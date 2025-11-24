Слабкість Байдена додала сміливості Путіну, - сенатор-республіканець Макконнелл

Сенатор-республіканець Мітч Макконнелл підтримав думку Дональда Трампа, що слабкість президента Джо Байдена додає сміливості таким ворогам, як Володимир Путін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі сенатора у Х.

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Водночас Макконнелл застеріг: ті, хто вважає, що тиск на жертву і поступки агресору приведуть до миру, обманюють себе.

"Яких важких поступок ми вимагаємо від Росії? Як обмеження оборони України від майбутньої агресії збільшить ймовірність тривалого миру? Ціна і стабільність миру мають значення, і на кону стоїть наша репутація. Союзники та супротивники спостерігають: чи буде Америка твердо протистояти агресії, чи ми будемо її винагороджувати?" - йдеться в дописі.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

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