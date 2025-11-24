РУС
1 890 19

Стубб и Мелони отправились в Вашингтон, - Le Temps

Стубб и Мелони летят в Вашингтон: что известно?

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправились в Вашингтон.

Об этом пишет издание Le Temps со ссылкой на источники в окружении лидера Финляндии, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты напомнили, что Стубб и Мелони в августе сопровождали Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом.

Стубб вчера сообщил журналистам, что в воскресенье звонил Дональду Трампу вместе с Джорджей Мелони для обсуждения "мирного плана".

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Автор: 

Топ комментарии
+4
Боже мій! Європа все ще намагається привести до тями старого напівдементного бабуїна!
показать весь комментарий
24.11.2025 11:05 Ответить
+3
Дякуємо друзям .
Цікаво що зараз у США ніхто не хоче брати на себе авторство ціх 28 пунктів.
Тобто ТЕ ПРИНИЗЛИВЕ ВІДНОШЕННЯ ДО УКРАЇНИ ЗІ БОКУ США , щоб Україна капітулювала , написали для дебила Трампа у мацкві . І ВІН НАХАБНО НАЇХАВ НА УКРАЇНУ по указу *****
показать весь комментарий
24.11.2025 11:10 Ответить
+2
Європа найняла важковаговиків Стубба і Меллоні щоб хоч трохи отямити Трумпона. Їм це вдавалося. Тримаємо пальчики.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:09 Ответить
От Стубба я б не брав. Той ще казачок.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:05 Ответить
ну так ти і не береш. Чуб тільки з Мелоні і з тим Стуббом нормально контактує, бо вони його правих популістських поглядів. з іншими європейським лідерами якось не склалося у Чуба комфортного спілкування. навіть із британцями, бо там зараз біля керма лейборист ліберал Стармер, а не консерватор як був раніше Джонсонюк.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:17 Ответить
Зараз підніметься крик, але ще раз звертаю увагу що скандал з сволочами Міндичем і К
НАБУ запустило практично паралельно з мацковским мирним планом із 28 пунктів.

тобто до дій НАБУ треба уважно придивиться спецслужбам України
показать весь комментарий
24.11.2025 11:14 Ответить
Та нема кому придивлятись, зрозумійте нарешті. СБУ по команді від ОПи кошмарило НАБУ та САП. За це і США і ЄС синхронно дали Зєлі по соплям і він від них вимушено відчепився. А потім був Міндічгейт який довів користь антикорупційних органів. І тепер навіть якщо голова НАБУ їздитиме щодня в посольства США на інструктаж а щовечора подаватиме звіт в євроамбасаду - ніхто вже нічого їм не зробить.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:20 Ответить
Мабуть ви знаєте більш за мене Але я СКОРПИОН по солнцу , тому завжди усе підозрюю Хоча Скорпіони - гарні провидці і мають сильнішу інтуїцію , ніж усі знаки гороскопу
показать весь комментарий
24.11.2025 11:46 Ответить
та да. це смацква підставила Зєрмака. А так вони святі та божі.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:34 Ответить
Не святі , але такі як усі попередні влади - нихто з них після праці на владному пагорбі НЕ БІДНИЙ . Подивиться де у них дачі- КаапФера, Марбелья, Панама
показать весь комментарий
24.11.2025 11:42 Ответить
ну лантухами 1.6 млн щось не згадаю щоб тягали
показать весь комментарий
24.11.2025 12:45 Ответить
це не тільки принизливе для України, воно ще й не менш принизливе для самих США. і там уже притомні республіканці висказали Чубу своє велике фе тому "мирному" плану.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:18 Ответить
Знов рижого шизоїда вговарювати. Це вже марна трата часу. Потрібно вирішувати питання без Тампона
показать весь комментарий
24.11.2025 11:12 Ответить
Охо хо.. дуже жорстко у нас справи ідуть...
показать весь комментарий
24.11.2025 11:12 Ответить
Послали трампинених улюбленчиків вичерпувати руснявий пронос із макітри старого ідійота.

І ще 3 роки так поїздять а потім вибори і... мутрий мурріканський норот обере Венса чи ще якусь бібізяну на фоні котрої Трампиня ще притомним здаватиметься.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:13 Ответить
❗️Зараз ми у критичному моменті. Є багато шуму у ЗМІ, багато політичного тиску, - Зеленський про мирний план США
показать весь комментарий
24.11.2025 11:13 Ответить
не сци АліБаба все порішає
показать весь комментарий
24.11.2025 11:14 Ответить
Рудий нерівно дихає на обох . Вірний вибір парламентерів
показать весь комментарий
24.11.2025 11:16 Ответить
Бубба - Стубба, щось воно таке йому нагадує з веселих часів )))
показать весь комментарий
24.11.2025 11:21 Ответить
 
 