Кремль не получал информации о переговорах в Женеве, - Песков
В Кремле следят за сообщениями о переговорах США и Украины, которые состоялись в Женеве.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Мы читали заявления по итогам дискуссии, которая состоялась в Женеве. В тот текст мирного плана, который мы видели ранее, были внесены некоторые корректировки. Но официально никакой информации Кремль пока не получал", - отметил он.
"Подождем. Там, видимо, диалог продолжается, какие-то контакты будут продолжаться. Пока мы ничего официально не получали", - добавил Песков.
По словам спикера диктатора, планов переговоров с делегацией США по Украине на этой неделе нет.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Тільки барани реально чекають що русня так просто візьме і зупиниться без того щоб їх економіку і армії розплющило санкціями і військовою силою.