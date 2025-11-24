Враг атаковал позиции ВСУ на 12 направлениях. Больше всего штурмов отбито на Покровском, - Генштаб
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За сутки на фронте - 191 боевое столкновение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес 52 авиационных удара и сбросил 129 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 5628 обстрелов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5628 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:
- Славянск, Константиновка Донецкой области;
- Гуляйполе, Воздвижовка Запорожской области;
- Приднепровское Херсонской области.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отразили девять атак оккупантов, противник нанес пять авиационных ударов, применив при этом девять управляемых авиабомб, и осуществил 138 обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково.
На Купянском направлении вчера произошло три вражеских атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Среднее, Заречное и в сторону населенного пункта Новый Мир.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять вражеских попыток продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Сакко и Ванцетти.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник осуществил две попытки наступления в районе Часова Яра и Майского.
На Константиновском направлении враг осуществил 29 атак вблизи Щербиновки, Русина Яра, Яблоновки, Александро-Шультино и в сторону Константиновки, Предтечино и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Никаноровка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил 19 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороное, Сосновка, Алексеевка, Вербовое, Привольное и Красногорское.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 17 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Высокое и в сторону населенного пункта Прилуки.
На Ореховском направлении наши защитники отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Степовое, Степногорск и Приморское.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийские системы, средство противовоздушной обороны и склад материально-технического имущества противника.
В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1190 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, пять боевых бронированных машин, 41 артиллерийскую систему, 431 беспилотный летательный аппарат и 84 единицы автомобильной техники оккупантов.
