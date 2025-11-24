Стубб та Мелоні вирушили до Вашингтону, - Le Temps

Президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні вирушили до Вашингтону.

Про це пише видання Le Temps із посиланням на джерела в оточенні лідера Фінляндії, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Журналісти нагадали, що Стубб та Мелоні у серпні супроводжували Володимира Зеленського під час його зустрічі із Дональдом Трампом.

Стубб вчора повідомив журналістам, що в неділю телефонував Дональду Трампу разом із Джорджою Мелоні для обговорення "мирного плану".

Читайте: Вадефуль: Переговори США та України в Женеві стали "вирішальним успіхом" для Європи

Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Також читайте: Трамп не заглиблювався в деталі мирного плану щодо України, - WP