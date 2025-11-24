Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 166 450 человек (+1 190 за сутки), 11 366 танков, 34 626 артсистем, 23 620 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 166 450 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 24.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 166 450 (+1 190) человек
- танков – 11 366 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 23 620 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 34 626 (+41) ед.
- РСЗО – 1 549 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 248 (+0) ед.
- самолетов – 428 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 769 (+431) ед.
- крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 006 (+84) ед.
- специальная техника – 4 003 (+0) ед.
133! одиниці знищеної техніки та 1190! чумардосів за день.
Броня присутня - 8, арта та логістика файно.
Логістика перевалила за 68000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 166 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.