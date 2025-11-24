Слабость Байдена придала смелости Путину, - Макконнелл

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл поддержал мнение Дональда Трампа, что слабость президента Джо Байдена придает смелости таким врагам, как Владимир Путин.

об этом говорится в посте сенатора в Х.

В то же время Макконнелл предупредил: те, кто считает, что давление на жертву и уступки агрессору приведут к миру, обманывают себя.

"Каких тяжелых уступок мы требуем от России? Как ограничение обороны Украины от будущей агрессии увеличит вероятность длительного мира? Цена и стабильность мира имеют значение, и на кону стоит наша репутация. Союзники и противники наблюдают: будет ли Америка твердо противостоять агрессии, или мы будем ее вознаграждать?" - говорится в сообщении.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

