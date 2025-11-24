У США визнали, що їхній мирний план не є "непорушним", але натякають на ризик втрати допомоги, - WP
Адміністрація Дональда Трампа приватно не розглядає свій мирний план як остаточний та "непорушний".
Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, що США одразу дали Києву зрозуміти: простір для обговорення існує.
Кілька днів тому, ще до перемовин у Женеві, президент Володимир Зеленський заявив, що тиск на Україну у зв’язку з публікацією нового американського плану є одним з найважчих. Він попередив, що країна може опинитися перед вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Після цього ЗМІ повідомили, що США можуть припинити передачу розвідданих Києву.
У WP зазначають, що Вашингтон водночас демонструє прагнення якнайшвидше досягти угоди. "Проте Вашингтон також дав ясно зрозуміти, що хоче якнайшвидшого досягнення угоди, і що загроза призупинення допомоги США вкрай серйозна", - цитує видання своє джерело.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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Коли Кіссінджер прилетів до Сайгона та показав Тьєу проєкт угоди, той вибухнув люттю. Він відмовився підписувати документ, назвавши його капітуляцією. За спогадами свідків, Тьєу плакав і кричав, що США фактично знищують його державу.
Кіссінджер повернувся до Вашингтона і, попри спротив союзника, публічно оголосив: «Мир уже під рукою» (Peace is at hand).
Цим він загнав Тьєу у безвихідь: тепер саме президент Південного В'єтнаму виглядав єдиною людиною, яка нібито "заважає миру".
В описі ситуації з переговорами навколо «28 пунктів» Дмітрієва-Віткоффа, раз по раз журналісти вкидають фразочку: «загрожує мінським сценарієм».
Доводиться кого заспокоїти, а кого й засмутити: «мінського сценарію» з цих переговорів не буде.
👉 Бо і близько немає на цих переговорах повернення тимчасово окупованих територій під українську владу - а саме про це був «мінськ».
👉 Немає санкцій, привʼязаних до порушення росією домовленостей.
👉Немає навіть вимог виведення російських військ - натомість є запобіжники проти посилення України, проти армії, мови, віри і НАТО.
Тож, як і обіцяли Зеленський з Єрмаком, «Мінська-3 не буде». Буде, на жаль, гірше.
Тим більше, що дипломатичний хист Єрмака побачити дуже легко. В мережі повно відео з його переговорів з Козаком
Это был очень удачный день для Украины - украинская делегация смогла полноценно выдохнуть после окончания переговоров.
Так как банковал Рубио, а не Виткофф, то Украина получила две важные вещи от США - снят ультиматум Трампа по сроку (к четвергу) и сняты все самые одиозные пункты плана Виткоффа-Венса-Дмитриеффа. Рубио согласился взять в работу встречный план - европейских (и Канады) союзников и Украины.
Дальше Рубио представит всё это Трампу и Трамп должен снова утвердить какой-то средний вариант. После этого Трамп будет продавливать этот средний вариант Зеленскому. Так как самые чувствительные вопросы, такие как Донбасс, Трамп сможет согласовать только с Зеленским лично и давление будет.
Когда/если план будет согласован и Трампом и Зеленским, начнется самая трудная часть - представить его России. И, как бы мы ни ругали и ни проклинали Трампа, только он может представить план Путину и только Трамп может добиваться от России его принятия. Как он будет это делать - это уже головная боль Трампа и никто ему здесь помочь не может.
Кнут, пряник, комбинация - мяч снова будет на стороне Трампа.
Миротворці херови!
Це називається простим словом - шантаж.