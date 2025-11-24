УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8061 відвідувач онлайн
Новини Мирний план США
2 460 20

Стубб та Мелоні вирушили до Вашингтону, - Le Temps

Стубб та Мелоні летять до Вашингтона: що відомо?

Президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні вирушили до Вашингтону.

Про це пише видання Le Temps із посиланням на джерела в оточенні лідера Фінляндії, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Журналісти нагадали, що Стубб та Мелоні у серпні супроводжували Володимира Зеленського під час його зустрічі із Дональдом Трампом.

Стубб вчора повідомив журналістам, що в неділю телефонував Дональду Трампу разом із Джорджою Мелоні для обговорення "мирного плану".

Читайте: Вадефуль: Переговори США та України в Женеві стали "вирішальним успіхом" для Європи

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Також читайте: Трамп не заглиблювався в деталі мирного плану щодо України, - WP

Автор: 

США (26703) Трамп Дональд (8911) Мелоні Джорджа (229) Стубб Александр (207)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Боже мій! Європа все ще намагається привести до тями старого напівдементного бабуїна!
показати весь коментар
24.11.2025 11:05 Відповісти
+3
Дякуємо друзям .
Цікаво що зараз у США ніхто не хоче брати на себе авторство ціх 28 пунктів.
Тобто ТЕ ПРИНИЗЛИВЕ ВІДНОШЕННЯ ДО УКРАЇНИ ЗІ БОКУ США , щоб Україна капітулювала , написали для дебила Трампа у мацкві . І ВІН НАХАБНО НАЇХАВ НА УКРАЇНУ по указу *****
показати весь коментар
24.11.2025 11:10 Відповісти
+2
Європа найняла важковаговиків Стубба і Меллоні щоб хоч трохи отямити Трумпона. Їм це вдавалося. Тримаємо пальчики.
показати весь коментар
24.11.2025 11:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже мій! Європа все ще намагається привести до тями старого напівдементного бабуїна!
показати весь коментар
24.11.2025 11:05 Відповісти
От Стубба я б не брав. Той ще казачок.
показати весь коментар
24.11.2025 11:05 Відповісти
ну так ти і не береш. Чуб тільки з Мелоні і з тим Стуббом нормально контактує, бо вони його правих популістських поглядів. з іншими європейським лідерами якось не склалося у Чуба комфортного спілкування. навіть із британцями, бо там зараз біля керма лейборист ліберал Стармер, а не консерватор як був раніше Джонсонюк.
показати весь коментар
24.11.2025 11:17 Відповісти
Європа найняла важковаговиків Стубба і Меллоні щоб хоч трохи отямити Трумпона. Їм це вдавалося. Тримаємо пальчики.
показати весь коментар
24.11.2025 11:09 Відповісти
Дякуємо друзям .
Цікаво що зараз у США ніхто не хоче брати на себе авторство ціх 28 пунктів.
Тобто ТЕ ПРИНИЗЛИВЕ ВІДНОШЕННЯ ДО УКРАЇНИ ЗІ БОКУ США , щоб Україна капітулювала , написали для дебила Трампа у мацкві . І ВІН НАХАБНО НАЇХАВ НА УКРАЇНУ по указу *****
показати весь коментар
24.11.2025 11:10 Відповісти
Зараз підніметься крик, але ще раз звертаю увагу що скандал з сволочами Міндичем і К
НАБУ запустило практично паралельно з мацковским мирним планом із 28 пунктів.

тобто до дій НАБУ треба уважно придивиться спецслужбам України
показати весь коментар
24.11.2025 11:14 Відповісти
Та нема кому придивлятись, зрозумійте нарешті. СБУ по команді від ОПи кошмарило НАБУ та САП. За це і США і ЄС синхронно дали Зєлі по соплям і він від них вимушено відчепився. А потім був Міндічгейт який довів користь антикорупційних органів. І тепер навіть якщо голова НАБУ їздитиме щодня в посольства США на інструктаж а щовечора подаватиме звіт в євроамбасаду - ніхто вже нічого їм не зробить.
показати весь коментар
24.11.2025 11:20 Відповісти
Мабуть ви знаєте більш за мене Але я СКОРПИОН по солнцу , тому завжди усе підозрюю Хоча Скорпіони - гарні провидці і мають сильнішу інтуїцію , ніж усі знаки гороскопу
показати весь коментар
24.11.2025 11:46 Відповісти
та да. це смацква підставила Зєрмака. А так вони святі та божі.
показати весь коментар
24.11.2025 11:34 Відповісти
Не святі , але такі як усі попередні влади - нихто з них після праці на владному пагорбі НЕ БІДНИЙ . Подивиться де у них дачі- КаапФера, Марбелья, Панама
показати весь коментар
24.11.2025 11:42 Відповісти
ну лантухами 1.6 млн щось не згадаю щоб тягали
показати весь коментар
24.11.2025 12:45 Відповісти
Ви про друзів Авакова , що через кордон везли чемодан уе , чи про друзів Суркиса , що через кордон везли мильони?!
НУ НЕ ТРЕБА ВИГОРОДЖУВАТИ ПОПЕРЕДНИКІВ. Вони усі зараз зібрались у Відні і рівень їх життя і статки тут добре світять.

УСЯ ВЛАДА - крадії.
ось у вас ВЛАЙКА Словенчини - ви пробували віддячити докторам у лікарні грошима? Якщо ні- то не зрозумієте як ЄС контролює корупцію
показати весь коментар
24.11.2025 14:09 Відповісти
це не тільки принизливе для України, воно ще й не менш принизливе для самих США. і там уже притомні республіканці висказали Чубу своє велике фе тому "мирному" плану.
показати весь коментар
24.11.2025 11:18 Відповісти
Знов рижого шизоїда вговарювати. Це вже марна трата часу. Потрібно вирішувати питання без Тампона
показати весь коментар
24.11.2025 11:12 Відповісти
Охо хо.. дуже жорстко у нас справи ідуть...
показати весь коментар
24.11.2025 11:12 Відповісти
Послали трампинених улюбленчиків вичерпувати руснявий пронос із макітри старого ідійота.

І ще 3 роки так поїздять а потім вибори і... мутрий мурріканський норот обере Венса чи ще якусь бібізяну на фоні котрої Трампиня ще притомним здаватиметься.
показати весь коментар
24.11.2025 11:13 Відповісти
❗️Зараз ми у критичному моменті. Є багато шуму у ЗМІ, багато політичного тиску, - Зеленський про мирний план США
показати весь коментар
24.11.2025 11:13 Відповісти
не сци АліБаба все порішає
показати весь коментар
24.11.2025 11:14 Відповісти
Рудий нерівно дихає на обох . Вірний вибір парламентерів
показати весь коментар
24.11.2025 11:16 Відповісти
Бубба - Стубба, щось воно таке йому нагадує з веселих часів )))
показати весь коментар
24.11.2025 11:21 Відповісти
 
 