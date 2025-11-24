РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11140 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
2 012 31

Трамп не углублялся в детали мирного плана по Украине, - WP

Трамп не вникал в детали мирного плана для Украины.

Президент США Дональд Трамп не был непосредственно вовлечен в детали 28-пунктного мирного плана его администрации по урегулированию войны РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Издание ссылается на неназванного американского чиновника, который сообщил изданию, что Трамп располагает ограниченной информацией о переговорах по соглашению с Украиной. По словам источника, когда Трампу говорят: "Я постараюсь заключить соглашение", он отвечает: "Замечательно, посмотрите, что можно сделать", и это весь объем его знаний.

Кроме того, этот чиновник заявил о "хаосе", который царил в американской администрации.

"Весь день царил абсолютный хаос, потому что даже в разных подразделениях Белого дома не знают, что происходит. Это позорно", - рассказал чиновник.

В частном порядке администрация Трампа "не рассматривала этот план как незыблемый", сказал источник, знакомый с переговорами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Слабость Байдена придала смелости Путину, - сенатор-республиканец Макконнелл

"Украинцам было сообщено, что есть определенное пространство для переговоров", - отметил собеседник.

Однако Вашингтон "также дал понять, что хочет достичь соглашения как можно скорее" и "угроза приостановки помощи со стороны США является вполне серьезной", подчеркнул он.

Остаются вопросы о том, сможет ли команда Трампа достичь соглашения с украинскими и европейскими партнерами до наступления срока, установленного США, то есть до Дня благодарения.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Автор: 

Трамп Дональд (7126) прекращения огня (368)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Я не курил! На меня надышали!
К власти в США добрался тупой дегенерат.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:18 Ответить
+10
Трампон взагалі нікуди не заглиблюється, -ні розуму для цього, ні фізіології немає.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:19 Ответить
+2
тампону та його команді головне щоб був мир та можна було сказати що тампон зупинив 9 війн.

На якіх умовах, і як це відбудеться їм всім пофіг.

Головне щоб віткофф задовольнив свого шефа
показать весь комментарий
24.11.2025 10:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я не курил! На меня надышали!
К власти в США добрался тупой дегенерат.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:18 Ответить
рижий дбл
показать весь комментарий
24.11.2025 10:23 Ответить
Вже рік як
показать весь комментарий
24.11.2025 10:46 Ответить
Трампон взагалі нікуди не заглиблюється, -ні розуму для цього, ні фізіології немає.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:19 Ответить
Язик в нього все ж довгенький
показать весь комментарий
24.11.2025 10:47 Ответить
тампону та його команді головне щоб був мир та можна було сказати що тампон зупинив 9 війн.

На якіх умовах, і як це відбудеться їм всім пофіг.

Головне щоб віткофф задовольнив свого шефа
показать весь комментарий
24.11.2025 10:24 Ответить
Та їм пох** так як і нам пох** проблеми мексиканців та венесуельців. Ну шо, не так хіба?
показать весь комментарий
24.11.2025 10:37 Ответить
нам не пох .... що робить США

Сам розумієш чому
показать весь комментарий
24.11.2025 11:01 Ответить
ЙОМУ ПОХ...

Ізраїльтянам ЗЕ-Коломойша ПОХ
Арахамії грузину ПОХ
Татарину Умерову ПОХ

А українцям було ПОХ в 2019 а зараз уже нема такої нації, а етнос доживає останні роки
показать весь комментарий
24.11.2025 10:24 Ответить
все .що позначено "ПОХ" незмінна суть роду Юди, для якої національність " ПОХ"
показать весь комментарий
24.11.2025 10:34 Ответить
Себе хорони, пох
показать весь комментарий
24.11.2025 10:49 Ответить
Він не винен, так в методичке фсбшніки написали
показать весь комментарий
24.11.2025 11:06 Ответить
Правильно говорил тот чел в 15 году, что вата и вышивата это тоже самое. Ватник ест говно, но патриот.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:12 Ответить
🎈Масована атака на росію…аеростатами - в z-пабліках новий вид паніки через загрозу повітряних куль з України
показать весь комментарий
24.11.2025 10:27 Ответить
Пишуть що не можуть домовитися по Донбасу і вступу в НАТО. Можливо Зеленський не до кінця скурвився.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:29 Ответить
А що ж так? Стареча деменція?
показать весь комментарий
24.11.2025 10:29 Ответить
Це як в Україні "зепоцріот" не відає про корупціонера міндіча а чи про рідну інвест няню "бабломойского" Від https://www.washingtonpost.com/ The Washington Post. фсбешним лайном смердить
показать весь комментарий
24.11.2025 10:31 Ответить
Ну, правильно. Кто там, с американской стороны, этот чудный план составлял? Зять, сват, горничная жены..
показать весь комментарий
24.11.2025 10:40 Ответить
По яким лункам бити йому Венс радить? Чи може зять? Чи в такі питання він заглиблюється трохи глибше?
показать весь комментарий
24.11.2025 10:43 Ответить
Скоріше в нього заглиблюється ху...ло
показать весь комментарий
24.11.2025 11:00 Ответить
А він взагалі куди-небудь заглиблюється? Як я розумію, існує дві Америки: одна високотехнологічна держава з розвиненою економікою та інша - країна Дебілів. І все це на одній территорії. Зараз перемагає друга.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:44 Ответить
Тю, коли вони робили фільм Ідіократія, вони ж нічого не вигадували
показать весь комментарий
24.11.2025 10:51 Ответить
Єс вже більше дає ніж Трамп. Пора послати його нах
показать весь комментарий
24.11.2025 10:46 Ответить
Чисто технічно, з х...ралі США мають паритись в цьому питанні. Їхня задача була добратися до українських корисних копалин. Завдяки корисним зеленим дегенератам вони це зробили (в тому числі нинішній прем'єр-міністерці Юльці). Далі їм абсолютно по....й що з нами буде. У випадку окупації України, вони з казлорилими домовляться. Найкращий гарант (і єдиний) нашої безпеки це ЗСУ.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:51 Ответить
Це жах, я оце думаю що американці прозріли, бо рейтинг Трампа летить вниз зі швидкістю світла. А ще оточення президента США в 100 разів гірше ніж у Зеленського, але нажаль в 100 разів powerful.
показать весь комментарий
24.11.2025 10:52 Ответить
За оточення сонцесяйного, то тут можна посперечатися)
показать весь комментарий
24.11.2025 10:55 Ответить
А навіщо це йому потрібно, премію не дали, а тут ще читати вимагають. Якщо буде потрібно йому ху...ло все розтлумачити зможе
показать весь комментарий
24.11.2025 10:57 Ответить
Підписав не заглиблюючись.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:14 Ответить
Юридично для США цього "плану" поки що не існує. Його ніде не публікують ЗМІ у вигляді офіційного документу США.
Законодавство США вимагає, щоб під текстом кожного офіційного документу США було вказано, хто саме був автором (розробником) цього документу.
Звідсі питання, який саме документ США має розглянути та офіційно погодити Україна не пізніше Дня Подяки?
показать весь комментарий
24.11.2025 11:15 Ответить
 
 