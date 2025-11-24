РУС
В США признали, что их мирный план не является "неизменным", но намекают на риск потери помощи, - WP

сша

Администрация Дональда Трампа в частном порядке не рассматривает свой мирный план как окончательный и "неизменный".

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, США сразу дали Киеву понять: пространство для обсуждения существует.

Несколько дней назад, еще до переговоров в Женеве, президент Владимир Зеленский заявил, что давление на Украину в связи с публикацией нового американского плана является одним из самых тяжелых. Он предупредил, что страна может оказаться перед выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. После этого СМИ сообщили, что США могут прекратить передачу разведданных Киеву.

В WP отмечают, что Вашингтон в то же время демонстрирует стремление как можно быстрее достичь соглашения. "Однако Вашингтон также дал ясно понять, что хочет скорейшего достижения соглашения, и что угроза приостановки помощи США крайне серьезна", - цитирует издание свой источник.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

США (28368) війна в Україні (6951)
+9
З трьох гаратів Будапештського меморандуму тільки Великобританія веде себе достойно, а решта 2 херанта, це треш. Одно напало, друге відмежувалось і шантажує, ніхто на міжнародне право не звертає увагу. Зупиніть Землю, я зійду...
24.11.2025 11:52 Ответить
+7
Та коли ж вже він здохне цей уйобок Трамп !!!
24.11.2025 11:42 Ответить
+7
Якби Рейган був зараз президентом, такої б ганьби не було.
24.11.2025 11:43 Ответить
США ще не визначилися на чиєму вони боці.
24.11.2025 11:38 Ответить
США ні, а трампонутий давно
24.11.2025 11:50 Ответить
США на боці України. Трамп - ні.
24.11.2025 11:44 Ответить
Просто історична довідка

Коли Кіссінджер прилетів до Сайгона та показав Тьєу проєкт угоди, той вибухнув люттю. Він відмовився підписувати документ, назвавши його капітуляцією. За спогадами свідків, Тьєу плакав і кричав, що США фактично знищують його державу.

Кіссінджер повернувся до Вашингтона і, попри спротив союзника, публічно оголосив: «Мир уже під рукою» (Peace is at hand).

Цим він загнав Тьєу у безвихідь: тепер саме президент Південного В'єтнаму виглядав єдиною людиною, яка нібито "заважає миру".
24.11.2025 11:46 Ответить
Набридли суки зі своїм нескінченним шантажем.
24.11.2025 11:48 Ответить
Великобританія і в другій світовій війні єдина, хто проводив себе гідно, як і зараз
24.11.2025 11:56 Ответить
Ну шантажувати України ти здатний, а що до ху.... лостану, там треба згоду ху...ла отримати
24.11.2025 11:53 Ответить
допомога пуцину не постраждає, трамп друга в бєдє не бросил, если твой друг ублюдочний вбивця, **** от такого чекать
24.11.2025 11:56 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky/12133 Ростислав Павленко:

В описі ситуації з переговорами навколо «28 пунктів» Дмітрієва-Віткоффа, раз по раз журналісти вкидають фразочку: «загрожує мінським сценарієм».
Доводиться кого заспокоїти, а кого й засмутити: «мінського сценарію» з цих переговорів не буде.
👉 Бо і близько немає на цих переговорах повернення тимчасово окупованих територій під українську владу - а саме про це був «мінськ».
👉 Немає санкцій, привʼязаних до порушення росією домовленостей.
👉Немає навіть вимог виведення російських військ - натомість є запобіжники проти посилення України, проти армії, мови, віри і НАТО.
Тож, як і обіцяли Зеленський з Єрмаком, «Мінська-3 не буде». Буде, на жаль, гірше.
Тим більше, що дипломатичний хист Єрмака побачити дуже легко. В мережі повно відео з його переговорів з Козаком
24.11.2025 11:58 Ответить
Підлякують
24.11.2025 12:00 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/itog-peregovorov-v-shvejczarii-24-11-2025/ Олег Пономарь: Давайте подведем итог вчерашних переговоров в Швейцарии.
Это был очень удачный день для Украины - украинская делегация смогла полноценно выдохнуть после окончания переговоров.
Так как банковал Рубио, а не Виткофф, то Украина получила две важные вещи от США - снят ультиматум Трампа по сроку (к четвергу) и сняты все самые одиозные пункты плана Виткоффа-Венса-Дмитриеффа. Рубио согласился взять в работу встречный план - европейских (и Канады) союзников и Украины.
Дальше Рубио представит всё это Трампу и Трамп должен снова утвердить какой-то средний вариант. После этого Трамп будет продавливать этот средний вариант Зеленскому. Так как самые чувствительные вопросы, такие как Донбасс, Трамп сможет согласовать только с Зеленским лично и давление будет.
Когда/если план будет согласован и Трампом и Зеленским, начнется самая трудная часть - представить его России. И, как бы мы ни ругали и ни проклинали Трампа, только он может представить план Путину и только Трамп может добиваться от России его принятия. Как он будет это делать - это уже головная боль Трампа и никто ему здесь помочь не может.

Кнут, пряник, комбинация - мяч снова будет на стороне Трампа.
24.11.2025 12:02 Ответить
Забирайте допомогу, віддавайте ядерну зброю.
24.11.2025 12:04 Ответить
Забирайте всю ядерну зброю в росії, куди віддала Україна. Можете брати "фури" і їхати прямо сьогодні. Чи ми віддали росії, а віддавати нам має США?
24.11.2025 13:00 Ответить
Всі 28 пунктів плану закреслити і просто написати 1 - капітуляція України! Там багато слів, а суть одна.
Миротворці херови!
24.11.2025 12:28 Ответить
У WP зазначають, що Вашингтон водночас демонструє прагнення якнайшвидше досягти угоди. "Проте Вашингтон також дав ясно зрозуміти, що хоче якнайшвидшого досягнення угоди, і що загроза призупинення допомоги США вкрай серйозна", - цитує видання своє джерело. Джерело: https://censor.net/ua/n3586608

Це називається простим словом - шантаж.
24.11.2025 12:57 Ответить
 
 