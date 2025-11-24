1 890 19
Стубб и Мелони отправились в Вашингтон, - Le Temps
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправились в Вашингтон.
Об этом пишет издание Le Temps со ссылкой на источники в окружении лидера Финляндии, передает Цензор.НЕТ.
Журналисты напомнили, что Стубб и Мелони в августе сопровождали Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом.
Стубб вчера сообщил журналистам, что в воскресенье звонил Дональду Трампу вместе с Джорджей Мелони для обсуждения "мирного плана".
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
