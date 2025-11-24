Кремль не получал информации о переговорах в Женеве, - Песков

В Кремле следят за сообщениями о переговорах США и Украины, которые состоялись в Женеве.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Мы читали заявления по итогам дискуссии, которая состоялась в Женеве. В тот текст мирного плана, который мы видели ранее, были внесены некоторые корректировки. Но официально никакой информации Кремль пока не получал", - отметил он.

"Подождем. Там, видимо, диалог продолжается, какие-то контакты будут продолжаться. Пока мы ничего официально не получали", - добавил Песков.

По словам спикера диктатора, планов переговоров с делегацией США по Украине на этой неделе нет.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

