що "люди мають вигравати від усіх політичних рішень".

"І саме тому дуже детально, дуже серйозно, уважно працюємо над кожним кроком, над усіма документами і з усіма партнерами", - додав очільник України.

Читайте також: Зеленський після доповіді української делегації: Є сигнали, що команда Трампа чує нас