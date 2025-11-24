УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8061 відвідувач онлайн
Новини Мирний план США
4 224 46

Трамп не заглиблювався в деталі мирного плану щодо України, - WP

Трамп не вникав у деталі мирного плану для України

Президент США Дональд Трамп не був безпосередньо залучений до деталей 28-пунктового мирного плану його адміністрації щодо врегулювання війни РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Washington Post.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Видання посилається на неназваного  американського Неназваний американський посадовець повідомив виданню, що Трамп має обмежену інформацію про переговори щодо угоди з Україною. За словами джерела, коли Трампу говорять: "Я постараюся укласти угоду", він відповідає: "Чудово, подивіться, що можна зробити", і це весь обсяг його знань.

Крім того, цей посадовець заявив про "хаос", який панував в американській адміністрації.

"Весь день панував абсолютний хаос, тому що навіть у різних підрозділах Білого дому не знають, що відбувається. Це ганебно", - розповів посадовець.

Приватно адміністрація Трампа "не розглядала цей план як непорушний", сказало джерело, знайоме з перемовинами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Слабкість Байдена додала сміливості Путіну, - сенатор-республіканець Макконнелл

"Українцям було повідомлено, що є певний простір для переговорів", – зазначив співрозмовник.

Проте Вашингтон "також дав зрозуміти, що хоче досягти угоди якомога швидше" і "загроза призупинення допомоги з боку США є цілком серйозною", підкреслив він.

Залишаються питання щодо того, чи зможе команда Трампа досягти угоди з українськими та європейськими партнерами до настання терміну, встановленого США, тобто до Дня подяки.

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України таСША щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Автор: 

Трамп Дональд (8911) припинення вогню (445)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Я не курил! На меня надышали!
К власти в США добрался тупой дегенерат.
показати весь коментар
24.11.2025 10:18 Відповісти
+27
Трампон взагалі нікуди не заглиблюється, -ні розуму для цього, ні фізіології немає.
показати весь коментар
24.11.2025 10:19 Відповісти
+9
тампону та його команді головне щоб був мир та можна було сказати що тампон зупинив 9 війн.

На якіх умовах, і як це відбудеться їм всім пофіг.

Головне щоб віткофф задовольнив свого шефа
показати весь коментар
24.11.2025 10:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я не курил! На меня надышали!
К власти в США добрался тупой дегенерат.
показати весь коментар
24.11.2025 10:18 Відповісти
рижий дбл
показати весь коментар
24.11.2025 10:23 Відповісти
Вже рік як
показати весь коментар
24.11.2025 10:46 Відповісти
Трампон взагалі нікуди не заглиблюється, -ні розуму для цього, ні фізіології немає.
показати весь коментар
24.11.2025 10:19 Відповісти
Язик в нього все ж довгенький
показати весь коментар
24.11.2025 10:47 Відповісти
тампону та його команді головне щоб був мир та можна було сказати що тампон зупинив 9 війн.

На якіх умовах, і як це відбудеться їм всім пофіг.

Головне щоб віткофф задовольнив свого шефа
показати весь коментар
24.11.2025 10:24 Відповісти
Та їм пох** так як і нам пох** проблеми мексиканців та венесуельців. Ну шо, не так хіба?
показати весь коментар
24.11.2025 10:37 Відповісти
нам не пох .... що робить США

Сам розумієш чому
показати весь коментар
24.11.2025 11:01 Відповісти
Нам не по**, а США пох** шо ми там думаєм.
показати весь коментар
24.11.2025 12:02 Відповісти
ЙОМУ ПОХ...

