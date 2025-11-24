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Новини Мирний план США
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Слабкість Байдена додала сміливості Путіну, - сенатор-республіканець Макконнелл

Макконнелл про мирний план США: тиск на жертву не принесе миру

Сенатор-республіканець Мітч Макконнелл підтримав думку Дональда Трампа, що слабкість президента Джо Байдена додає сміливості таким ворогам, як Володимир Путін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі сенатора у Х.

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Водночас Макконнелл застеріг: ті, хто вважає, що тиск на жертву і поступки агресору приведуть до миру, обманюють себе.

"Яких важких поступок ми вимагаємо від Росії? Як обмеження оборони України від майбутньої агресії збільшить ймовірність тривалого миру? Ціна і стабільність миру мають значення, і на кону стоїть наша репутація. Союзники та супротивники спостерігають: чи буде Америка твердо протистояти агресії, чи ми будемо її винагороджувати?" - йдеться в дописі.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

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Автор: 

росія (70338) Україна (7360) Трамп Дональд (8911)
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Топ коментарі
+32
ААААААААААААААА та то все БАйден. Ясно-понятно

Капітуляцію підготоував зять Трампа його друг і він. Спілкувався онлайн із рузкімі - його син
Блокував допомогу ще при втраті Авдіївки - сам Трамп. Ультиматум Україні ставить Трамп

АЛЕ ВИННИЙ БАЙДЕН. ДЕсь я подібне уже чув
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24.11.2025 09:14 Відповісти
+25
А продажність і дурість Дональда Трампа ???
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24.11.2025 09:11 Відповісти
+20
Байден для трампа як Порошенко для зе.В Україні-хто всравсі?Порошенко!!!!!!В америці -Байден!!!
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24.11.2025 09:15 Відповісти
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А продажність і дурість Дональда Трампа ???
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24.11.2025 09:11 Відповісти
Трампидло - то є ще один потужний і сильний лідер із ліги потужних і сильних надувачів щік(((
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24.11.2025 09:28 Відповісти
А Трамп, упродовж півроку, не давав ДОПОМОГУ Україні від московської війни!!
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24.11.2025 09:12 Відповісти
Язиком(((
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24.11.2025 09:59 Відповісти
Ще один маразматик.
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24.11.2025 09:13 Відповісти
ААААААААААААААА та то все БАйден. Ясно-понятно

Капітуляцію підготоував зять Трампа його друг і він. Спілкувався онлайн із рузкімі - його син
Блокував допомогу ще при втраті Авдіївки - сам Трамп. Ультиматум Україні ставить Трамп

АЛЕ ВИННИЙ БАЙДЕН. ДЕсь я подібне уже чув
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24.11.2025 09:14 Відповісти
Байден-то брат близнюк американський Порошенко
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24.11.2025 09:16 Відповісти
Байден для трампа як Порошенко для зе.В Україні-хто всравсі?Порошенко!!!!!!В америці -Байден!!!
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24.11.2025 09:15 Відповісти
що в Україні .що в США один і той самий рід Юди при владі.Рід "христопродавців"
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24.11.2025 10:10 Відповісти
Ти мене лякаєш
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24.11.2025 18:48 Відповісти
сьогодні ані Байден в США , ані Петро в Україні не при владі.І в США і в Україні на сьогодні "однорідні зетрамбони"
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24.11.2025 19:44 Відповісти
От якби у баби в роті виросли гриби, то вона б у ліс не ходила...

Відбитий Залужним наступ рашки - то й +рішуча позиція Байдена у відношенні до хйла . Він йому червоні доріжки не стелив ... А назвав вбивцею одразу ж.
А щоб зробив Трамп - каже, що при ньому б не було війни?

То нехай цей респ старий пердун сказав А -скаже Б
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24.11.2025 09:15 Відповісти
Байден не примушував Україну до капітуляції, дід Мітч.
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24.11.2025 09:18 Відповісти
Порівняно з продажним тамплом і труслиіим абамкою Байден супергерой.
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24.11.2025 09:20 Відповісти
Ціна і стабільність миру мають значення, і на кону стоїть наша репутація. Союзники та супротивники спостерігають: чи буде Америка твердо протистояти агресії, чи ми будемо її винагороджувати?" - йдеться в дописі.

