В США признали, что их мирный план не является "неизменным", но намекают на риск потери помощи, - WP

Администрация Дональда Трампа в частном порядке не рассматривает свой мирный план как окончательный и "неизменный".

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, США сразу дали Киеву понять: пространство для обсуждения существует.

Несколько дней назад, еще до переговоров в Женеве, президент Владимир Зеленский заявил, что давление на Украину в связи с публикацией нового американского плана является одним из самых тяжелых. Он предупредил, что страна может оказаться перед выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. После этого СМИ сообщили, что США могут прекратить передачу разведданных Киеву.

В WP отмечают, что Вашингтон в то же время демонстрирует стремление как можно быстрее достичь соглашения. "Однако Вашингтон также дал ясно понять, что хочет скорейшего достижения соглашения, и что угроза приостановки помощи США крайне серьезна", - цитирует издание свой источник.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

