В США признали, что их мирный план не является "неизменным", но намекают на риск потери помощи, - WP
Администрация Дональда Трампа в частном порядке не рассматривает свой мирный план как окончательный и "неизменный".
Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, США сразу дали Киеву понять: пространство для обсуждения существует.
Несколько дней назад, еще до переговоров в Женеве, президент Владимир Зеленский заявил, что давление на Украину в связи с публикацией нового американского плана является одним из самых тяжелых. Он предупредил, что страна может оказаться перед выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. После этого СМИ сообщили, что США могут прекратить передачу разведданных Киеву.
В WP отмечают, что Вашингтон в то же время демонстрирует стремление как можно быстрее достичь соглашения. "Однако Вашингтон также дал ясно понять, что хочет скорейшего достижения соглашения, и что угроза приостановки помощи США крайне серьезна", - цитирует издание свой источник.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Коли Кіссінджер прилетів до Сайгона та показав Тьєу проєкт угоди, той вибухнув люттю. Він відмовився підписувати документ, назвавши його капітуляцією. За спогадами свідків, Тьєу плакав і кричав, що США фактично знищують його державу.
Кіссінджер повернувся до Вашингтона і, попри спротив союзника, публічно оголосив: «Мир уже під рукою» (Peace is at hand).
Цим він загнав Тьєу у безвихідь: тепер саме президент Південного В'єтнаму виглядав єдиною людиною, яка нібито "заважає миру".
В описі ситуації з переговорами навколо «28 пунктів» Дмітрієва-Віткоффа, раз по раз журналісти вкидають фразочку: «загрожує мінським сценарієм».
Доводиться кого заспокоїти, а кого й засмутити: «мінського сценарію» з цих переговорів не буде.
👉 Бо і близько немає на цих переговорах повернення тимчасово окупованих територій під українську владу - а саме про це був «мінськ».
👉 Немає санкцій, привʼязаних до порушення росією домовленостей.
👉Немає навіть вимог виведення російських військ - натомість є запобіжники проти посилення України, проти армії, мови, віри і НАТО.
Тож, як і обіцяли Зеленський з Єрмаком, «Мінська-3 не буде». Буде, на жаль, гірше.
Тим більше, що дипломатичний хист Єрмака побачити дуже легко. В мережі повно відео з його переговорів з Козаком
Это был очень удачный день для Украины - украинская делегация смогла полноценно выдохнуть после окончания переговоров.
Так как банковал Рубио, а не Виткофф, то Украина получила две важные вещи от США - снят ультиматум Трампа по сроку (к четвергу) и сняты все самые одиозные пункты плана Виткоффа-Венса-Дмитриеффа. Рубио согласился взять в работу встречный план - европейских (и Канады) союзников и Украины.
Дальше Рубио представит всё это Трампу и Трамп должен снова утвердить какой-то средний вариант. После этого Трамп будет продавливать этот средний вариант Зеленскому. Так как самые чувствительные вопросы, такие как Донбасс, Трамп сможет согласовать только с Зеленским лично и давление будет.
Когда/если план будет согласован и Трампом и Зеленским, начнется самая трудная часть - представить его России. И, как бы мы ни ругали и ни проклинали Трампа, только он может представить план Путину и только Трамп может добиваться от России его принятия. Как он будет это делать - это уже головная боль Трампа и никто ему здесь помочь не может.
Кнут, пряник, комбинация - мяч снова будет на стороне Трампа.
Миротворці херови!
Це називається простим словом - шантаж.