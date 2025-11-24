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У США визнали, що їхній мирний план не є "непорушним", але натякають на ризик втрати допомоги, - WP

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Адміністрація Дональда Трампа приватно не розглядає свій мирний план як остаточний та "непорушний".

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, що США одразу дали Києву зрозуміти: простір для обговорення існує.

Кілька днів тому, ще до перемовин у Женеві, президент Володимир Зеленський заявив, що тиск на Україну у зв’язку з публікацією нового американського плану є одним з найважчих. Він попередив, що країна може опинитися перед вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Після цього ЗМІ повідомили, що США можуть припинити передачу розвідданих Києву.

У WP зазначають, що Вашингтон водночас демонструє прагнення якнайшвидше досягти угоди. "Проте Вашингтон також дав ясно зрозуміти, що хоче якнайшвидшого досягнення угоди, і що загроза призупинення допомоги США вкрай серйозна", - цитує видання своє джерело.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

США (26703) війна в Україні (8475)
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Топ коментарі
+12
Та коли ж вже він здохне цей уйобок Трамп !!!
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24.11.2025 11:42 Відповісти
+11
З трьох гаратів Будапештського меморандуму тільки Великобританія веде себе достойно, а решта 2 херанта, це треш. Одно напало, друге відмежувалось і шантажує, ніхто на міжнародне право не звертає увагу. Зупиніть Землю, я зійду...
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24.11.2025 11:52 Відповісти
+10
Якби Рейган був зараз президентом, такої б ганьби не було.
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24.11.2025 11:43 Відповісти
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США ще не визначилися на чиєму вони боці.
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24.11.2025 11:38 Відповісти
США ні, а трампонутий давно
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24.11.2025 11:50 Відповісти
Та коли ж вже він здохне цей уйобок Трамп !!!
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24.11.2025 11:42 Відповісти
Якби Рейган був зараз президентом, такої б ганьби не було.
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24.11.2025 11:43 Відповісти
США на боці України. Трамп - ні.
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24.11.2025 11:44 Відповісти
Просто історична довідка

Коли Кіссінджер прилетів до Сайгона та показав Тьєу проєкт угоди, той вибухнув люттю. Він відмовився підписувати документ, назвавши його капітуляцією. За спогадами свідків, Тьєу плакав і кричав, що США фактично знищують його державу.

Кіссінджер повернувся до Вашингтона і, попри спротив союзника, публічно оголосив: «Мир уже під рукою» (Peace is at hand).

Цим він загнав Тьєу у безвихідь: тепер саме президент Південного В'єтнаму виглядав єдиною людиною, яка нібито "заважає миру".
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24.11.2025 11:46 Відповісти
Набридли суки зі своїм нескінченним шантажем.
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24.11.2025 11:48 Відповісти
З трьох гаратів Будапештського меморандуму тільки Великобританія веде себе достойно, а решта 2 херанта, це треш. Одно напало, друге відмежувалось і шантажує, ніхто на міжнародне право не звертає увагу. Зупиніть Землю, я зійду...
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24.11.2025 11:52 Відповісти
Великобританія і в другій світовій війні єдина, хто проводив себе гідно, як і зараз
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24.11.2025 11:56 Відповісти
Тим не менш, Британія також не надала нам всієї необхідної допомоги. Завжди озираються на старшого брата.
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24.11.2025 13:58 Відповісти
Ну шантажувати України ти здатний, а що до ху.... лостану, там треба згоду ху...ла отримати
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24.11.2025 11:53 Відповісти
допомога пуцину не постраждає, трамп друга в бєдє не бросил, если твой друг ублюдочний вбивця, **** от такого чекать
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24.11.2025 11:56 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/12133 Ростислав Павленко:

В описі ситуації з переговорами навколо «28 пунктів» Дмітрієва-Віткоффа, раз по раз журналісти вкидають фразочку: «загрожує мінським сценарієм».
Доводиться кого заспокоїти, а кого й засмутити: «мінського сценарію» з цих переговорів не буде.
👉 Бо і близько немає на цих переговорах повернення тимчасово окупованих територій під українську владу - а саме про це був «мінськ».
👉 Немає санкцій, привʼязаних до порушення росією домовленостей.
👉Немає навіть вимог виведення російських військ - натомість є запобіжники проти посилення України, проти армії, мови, віри і НАТО.
Тож, як і обіцяли Зеленський з Єрмаком, «Мінська-3 не буде». Буде, на жаль, гірше.
Тим більше, що дипломатичний хист Єрмака побачити дуже легко. В мережі повно відео з його переговорів з Козаком
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24.11.2025 11:58 Відповісти
Підлякують
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24.11.2025 12:00 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/itog-peregovorov-v-shvejczarii-24-11-2025/ Олег Пономарь: Давайте подведем итог вчерашних переговоров в Швейцарии.
Это был очень удачный день для Украины - украинская делегация смогла полноценно выдохнуть после окончания переговоров.
Так как банковал Рубио, а не Виткофф, то Украина получила две важные вещи от США - снят ультиматум Трампа по сроку (к четвергу) и сняты все самые одиозные пункты плана Виткоффа-Венса-Дмитриеффа. Рубио согласился взять в работу встречный план - европейских (и Канады) союзников и Украины.
Дальше Рубио представит всё это Трампу и Трамп должен снова утвердить какой-то средний вариант. После этого Трамп будет продавливать этот средний вариант Зеленскому. Так как самые чувствительные вопросы, такие как Донбасс, Трамп сможет согласовать только с Зеленским лично и давление будет.
Когда/если план будет согласован и Трампом и Зеленским, начнется самая трудная часть - представить его России. И, как бы мы ни ругали и ни проклинали Трампа, только он может представить план Путину и только Трамп может добиваться от России его принятия. Как он будет это делать - это уже головная боль Трампа и никто ему здесь помочь не может.

Кнут, пряник, комбинация - мяч снова будет на стороне Трампа.
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24.11.2025 12:02 Відповісти
Забирайте допомогу, віддавайте ядерну зброю.
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24.11.2025 12:04 Відповісти
Забирайте всю ядерну зброю в росії, куди віддала Україна. Можете брати "фури" і їхати прямо сьогодні. Чи ми віддали росії, а віддавати нам має США?
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24.11.2025 13:00 Відповісти
Всі 28 пунктів плану закреслити і просто написати 1 - капітуляція України! Там багато слів, а суть одна.
Миротворці херови!
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24.11.2025 12:28 Відповісти
У WP зазначають, що Вашингтон водночас демонструє прагнення якнайшвидше досягти угоди. "Проте Вашингтон також дав ясно зрозуміти, що хоче якнайшвидшого досягнення угоди, і що загроза призупинення допомоги США вкрай серйозна", - цитує видання своє джерело. Джерело: https://censor.net/ua/n3586608

Це називається простим словом - шантаж.
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24.11.2025 12:57 Відповісти
А копалини ми тоді також назад заберемо!?
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24.11.2025 13:59 Відповісти
Копалинами України Зеленський прикрив свою дупу і дупи посібників в розкраданні американської допомоги. Крав в України і відкупився надрами України. А Ви думали, що цей корупціонер, який всі статки виводив в офшори і показував свої компанії збитковими буде турбуватися про Україну?
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24.11.2025 15:05 Відповісти
 
 