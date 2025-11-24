Трамп не заглиблювався в деталі мирного плану щодо України, - WP
Президент США Дональд Трамп не був безпосередньо залучений до деталей 28-пунктового мирного плану його адміністрації щодо врегулювання війни РФ проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.
Видання посилається на неназваного американського Неназваний американський посадовець повідомив виданню, що Трамп має обмежену інформацію про переговори щодо угоди з Україною. За словами джерела, коли Трампу говорять: "Я постараюся укласти угоду", він відповідає: "Чудово, подивіться, що можна зробити", і це весь обсяг його знань.
Крім того, цей посадовець заявив про "хаос", який панував в американській адміністрації.
"Весь день панував абсолютний хаос, тому що навіть у різних підрозділах Білого дому не знають, що відбувається. Це ганебно", - розповів посадовець.
Приватно адміністрація Трампа "не розглядала цей план як непорушний", сказало джерело, знайоме з перемовинами.
"Українцям було повідомлено, що є певний простір для переговорів", – зазначив співрозмовник.
Проте Вашингтон "також дав зрозуміти, що хоче досягти угоди якомога швидше" і "загроза призупинення допомоги з боку США є цілком серйозною", підкреслив він.
Залишаються питання щодо того, чи зможе команда Трампа досягти угоди з українськими та європейськими партнерами до настання терміну, встановленого США, тобто до Дня подяки.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України таСША щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
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К власти в США добрался тупой дегенерат.
На якіх умовах, і як це відбудеться їм всім пофіг.
Головне щоб віткофф задовольнив свого шефа
Сам розумієш чому
Ізраїльтянам ЗЕ-Коломойша ПОХ
Арахамії грузину ПОХ
Татарину Умерову ПОХ
А українцям було ПОХ в 2019 а зараз уже нема такої нації, а етнос доживає останні роки
Законодавство США вимагає, щоб під текстом кожного офіційного документу США було вказано, хто саме був автором (розробником) цього документу.
Звідсі питання, який саме документ США має розглянути та офіційно погодити Україна не пізніше Дня Подяки?
Отакої "мирний план ніби Трампа", але Трамп "не заглиблювався в деталі мирного плану щодо України", що означає "не читал, но не возражает" (точто як "«Не читал, но осуждаю!» - это знаменитая фраза, возникшая как саркастическое выражение отношения к роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго» в Советском Союзе. Сейчас фраза используется для ироничного описания ситуации, когда человек критикует что-либо, не ознакомившись с предметом критики.)"
Справді, "такая мелочь эта Украина" що можна не заглиблюватися в деталі
"Вообще история очень печальная вещь.
"Шведский король Густав, почти сверстник твоего отрока, очень боялся вступить на трон, и мудрый канцлер его успокаивал.
Он говорил: «Ваше Величество! Если б Вы знали, каким малым количеством мудрости управляется этот мир!»
Я тебе расскажу о таких дураках,
Кто судьбу человечества держит в руках
Я тебе расскажу о таких подлецах, Кто уходит в историю в белых венцах!"
Ці бовдури спринтери на короткі дистанції, хочуть негайно, малим зусиллям та своїм цинічним відношенням і незнанням про історії інших держав та геополітику США, досягнути, якихось сенсаційних результатів, що завжди приводить до відємних результатів і фіаско, але їх це не цікавить...!!!
Цих безмізглих спринтерів цікавить, щоб їх похвалили, та як каже старий дідуган, були "вдячними" за їхню дурнувату ініціативу та нульовим результатом у пошуках ще тупіших і дурніших ніж вони самі з лозунгом "а може проконає"...!!!
100% ШЕДЕВР кіноматографії США це фільм "ТУПИЙ ТА ЩЕ ТУПІШИЙ", що підходить оточенню дементного козиргого діда MORONa...!!!
"Трамп не був залучений у деталі "мирного плану" з 28 пунктів, який розробила його адміністрація - WP" - Вот это максимально соответствует моему пониманию ситуации. А что было:
1) Дмитриев "купил" Уиткоффа на какие-то бизнес-интересы.
2) Они накалякали план.
3) Уиткофф пришел к Трампу и сказал, что у него есть ******** план, как закончить войну.
4) Трамп ответил, мол, давай дерзай.
И вся история.
Я знаю, что есть читатели, которые любят, чтобы им описывали какие-то многоходовочки, хитросплетения и прочие шпионские триллеры.
И есть авторы, которые эту потребность удовлетворяют. Потом эти
фантазиианалитики раз за разом вылетают в трубу, но у авторов уже готовы новые сюжеты.
Ребята, чаще всего все просто как двери. А в случае с Трампом все просто как двери в 99.9% случаев.