Стубб и Мелони отправились в Вашингтон, - Le Temps

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправились в Вашингтон.

Об этом пишет издание Le Temps со ссылкой на источники в окружении лидера Финляндии.

Журналисты напомнили, что Стубб и Мелони в августе сопровождали Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом.

Стубб вчера сообщил журналистам, что в воскресенье звонил Дональду Трампу вместе с Джорджей Мелони для обсуждения "мирного плана".

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