Ізраїльтянам ЗЕ-Коломойша ПОХ
Арахамії грузину ПОХ
Татарину Умерову ПОХ

А українцям було ПОХ в 2019 а зараз уже нема такої нації, а етнос доживає останні роки
показати весь коментар
24.11.2025 10:24 Відповісти
все .що позначено "ПОХ" незмінна суть роду Юди, для якої національність " ПОХ"
показати весь коментар
24.11.2025 10:34 Відповісти
🎈Масована атака на росію…аеростатами - в z-пабліках новий вид паніки через загрозу повітряних куль з України
показати весь коментар
24.11.2025 10:27 Відповісти
Пишуть що не можуть домовитися по Донбасу і вступу в НАТО. Можливо Зеленський не до кінця скурвився.
показати весь коментар
24.11.2025 10:29 Відповісти
А що ж так? Стареча деменція?
показати весь коментар
24.11.2025 10:29 Відповісти
Це як в Україні "зепоцріот" не відає про корупціонера міндіча а чи про рідну інвест няню "бабломойского" Від https://www.washingtonpost.com/ The Washington Post. фсбешним лайном смердить
показати весь коментар
24.11.2025 10:31 Відповісти
Ну, правильно. Кто там, с американской стороны, этот чудный план составлял? Зять, сват, горничная жены..
показати весь коментар
24.11.2025 10:40 Відповісти
По яким лункам бити йому Венс радить? Чи може зять? Чи в такі питання він заглиблюється трохи глибше?
показати весь коментар
24.11.2025 10:43 Відповісти
Скоріше в нього заглиблюється ху...ло
показати весь коментар
24.11.2025 11:00 Відповісти
А він взагалі куди-небудь заглиблюється? Як я розумію, існує дві Америки: одна високотехнологічна держава з розвиненою економікою та інша - країна Дебілів. І все це на одній территорії. Зараз перемагає друга.
показати весь коментар
24.11.2025 10:44 Відповісти
Тю, коли вони робили фільм Ідіократія, вони ж нічого не вигадували
показати весь коментар
24.11.2025 10:51 Відповісти
Єс вже більше дає ніж Трамп. Пора послати його нах
показати весь коментар
24.11.2025 10:46 Відповісти
Чисто технічно, з х...ралі США мають паритись в цьому питанні. Їхня задача була добратися до українських корисних копалин. Завдяки корисним зеленим дегенератам вони це зробили (в тому числі нинішній прем'єр-міністерці Юльці). Далі їм абсолютно по....й що з нами буде. У випадку окупації України, вони з казлорилими домовляться. Найкращий гарант (і єдиний) нашої безпеки це ЗСУ.
показати весь коментар
24.11.2025 10:51 Відповісти
Це жах, я оце думаю що американці прозріли, бо рейтинг Трампа летить вниз зі швидкістю світла. А ще оточення президента США в 100 разів гірше ніж у Зеленського, але нажаль в 100 разів powerful.
показати весь коментар
24.11.2025 10:52 Відповісти
За оточення сонцесяйного, то тут можна посперечатися)
показати весь коментар
24.11.2025 10:55 Відповісти
А навіщо це йому потрібно, премію не дали, а тут ще читати вимагають. Якщо буде потрібно йому ху...ло все розтлумачити зможе
показати весь коментар
24.11.2025 10:57 Відповісти
Підписав не заглиблюючись.
показати весь коментар
24.11.2025 11:14 Відповісти
Юридично для США цього "плану" поки що не існує. Його ніде не публікують ЗМІ у вигляді офіційного документу США.
Законодавство США вимагає, щоб під текстом кожного офіційного документу США було вказано, хто саме був автором (розробником) цього документу.
Звідсі питання, який саме документ США має розглянути та офіційно погодити Україна не пізніше Дня Подяки?
показати весь коментар
24.11.2025 11:15 Відповісти
Може то його зять "заглибився"?
показати весь коментар
24.11.2025 11:27 Відповісти
Трамп взагалі не читає документи, для доведення якойсь інфи йому демонструють слайди або відео, злі язики стверджують що в нього дислексія (несприйняття печатного тексту).
показати весь коментар
24.11.2025 11:32 Відповісти
...не здивований!!
показати весь коментар
24.11.2025 11:56 Відповісти
Не до плану йому було .Цей козел грав у гольф
показати весь коментар
24.11.2025 12:17 Відповісти
"Трамп миротворець" навіть не читав "свій мирний план" - "Трамп не заглиблювався в деталі мирного плану щодо України.

