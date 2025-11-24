Слабость Байдена придала смелости Путину, - Макконнелл
Сенатор-республиканец Митч Макконнелл поддержал мнение Дональда Трампа, что слабость президента Джо Байдена придает смелости таким врагам, как Владимир Путин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте сенатора в Х.
В то же время Макконнелл предупредил: те, кто считает, что давление на жертву и уступки агрессору приведут к миру, обманывают себя.
"Каких тяжелых уступок мы требуем от России? Как ограничение обороны Украины от будущей агрессии увеличит вероятность длительного мира? Цена и стабильность мира имеют значение, и на кону стоит наша репутация. Союзники и противники наблюдают: будет ли Америка твердо противостоять агрессии, или мы будем ее вознаграждать?" - говорится в сообщении.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Капітуляцію підготоував зять Трампа його друг і він. Спілкувався онлайн із рузкімі - його син
Блокував допомогу ще при втраті Авдіївки - сам Трамп. Ультиматум Україні ставить Трамп
АЛЕ ВИННИЙ БАЙДЕН. ДЕсь я подібне уже чув
Відбитий Залужним наступ рашки - то й +рішуча позиція Байдена у відношенні до хйла . Він йому червоні доріжки не стелив ... А назвав вбивцею одразу ж.
А щоб зробив Трамп - каже, що при ньому б не було війни?
То нехай цей респ старий пердун сказав А -скаже Б
все вспоминаются афганцы которые цеплялись за шасси самолета когда вы господа американцы уходили из афагинстана и кинули жителей афгана кто вам поверил, поэтому не впервой вам так поступать
Кому бракує впливу і сміливості так це Трампу.
А "сильний Трамп" хибащо дупу ***** не лиже.