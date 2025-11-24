Враг атаковал позиции ВСУ на 12 направлениях. Больше всего штурмов отбито на Покровском, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За сутки на фронте - 191 боевое столкновение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес 52 авиационных удара и сбросил 129 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 5628 обстрелов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5628 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Славянск, Константиновка Донецкой области;

Гуляйполе, Воздвижовка Запорожской области;

Приднепровское Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отразили девять атак оккупантов, противник нанес пять авиационных ударов, применив при этом девять управляемых авиабомб, и осуществил 138 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

На Купянском направлении вчера произошло три вражеских атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Среднее, Заречное и в сторону населенного пункта Новый Мир.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять вражеских попыток продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник осуществил две попытки наступления в районе Часова Яра и Майского.

На Константиновском направлении враг осуществил 29 атак вблизи Щербиновки, Русина Яра, Яблоновки, Александро-Шультино и в сторону Константиновки, Предтечино и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Никаноровка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил 19 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороное, Сосновка, Алексеевка, Вербовое, Привольное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 17 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Высокое и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Степовое, Степногорск и Приморское.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийские системы, средство противовоздушной обороны и склад материально-технического имущества противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1190 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, пять боевых бронированных машин, 41 артиллерийскую систему, 431 беспилотный летательный аппарат и 84 единицы автомобильной техники оккупантов.

