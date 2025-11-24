Трамп не углублялся в детали мирного плана по Украине, - WP
Президент США Дональд Трамп не был непосредственно вовлечен в детали 28-пунктного мирного плана его администрации по урегулированию войны РФ против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.
Издание ссылается на неназванного американского чиновника, который сообщил изданию, что Трамп располагает ограниченной информацией о переговорах по соглашению с Украиной. По словам источника, когда Трампу говорят: "Я постараюсь заключить соглашение", он отвечает: "Замечательно, посмотрите, что можно сделать", и это весь объем его знаний.
Кроме того, этот чиновник заявил о "хаосе", который царил в американской администрации.
"Весь день царил абсолютный хаос, потому что даже в разных подразделениях Белого дома не знают, что происходит. Это позорно", - рассказал чиновник.
В частном порядке администрация Трампа "не рассматривала этот план как незыблемый", сказал источник, знакомый с переговорами.
"Украинцам было сообщено, что есть определенное пространство для переговоров", - отметил собеседник.
Однако Вашингтон "также дал понять, что хочет достичь соглашения как можно скорее" и "угроза приостановки помощи со стороны США является вполне серьезной", подчеркнул он.
Остаются вопросы о том, сможет ли команда Трампа достичь соглашения с украинскими и европейскими партнерами до наступления срока, установленного США, то есть до Дня благодарения.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
К власти в США добрался тупой дегенерат.
На якіх умовах, і як це відбудеться їм всім пофіг.
Головне щоб віткофф задовольнив свого шефа
Сам розумієш чому
Ізраїльтянам ЗЕ-Коломойша ПОХ
Арахамії грузину ПОХ
Татарину Умерову ПОХ
А українцям було ПОХ в 2019 а зараз уже нема такої нації, а етнос доживає останні роки
Законодавство США вимагає, щоб під текстом кожного офіційного документу США було вказано, хто саме був автором (розробником) цього документу.
Звідсі питання, який саме документ США має розглянути та офіційно погодити Україна не пізніше Дня Подяки?