Розвідки партнерів повідомляють, що позиція РФ заходить, зокрема, через суб’єктів з України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що розвідки партнерів дають Україні інформацію про те, що російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України.
Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Російська позиція стала заходити через деяких суб'єктів з України
"Є директиви для української делегації, є український напрямок, по якому делегація йде, і дуже хотілося б, щоб протилежних сигналів, щоб не українських сигналів з України не надходило. Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає", - сказав глава держави.
Він наголосив, що "є наша державна позиція, є українська гідність, рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити".
"Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується: з українським паспортом треба відчувати відповідальність за Україну. І дійсно відчутно, що від мільйонів українців – чітка підтримка державної позиції є, чітка підтримка нашої незалежності, українського суверенітету", - наголосив глава держави.
"Люди мають вигравати від політичних рішень"
Зеленський додав, що "люди мають вигравати від усіх політичних рішень".
"І саме тому дуже детально, дуже серйозно, уважно працюємо над кожним кроком, над усіма документами і з усіма партнерами", - додав очільник України.
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Два персонажі з цього угрупування вже в ізраїлі...
які міндичі ?
"позиція РФ" заходить з щойно розконсервованої Ліпєцкой фабрики Порошенка !
Буданівська развєдка
ЗЄлі доложила точно!
Там Бариги собрались у рєкі..
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вот хто дійсний "враг народа" та Найвеличнішого лідера.
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А який маршрут того заходження?
Може то Міндіч записку з двушкою на москву передав?
заходить кацапська позиція до нашоі кравни!!
"Знову Барига...!" - подумали всі.
це за хитросдєланим сценарієм подоляка-литвина.
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особисто стикнулась на днях в беседе с українкою , яка стала тезиси кацапії говорити про окопи і що буде далі хуже ( короче - усе що тролі пишуть і на Цензорі)
ЧЕРЕЗ ТЕЛЕГРАМ ВОРОГ ФОРМУЄ ПОГЛЯДИ НАРОДА , якщо до тебе, Зе , це не доходить
Ви знали, що в європейських школах дітей навчають, що "Крим - спірна територія", а в Україні "п'ють і сваряться між собою"?
Росія веде невидиму війну за дитячу свідомість - через підручники, словники й навіть карти National Geographic.
У цьому відео: • Як у швейцарських і німецьких підручниках переписують історію України • Чому Крим позначають "спірним", а Україну ділять на "російську" і "українську" •
Як National Geographic друкував карти з "російським" Кримом уже після Бучі • Хто виявив ці фейки і чому держава мовчить • Що можуть зробити українці за кордоном, щоб захистити правду
Факти з розслідування: • 17 із 26 кантонів Швейцарії навчали дітей за підручником, де Крим - "спірна територія". • Лише 1 із 15 німецькомовних видавництв зображує Україну в кордонах 1991 року. •
‼️Компанія National Geographic, під час боїв за Маріуполь, друкувала атласи з "російським" Кримом. •
У Росії пропаганду координують офіційно: "Російське географічне товариство" очолює Путін, "Історичне товариство" - Наришкін.
Як у підручниках ЄС з'явилась "Новоросія"
https://youtu.be/u0bgyOTu7yM?si=Mw-3HxqukX_jcLMs
а сама відключає інтернет і ютуб , щоб той кацапськой озверілій масі ніхто мозги не вправив
Вона навіть українських опер не знає - як їй прийде думка щоб українські опери звучали в Мілані Відні Париже ? Вона примітивна профільна менеджерка для обслуги інтересів опу .
А як інакше зрозуміти оце тут такий потік свідомості?
все розуміє, а сказати не може
.
https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk/posts/pfbid04QaRJzs92YTBZa2gQAPgYKcVxQeayiYyF7QdZPNwycgAqYKXr1ifRQru2nQxXN29l?__cft__[0]=AZVnjd2UxKelWSNOT9AUXDUGNYbmxCA2X1IHMFiRkhl8tZLcyvKykVirng40IQgyBhMQTYnNpbS73a-qTlevJhpiKA0EaKuCkkS3IQWqC83nkDQIQbLbeHXUGUJQHuMgwWi7DfJB8iOh3-OK7FLxQITWUQHJwGlyCq-_jeVk5CfkQsiQPv5BPz9W33cBgoApiEw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 дн. ·Люди без гідності хочуть відібрати в нас Свободу
Не в бою.
Бумажками.
У День Гідності і Свободи, відповідь нації на проект капітуляції України має бути як в Маніфесті:
«Хто ви такі?!
Ми вас не знаєм…
Ідіть ви на ….»
Очікувано/несподівано, поки нас не змогли перемогти моски (попри постійні переможні реляції), руку дружби кремлівському карлику протягнули американці.
Яник теж так думав.
"Я в повній невірі у 28 пунктів американський мирний план для України, який поширюється в ЗМІ. Якщо тільки це не виявиться складним обманом або зловісною російською дезінформаційною змовою, це знаменує собою найнижчу точку в американській дипломатії щодо України. По-перше, це насправді не мирний план, а домовленості про капітуляцію, що легітимізують жорстоке вторгнення росії в Україну та незаконну анексію її території, одночасно зухвало ділячи воєнні трофеї"
А Бренсону ЩИРЕ ДЯКУЮ ЗА ТУРБОТУ
Трампізм - це вроджений дефект мозку.
Второзаконие 17:18:"Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов"
Єрмак суб'єкт України.
Умеров суб'єкт України...
Серед менеджерів ЗЄ таких суб'єктів хоч греблю гати.
от, нєгадяї