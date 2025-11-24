РУС
Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ и политического давления, - Зеленский

Зеленский сделал заявление о мирном плане: Украина будет работать с США

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина продолжит работать с США над мирным планом.

Об этом глава государства заявил в обращении к участникам четвертого парламентского саммита Международной Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы находимся в критическом моменте. Мы работаем очень тесно с США, европейскими партнерами, со многими другими, определяя те шаги, которые могут позволить нам завершить войну России против Украины", - подчеркнул президент.

Зеленский, комментируя "мирный план", заявил, что в СМИ много шума, а также политического давления.

"Мы продолжим работать с нашими партнерами, особенно с США, ища компромиссы, которые будут укреплять, а не ослаблять нас. И мы будем и дальше объяснять, насколько опасно делать вид, что на агрессию можно не обращать внимания, как будто все как бы "побеждено" само по себе", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Автор: 

Зеленский Владимир (22709)
Топ комментарии
+28
ну да .. Оманська ZеГнида бабло хоче красти без "шуму та пилу"
показать весь комментарий
24.11.2025 11:14 Ответить
+18
Яка критика? - давити вас потрібно - довгоносиків
показать весь комментарий
24.11.2025 11:20 Ответить
+16
і АліБаба
показать весь комментарий
24.11.2025 11:18 Ответить
Ми, Володимир Зеленський...
показать весь комментарий
24.11.2025 11:14 Ответить
і АліБаба
показать весь комментарий
24.11.2025 11:18 Ответить
А ще купа ЗЕлених Розбійників з ізраїльськими та мацковитськими пашпортами!
показать весь комментарий
24.11.2025 11:37 Ответить
Давай я тихонько в лес уйду
показать весь комментарий
24.11.2025 11:44 Ответить
ну да .. Оманська ZеГнида бабло хоче красти без "шуму та пилу"
показать весь комментарий
24.11.2025 11:14 Ответить
Яка критика? - давити вас потрібно - довгоносиків
показать весь комментарий
24.11.2025 11:20 Ответить
Критичні дні бувають у жінок, а критичні моменти - це агонія провладної верхівки.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:21 Ответить
Моменто море
показать весь комментарий
24.11.2025 11:23 Ответить
пам'ятай про смерть
показать весь комментарий
24.11.2025 11:25 Ответить
не заважайте красти зеленим щурам...
показать весь комментарий
24.11.2025 11:22 Ответить
Кому що, а курочці просо, знову про "срач" заговорив.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:23 Ответить
"Зараз ми перебуваємо у критичному моменті..." - невже розпочалися критичні дні
показать весь комментарий
24.11.2025 11:24 Ответить
Тисне в прямій кишці.
Страшно...
показать весь комментарий
24.11.2025 12:01 Ответить
Може,все ж таки,щось доручити Міністру закордонних справ??? Ну,хош кофе Єрмака підносити,поки Єрмак торгує....та б'ється,як лев....один майже...за всіх...на усіх напрямках!!! До речи Єрмак на Новий рік не буде,як раніше,Діда з Мороза зображати???
показать весь комментарий
24.11.2025 11:25 Ответить
Брехливий носатий, гундосий підарас
показать весь комментарий
24.11.2025 11:25 Ответить
Тобто він практично у відкриту вимагає усіх заткнутися і довірити йому однову(точніше єрмаку) вирішувати який і коли буде йому потрібний "мир"
показать весь комментарий
24.11.2025 11:26 Ответить
Особливо сподобалося-"що на агресію можна не зважати, ніби все начебто "переможено" само по собі".Прям вже забув-"главноє прєкратіть стрєлять"
показать весь комментарий
24.11.2025 11:28 Ответить
Пора замачивать шашлыки,скоро майские.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:28 Ответить
ЗАДНИЦЯ ЗАСВЕРБІЛА ???
показать весь комментарий
24.11.2025 11:30 Ответить
Побачимо що під цей шумок воно напідписує.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:34 Ответить
Який план? Підписати і хутко втікти "на ліченіє" в Ізраїль?
Чи в Лондон?
показать весь комментарий
24.11.2025 11:37 Ответить
⚡️ США запропонували (https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-zaproponuvali-********-minulogo-tizhnya-1763965227.html) Україні ще один документ - гарантії безпеки на 3 пункти