Отакої "мирний план ніби Трампа", але Трамп "не заглиблювався в деталі мирного плану щодо України", що означає "не читал, но не возражает" (точто як "«Не читал, но осуждаю!» - это знаменитая фраза, возникшая как саркастическое выражение отношения к роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго» в Советском Союзе. Сейчас фраза используется для ироничного описания ситуации, когда человек критикует что-либо, не ознакомившись с предметом критики.)"

Справді, "такая мелочь эта Украина" що можна не заглиблюватися в деталі

"Вообще история очень печальная вещь.

"Шведский король Густав, почти сверстник твоего отрока, очень боялся вступить на трон, и мудрый канцлер его успокаивал.

Он говорил: «Ваше Величество! Если б Вы знали, каким малым количеством мудрости управляется этот мир!»

Я тебе расскажу о таких дураках,

Кто судьбу человечества держит в руках

Я тебе расскажу о таких подлецах, Кто уходит в историю в белых венцах!"
показати весь коментар
24.11.2025 12:22 Відповісти
Це говорить про те, що старий дементний дідуган не заглиблюється у деталі тих чи інших документів, що готують його фсбешні БОВДУРИ з своїм мізерним досвідом і відсутністю в макітрі відповідних знань та розуміння, що таке ГЕОПОЛІТИКА США, а дає одобрямс, після довгого шліфування його вух та дементних мізгів, запевненнями цих низько освідчених бовдурів...!!!

Ці бовдури спринтери на короткі дистанції, хочуть негайно, малим зусиллям та своїм цинічним відношенням і незнанням про історії інших держав та геополітику США, досягнути, якихось сенсаційних результатів, що завжди приводить до відємних результатів і фіаско, але їх це не цікавить...!!!
Цих безмізглих спринтерів цікавить, щоб їх похвалили, та як каже старий дідуган, були "вдячними" за їхню дурнувату ініціативу та нульовим результатом у пошуках ще тупіших і дурніших ніж вони самі з лозунгом "а може проконає"...!!!

100% ШЕДЕВР кіноматографії США це фільм "ТУПИЙ ТА ЩЕ ТУПІШИЙ", що підходить оточенню дементного козиргого діда MORONa...!!!
показати весь коментар
24.11.2025 12:26 Відповісти
Тупа тварина Трампон Трампакс!!
показати весь коментар
24.11.2025 15:26 Відповісти
Этот хряк никогда никуда "не заглиблюється" тупий козел
показати весь коментар
24.11.2025 15:28 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/26788 Роман Шрайк:
"Трамп не був залучений у деталі "мирного плану" з 28 пунктів, який розробила його адміністрація - WP" - Вот это максимально соответствует моему пониманию ситуации. А что было:
1) Дмитриев "купил" Уиткоффа на какие-то бизнес-интересы.
2) Они накалякали план.
3) Уиткофф пришел к Трампу и сказал, что у него есть ******** план, как закончить войну.
4) Трамп ответил, мол, давай дерзай.
И вся история.

Я знаю, что есть читатели, которые любят, чтобы им описывали какие-то многоходовочки, хитросплетения и прочие шпионские триллеры.
И есть авторы, которые эту потребность удовлетворяют. Потом эти фантазии аналитики раз за разом вылетают в трубу, но у авторов уже готовы новые сюжеты.
Ребята, чаще всего все просто как двери. А в случае с Трампом все просто как двери в 99.9% случаев.
показати весь коментар
24.11.2025 16:33 Відповісти
Що підори всунули, те й припер.
показати весь коментар
24.11.2025 18:16 Відповісти
Цирк!
показати весь коментар
25.11.2025 10:59 Відповісти
 
 