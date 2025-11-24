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Стубб та Мелоні вирушили до Вашингтону, - Le Temps
Президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні вирушили до Вашингтону.
Про це пише видання Le Temps із посиланням на джерела в оточенні лідера Фінляндії, передає Цензор.НЕТ.
Журналісти нагадали, що Стубб та Мелоні у серпні супроводжували Володимира Зеленського під час його зустрічі із Дональдом Трампом.
Стубб вчора повідомив журналістам, що в неділю телефонував Дональду Трампу разом із Джорджою Мелоні для обговорення "мирного плану".
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
Топ коментарі
+4 Olena Teslenko
показати весь коментар24.11.2025 11:05 Відповісти Посилання
+3 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар24.11.2025 11:10 Відповісти Посилання
+2 Любо Неожиданнов
показати весь коментар24.11.2025 11:09 Відповісти Посилання
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Цікаво що зараз у США ніхто не хоче брати на себе авторство ціх 28 пунктів.
Тобто ТЕ ПРИНИЗЛИВЕ ВІДНОШЕННЯ ДО УКРАЇНИ ЗІ БОКУ США , щоб Україна капітулювала , написали для дебила Трампа у мацкві . І ВІН НАХАБНО НАЇХАВ НА УКРАЇНУ по указу *****
НАБУ запустило практично паралельно з мацковским мирним планом із 28 пунктів.
тобто до дій НАБУ треба уважно придивиться спецслужбам України
НУ НЕ ТРЕБА ВИГОРОДЖУВАТИ ПОПЕРЕДНИКІВ. Вони усі зараз зібрались у Відні і рівень їх життя і статки тут добре світять.
УСЯ ВЛАДА - крадії.
ось у вас ВЛАЙКА Словенчини - ви пробували віддячити докторам у лікарні грошима? Якщо ні- то не зрозумієте як ЄС контролює корупцію
І ще 3 роки так поїздять а потім вибори і... мутрий мурріканський норот обере Венса чи ще якусь бібізяну на фоні котрої Трампиня ще притомним здаватиметься.