У США визнали, що їхній мирний план не є "непорушним", але натякають на ризик втрати допомоги, - WP

Адміністрація Дональда Трампа приватно не розглядає свій мирний план як остаточний та "непорушний".

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, що США одразу дали Києву зрозуміти: простір для обговорення існує.

Кілька днів тому, ще до перемовин у Женеві, президент Володимир Зеленський заявив, що тиск на Україну у зв’язку з публікацією нового американського плану є одним з найважчих. Він попередив, що країна може опинитися перед вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Після цього ЗМІ повідомили, що США можуть припинити передачу розвідданих Києву.

У WP зазначають, що Вашингтон водночас демонструє прагнення якнайшвидше досягти угоди. "Проте Вашингтон також дав ясно зрозуміти, що хоче якнайшвидшого досягнення угоди, і що загроза призупинення допомоги США вкрай серйозна", - цитує видання своє джерело.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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