все вспоминаются афганцы которые цеплялись за шасси самолета когда вы господа американцы уходили из афагинстана и кинули жителей афгана кто вам поверил, поэтому не впервой вам так поступать
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24.11.2025 09:21 Відповісти
І саме це "сміливе" руде чмо прийняло рішення виходити з афгану, не Байден.
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24.11.2025 10:04 Відповісти
Який би Байден не був але Тампону до Байдена як до неба раком. При Байдені )(уйло скавчало і просило перемовин, а при Тампоні )(уйло навпаки осміліло і озвіріло
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24.11.2025 09:24 Відповісти
яких перемовин просило ху йло при Байдені? шо ти мелеш?
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24.11.2025 10:28 Відповісти
Це ти що мелиш. При Байдені всі ************* верещали що потрібні переговори. А це означає що )(уйло хотіло переговорів але самому просити йому не в масть було.
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24.11.2025 10:38 Відповісти
це нічого не означає. ти менше фантазуй. Байден ще більше як півроку був президентом після заяви ху йла про вивід українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей до їхніх адміністративних меж. влітку 24-го року ху йло зробило таку заяву відкрито і публічно. і тоді президентом був Байден. забув? то нагадую тобі. це щоб ти адекватно оцінював реальність, а не строчив тут свої фантазії.
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24.11.2025 10:57 Відповісти
Байден міг спокійно про це домовитись.
Кому бракує впливу і сміливості так це Трампу.
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24.11.2025 09:24 Відповісти
Папіреднікі.
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24.11.2025 09:32 Відповісти
Тю, раз Байден нерішучий, то або самі розхріначте ту мацкву з воєнними цілями. Або надайте далекобійну зброю й дозвіл здійснювати дійсно дзеркальні відповіді. А не тільки воєнні цілі знищувати. Розбомбили школу - значить ми три розвалюємо. Лікарню - ми три, багатоповерхівку - ми три. ТЕС, ГЕС і т.і. - ми так само. Інакше, це все порожні слова. доки росія на болота не перетвориться, доки вони не будуть ховати своїх немовлят - діла не буде.
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24.11.2025 09:33 Відповісти
Не так слабкість,як вік: у 80р.чи можна все і за всім дивитись і контролювати?
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24.11.2025 09:40 Відповісти
то там просто цунамі психічних розладів...
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24.11.2025 09:41 Відповісти
Слабкий Байден давав зброю, ізолював *****, витурив його з G8 і не схиляв Україну до капітуляції.

А "сильний Трамп" хибащо дупу ***** не лиже.
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24.11.2025 09:42 Відповісти
Я б не був такий впевнений, після того, як в Анкориджі солдати США вилизували черевики путіна, там в їхніх стосунках вже ніякий психотерапевт не розбереться. Хіба що санітарів викликати...
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24.11.2025 10:54 Відповісти
Шановний, Ви впевнені шо не ліже?
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24.11.2025 12:43 Відповісти
Згадайте які сраколизливі для ***** заяви робив Трамп, ще до того як вдруге став президентом США...
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24.11.2025 09:42 Відповісти
А в чому "особлива відвага" т(р)ампакса?
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24.11.2025 09:45 Відповісти
Тобто, ніякого дієвого плану закінчення війни США не має. Знають, що путін не погодиться на жоден план миру і буде воювати поки не зіграє в ящик
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24.11.2025 09:50 Відповісти
Байден був занадто обережний. Трамп - занадто ідіот.
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24.11.2025 09:54 Відповісти
Нагадало епізод зі списків Шиндлера про курку)
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24.11.2025 09:58 Відповісти
А "сміливий та найпотужніший" ганДонік додає пуйлу червону доріжку та обіцяє G8 та економічні ніштяки.
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24.11.2025 09:58 Відповісти
Дурість Трампа додала сміливості Путіну.
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24.11.2025 10:01 Відповісти
Там, що респи, що демократи - всі приклалися. Починаючи з Буша старшого, який переконував українців з трибуни ВРУ не виходити з совка. Клінтон забезпечив, щоб не було у нас зброї, Буш молодший не наполягав, щоб ми не отмали ПДЧ в НАТО, Обама обісрався з Кримом. Байден затягував нам зброю, як міг. Трамп то взагалі вишенька на тортів
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24.11.2025 10:10 Відповісти
Т9 замахав
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24.11.2025 10:11 Відповісти
Американці щось винні Україні? Вони в****** совок і чекають що він остаточно згниє.
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24.11.2025 10:23 Відповісти
По останнім подіям, вони той совок навпаки намагаються разом з ****** відновити
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24.11.2025 10:27 Відповісти
Психопат Трамп хоче собачу медальку від старих шведських **********. Інших причин немає.
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24.11.2025 10:32 Відповісти
Шведи тут ні до чого.
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24.11.2025 11:38 Відповісти
І нобель в Швеції і гроші рашки в Швеції.
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24.11.2025 16:11 Відповісти
По-перше, шведи за мир Нобеля не присуджують.

https://explainer.ua/navishho-svitovi-nobelivska-premiya-myru-i-chomu-vona-dosi-vyklykaye-superechky/

По-друге, бажано не плутати між собою Швецію та Швайцарію.
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24.11.2025 16:15 Відповісти
Слабшого за Трампа ще не було.
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24.11.2025 10:23 Відповісти
Буде правильно написати - дурнішого. Але що йому донесли кацапи, то в те він і повірив. А Зеленському ніколи було їздити і доводити позицію України. Йому головне було спасти своїх друзів міндіча, цукерманів і галіщенка, які попалися на мародерстві України.
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24.11.2025 10:41 Відповісти
Маконел би спочатку язика із aнусa ***** витягнув разом із чубчиком донні, перш ніж щось на Байдена варнякать, вже вилизали той ботоксний срандєль до блиску...
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24.11.2025 10:51 Відповісти
Добре. Байден був слабким президентом. Але чого тоді моцного Трампа ***** ще більше на ую вертить?
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24.11.2025 11:12 Відповісти
не вертить його *****, він сам залюбки вертиться
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24.11.2025 20:40 Відповісти
Та невже? На фоні Трумпа, Байден то могутній секс-коханець.
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24.11.2025 13:14 Відповісти
так і є...в 2022 році, після деокупації Херсону, треба було дотиснути, а не сцятись, після побоювать Саллівана, застосування ядерної зброї
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24.11.2025 20:39 Відповісти
 
 