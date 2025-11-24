Трамп не заглиблювався в деталі мирного плану щодо України, - WP

Президент США Дональд Трамп не був безпосередньо залучений до деталей 28-пунктового мирного плану його адміністрації щодо врегулювання війни РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

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Видання посилається на неназваного американського Неназваний американський посадовець повідомив виданню, що Трамп має обмежену інформацію про переговори щодо угоди з Україною. За словами джерела, коли Трампу говорять: "Я постараюся укласти угоду", він відповідає: "Чудово, подивіться, що можна зробити", і це весь обсяг його знань.

Крім того, цей посадовець заявив про "хаос", який панував в американській адміністрації.

"Весь день панував абсолютний хаос, тому що навіть у різних підрозділах Білого дому не знають, що відбувається. Це ганебно", - розповів посадовець.

Приватно адміністрація Трампа "не розглядала цей план як непорушний", сказало джерело, знайоме з перемовинами.

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"Українцям було повідомлено, що є певний простір для переговорів", – зазначив співрозмовник.

Проте Вашингтон "також дав зрозуміти, що хоче досягти угоди якомога швидше" і "загроза призупинення допомоги з боку США є цілком серйозною", підкреслив він.

Залишаються питання щодо того, чи зможе команда Трампа досягти угоди з українськими та європейськими партнерами до настання терміну, встановленого США, тобто до Дня подяки.

Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України таСША щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є: