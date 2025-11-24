РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11140 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
1 692 41

Слабость Байдена придала смелости Путину, - Макконнелл

Макконнелл о мирном плане США: давление на жертву не принесет мира

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл поддержал мнение Дональда Трампа, что слабость президента Джо Байдена придает смелости таким врагам, как Владимир Путин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте сенатора в Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В то же время Макконнелл предупредил: те, кто считает, что давление на жертву и уступки агрессору приведут к миру, обманывают себя.

"Каких тяжелых уступок мы требуем от России? Как ограничение обороны Украины от будущей агрессии увеличит вероятность длительного мира? Цена и стабильность мира имеют значение, и на кону стоит наша репутация. Союзники и противники наблюдают: будет ли Америка твердо противостоять агрессии, или мы будем ее вознаграждать?" - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Любое решение по Украине определит европейскую безопасность на годы вперед, - Липавский

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры США и Украины в Женеве были откровенными и конструктивными, - Белый дом

Автор: 

россия (98110) Украина (45222) Трамп Дональд (7126)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
ААААААААААААААА та то все БАйден. Ясно-понятно

Капітуляцію підготоував зять Трампа його друг і він. Спілкувався онлайн із рузкімі - його син
Блокував допомогу ще при втраті Авдіївки - сам Трамп. Ультиматум Україні ставить Трамп

АЛЕ ВИННИЙ БАЙДЕН. ДЕсь я подібне уже чув
показать весь комментарий
24.11.2025 09:14 Ответить
+18
А продажність і дурість Дональда Трампа ???
показать весь комментарий
24.11.2025 09:11 Ответить
+18
Байден для трампа як Порошенко для зе.В Україні-хто всравсі?Порошенко!!!!!!В америці -Байден!!!
показать весь комментарий
24.11.2025 09:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А продажність і дурість Дональда Трампа ???
показать весь комментарий
24.11.2025 09:11 Ответить
Трампидло - то є ще один потужний і сильний лідер із ліги потужних і сильних надувачів щік(((
показать весь комментарий
24.11.2025 09:28 Ответить
А Трамп, упродовж півроку, не давав ДОПОМОГУ Україні від московської війни!!
показать весь комментарий
24.11.2025 09:12 Ответить
Язиком(((
показать весь комментарий
24.11.2025 09:59 Ответить
Ще один маразматик.
показать весь комментарий
24.11.2025 09:13 Ответить
ААААААААААААААА та то все БАйден. Ясно-понятно

Капітуляцію підготоував зять Трампа його друг і він. Спілкувався онлайн із рузкімі - його син
Блокував допомогу ще при втраті Авдіївки - сам Трамп. Ультиматум Україні ставить Трамп

АЛЕ ВИННИЙ БАЙДЕН. ДЕсь я подібне уже чув
показать весь комментарий
24.11.2025 09:14 Ответить
Байден-то брат близнюк американський Порошенко
показать весь комментарий
24.11.2025 09:16 Ответить
Байден для трампа як Порошенко для зе.В Україні-хто всравсі?Порошенко!!!!!!В америці -Байден!!!
показать весь комментарий
24.11.2025 09:15 Ответить
що в Україні .що в США один і той самий рід Юди при владі.Рід "христопродавців"
показать весь комментарий
24.11.2025 10:10 Ответить
От якби у баби в роті виросли гриби, то вона б у ліс не ходила...

Відбитий Залужним наступ рашки - то й +рішуча позиція Байдена у відношенні до хйла . Він йому червоні доріжки не стелив ... А назвав вбивцею одразу ж.
А щоб зробив Трамп - каже, що при ньому б не було війни?

То нехай цей респ старий пердун сказав А -скаже Б
показать весь комментарий
24.11.2025 09:15 Ответить
Байден не примушував Україну до капітуляції, дід Мітч.
показать весь комментарий
24.11.2025 09:18 Ответить
Порівняно з продажним тамплом і труслиіим абамкою Байден супергерой.
показать весь комментарий
24.11.2025 09:20 Ответить
Ціна і стабільність миру мають значення, і на кону стоїть наша репутація. Союзники та супротивники спостерігають: чи буде Америка твердо протистояти агресії, чи ми будемо її винагороджувати?" - йдеться в дописі.

все вспоминаются афганцы которые цеплялись за шасси самолета когда вы господа американцы уходили из афагинстана и кинули жителей афгана кто вам поверил, поэтому не впервой вам так поступать
показать весь комментарий
24.11.2025 09:21 Ответить
І саме це "сміливе" руде чмо прийняло рішення виходити з афгану, не Байден.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:04 Ответить
Який би Байден не був але Тампону до Байдена як до неба раком. При Байдені )(уйло скавчало і просило перемовин, а при Тампоні )(уйло навпаки осміліло і озвіріло
показать весь комментарий
24.11.2025 09:24 Ответить
яких перемовин просило ху йло при Байдені? шо ти мелеш?
показать весь комментарий
24.11.2025 10:28 Ответить
Це ти що мелиш. При Байдені всі ************* верещали що потрібні переговори. А це означає що )(уйло хотіло переговорів але самому просити йому не в масть було.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:38 Ответить
це нічого не означає. ти менше фантазуй. Байден ще більше як півроку був президентом після заяви ху йла про вивід українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей до їхніх адміністративних меж. влітку 24-го року ху йло зробило таку заяву відкрито і публічно. і тоді президентом був Байден. забув? то нагадую тобі. це щоб ти адекватно оцінював реальність, а не строчив тут свої фантазії.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:57 Ответить
Байден міг спокійно про це домовитись.
Кому бракує впливу і сміливості так це Трампу.
показать весь комментарий
24.11.2025 09:24 Ответить
Папіреднікі.
показать весь комментарий
24.11.2025 09:32 Ответить
Тю, раз Байден нерішучий, то або самі розхріначте ту мацкву з воєнними цілями. Або надайте далекобійну зброю й дозвіл здійснювати дійсно дзеркальні відповіді. А не тільки воєнні цілі знищувати. Розбомбили школу - значить ми три розвалюємо. Лікарню - ми три, багатоповерхівку - ми три. ТЕС, ГЕС і т.і. - ми так само. Інакше, це все порожні слова. доки росія на болота не перетвориться, доки вони не будуть ховати своїх немовлят - діла не буде.
показать весь комментарий
24.11.2025 09:33 Ответить
Не так слабкість,як вік: у 80р.чи можна все і за всім дивитись і контролювати?
показать весь комментарий
24.11.2025 09:40 Ответить
то там просто цунамі психічних розладів...
показать весь комментарий
24.11.2025 09:41 Ответить
Слабкий Байден давав зброю, ізолював *****, витурив його з G8 і не схиляв Україну до капітуляції.

А "сильний Трамп" хибащо дупу ***** не лиже.
показать весь комментарий
24.11.2025 09:42 Ответить
Я б не був такий впевнений, після того, як в Анкориджі солдати США вилизували черевики путіна, там в їхніх стосунках вже ніякий психотерапевт не розбереться. Хіба що санітарів викликати...
показать весь комментарий
24.11.2025 10:54 Ответить
Згадайте які сраколизливі для ***** заяви робив Трамп, ще до того як вдруге став президентом США...
показать весь комментарий
24.11.2025 09:42 Ответить
А в чому "особлива відвага" т(р)ампакса?
показать весь комментарий
24.11.2025 09:45 Ответить
Тобто, ніякого дієвого плану закінчення війни США не має. Знають, що путін не погодиться на жоден план миру і буде воювати поки не зіграє в ящик
показать весь комментарий
24.11.2025 09:50 Ответить
Байден був занадто обережний. Трамп - занадто ідіот.
показать весь комментарий
24.11.2025 09:54 Ответить
Нагадало епізод зі списків Шиндлера про курку)
показать весь комментарий
24.11.2025 09:58 Ответить
А "сміливий та найпотужніший" ганДонік додає пуйлу червону доріжку та обіцяє G8 та економічні ніштяки.
показать весь комментарий
24.11.2025 09:58 Ответить
Дурість Трампа додала сміливості Путіну.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:01 Ответить
Там, що респи, що демократи - всі приклалися. Починаючи з Буша старшого, який переконував українців з трибуни ВРУ не виходити з совка. Клінтон забезпечив, щоб не було у нас зброї, Буш молодший не наполягав, щоб ми не отмали ПДЧ в НАТО, Обама обісрався з Кримом. Байден затягував нам зброю, як міг. Трамп то взагалі вишенька на тортів
показать весь комментарий
24.11.2025 10:10 Ответить
Т9 замахав
показать весь комментарий
24.11.2025 10:11 Ответить
Американці щось винні Україні? Вони в****** совок і чекають що він остаточно згниє.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:23 Ответить
По останнім подіям, вони той совок навпаки намагаються разом з ****** відновити
показать весь комментарий
24.11.2025 10:27 Ответить
Психопат Трамп хоче собачу медальку від старих шведських **********. Інших причин немає.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:32 Ответить
Слабшого за Трампа ще не було.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:23 Ответить
Буде правильно написати - дурнішого. Але що йому донесли кацапи, то в те він і повірив. А Зеленському ніколи було їздити і доводити позицію України. Йому головне було спасти своїх друзів міндіча, цукерманів і галіщенка, які попалися на мародерстві України.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:41 Ответить
Маконел би спочатку язика із aнусa ***** витягнув разом із чубчиком донні, перш ніж щось на Байдена варнякать, вже вилизали той ботоксний срандєль до блиску...
показать весь комментарий
24.11.2025 10:51 Ответить
Добре. Байден був слабким президентом. Але чого тоді моцного Трампа ***** ще більше на ую вертить?
показать весь комментарий
24.11.2025 11:12 Ответить
 
 