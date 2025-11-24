РУС
Кремль не получал информации о переговорах в Женеве, - Песков

Кремль отреагировал на переговоры в Женеве

В Кремле следят за сообщениями о переговорах США и Украины, которые состоялись в Женеве.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Мы читали заявления по итогам дискуссии, которая состоялась в Женеве. В тот текст мирного плана, который мы видели ранее, были внесены некоторые корректировки. Но официально никакой информации Кремль пока не получал", - отметил он.

"Подождем. Там, видимо, диалог продолжается, какие-то контакты будут продолжаться. Пока мы ничего официально не получали", - добавил Песков.

По словам спикера диктатора, планов переговоров с делегацией США по Украине на этой неделе нет.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

