Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ и политического давления, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина продолжит работать с США над мирным планом.
Об этом глава государства заявил в обращении к участникам четвертого парламентского саммита Международной Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы находимся в критическом моменте. Мы работаем очень тесно с США, европейскими партнерами, со многими другими, определяя те шаги, которые могут позволить нам завершить войну России против Украины", - подчеркнул президент.
Зеленский, комментируя "мирный план", заявил, что в СМИ много шума, а также политического давления.
"Мы продолжим работать с нашими партнерами, особенно с США, ища компромиссы, которые будут укреплять, а не ослаблять нас. И мы будем и дальше объяснять, насколько опасно делать вид, что на агрессию можно не обращать внимания, как будто все как бы "побеждено" само по себе", - добавил глава государства.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Страшно...
Чи в Лондон?
▪️ Якщо Росія знову піде в наступ, президент США отримує право задіяти збройні сили і розвідку;
▪️ НАТО разом з Францією, Британією, Німеччиною, Польщею і Фінляндією зобов'язуються діяти узгоджено з США;
▪️ Термін дії - 10 років ;
Автори явно надихалися будапештським меморандумом...
Саме,з благословення самого найвеличнішого, перед вторгненням,взяв на себе всі відносини з ерефеїєю,відсунувши повністю від своїх обов'язків кишенькове мзс на чолі одного чоловічка,який втік з країни.
І головну причину він не усунув,а навпаки,призначив того ще й головою міжнародної делегації.
Або,слова і риторика найвеличнішого,прямо протилежні його діям.
Нарід може зрівняти проживання при "поганих мінських" і "хороших оманських".