▪️ Якщо Росія знову піде в наступ, президент США отримує право задіяти збройні сили і розвідку;
▪️ НАТО разом з Францією, Британією, Німеччиною, Польщею і Фінляндією зобов'язуються діяти узгоджено з США;
▪️ Термін дії - 10 років ;
показать весь комментарий
24.11.2025 11:37 Ответить
потужні гарантії,-НАВІТЬ потужніше,ніж будапештський папірець
показать весь комментарий
24.11.2025 11:40 Ответить
Оце просто геніальне формулювання: президент США отримує право задіяти збройні сили і розвідку. А це озхначає, що після цього він може захотіти, а може і не захотіти щось зробити.

Автори явно надихалися будапештським меморандумом...
показать весь комментарий
24.11.2025 11:42 Ответить
,, А ти не воруй" , Вова.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:38 Ответить
Так, гроші ******* тишу...
показать весь комментарий
24.11.2025 11:49 Ответить
а крадені гроші тим більше ))
показать весь комментарий
24.11.2025 11:52 Ответить
Його завгосп, відомий,як агенткозирь,підвів країну до того критичного моменту.
Саме,з благословення самого найвеличнішого, перед вторгненням,взяв на себе всі відносини з ерефеїєю,відсунувши повністю від своїх обов'язків кишенькове мзс на чолі одного чоловічка,який втік з країни.
І головну причину він не усунув,а навпаки,призначив того ще й головою міжнародної делегації.
Або,слова і риторика найвеличнішого,прямо протилежні його діям.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:49 Ответить
Як красти - то вони, як в критичному моменті - то ми.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:50 Ответить
Не "ми" перебуваємо, а "ти" перебуваєш!!!
показать весь комментарий
24.11.2025 11:51 Ответить
Мегажадібність згубила вашє кодло фрайерів , обісрався буратінка🤢🤥 , за 7 р. намародерили - каса на виході , , попереджав , жє , папа Карла Воно всралось, а кажє " срач" класичне" хто всравсь -невістка".
показать весь комментарий
24.11.2025 11:52 Ответить
Взагалі то, в критичному моменті ми з 2019 року!
показать весь комментарий
24.11.2025 12:06 Ответить
Воровать спокойно НЕ дают ? Вот сволочи.
показать весь комментарий
24.11.2025 12:14 Ответить
Він повний ідіот ---.."... які можуть дозволити нам завершити війну Росії проти України" Нам завершити ??
показать весь комментарий
24.11.2025 12:25 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2025 12:27 Ответить
Я білий та пухнастий, а всі інші - гондураси
показать весь комментарий
24.11.2025 12:39 Ответить
І нащо ти, дурне, у владу лізло? Все добре не завдяки тобі, а всупереч. Йди геть, зєля!
показать весь комментарий
24.11.2025 12:46 Ответить
Цікаво,що можуть вирішити перемовини без раши.Поки путя не дасть команду про закінчення війни,всі мирні угоди без раши до жо..пи.
показать весь комментарий
24.11.2025 12:47 Ответить
О, як заговорив брехунчик Бені і міндічів.!!! Ти бач, багато тиску. А як ти себе вело, коли президент Порошенко вступав в переговори з цим же ворогом і все вирішував на користь України? Ти просто "отодвигал граніци", ти їздило на окуповані території, давало там концерти і "шатало київську владу". Ти до сьогодні брехав наріду, що "мінські" то погано і "мінських" більше ніколи не буде. Виходить, що крім ворога і ти давав на президента? По логіці то й ти ворог?
Нарід може зрівняти проживання при "поганих мінських" і "хороших оманських".
показать весь комментарий
24.11.2025 13:06 Ответить
 
 