Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ и политического давления, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина продолжит работать с США над мирным планом.

Об этом глава государства заявил в обращении к участникам четвертого парламентского саммита Международной Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы находимся в критическом моменте. Мы работаем очень тесно с США, европейскими партнерами, со многими другими, определяя те шаги, которые могут позволить нам завершить войну России против Украины", - подчеркнул президент.

Зеленский, комментируя "мирный план", заявил, что в СМИ много шума, а также политического давления.

"Мы продолжим работать с нашими партнерами, особенно с США, ища компромиссы, которые будут укреплять, а не ослаблять нас. И мы будем и дальше объяснять, насколько опасно делать вид, что на агрессию можно не обращать внимания, как будто все как бы "побеждено" само по себе", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

