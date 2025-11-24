РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 166 450 человек (+1 190 за сутки), 11 366 танков, 34 626 артсистем, 23 620 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 166 450 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 24.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 166 450 (+1 190) человек
  • танков – 11 366 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 620 (+5) ед.
  • артиллерийских систем – 34 626 (+41) ед.
  • РСЗО – 1 549 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 248 (+0) ед.
  • самолетов – 428 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 769 (+431) ед.
  • крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 68 006 (+84) ед.
  • специальная техника – 4 003 (+0) ед.

Генштаб сообщил о боевых потерях РФ: более 1,16 млн человек

зеленка впала, кацапам складніше ховатись - пару сотень добавилось.
24.11.2025 07:24 Ответить
До Нового року буде 1 200 000 !
24.11.2025 07:32 Ответить
Кожен день 1 тисяча а то і більше забитих барнів свиней та зоновських кугутів а їм не йметься азіати хазяйнують по містам китайці заселяють сибір і далекий схід таке враження що кацапи запрограмовані на самоліквідацію
24.11.2025 07:50 Ответить
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
24.11.2025 07:52 Ответить
Минув 4296 день москальсько-української війни.
133! одиниці знищеної техніки та 1190! чумардосів за день.
Броня присутня - 8, арта та логістика файно.
Логістика перевалила за 68000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 166 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.
24.11.2025 08:58 Ответить
24.11.2025 09:00 Ответить
 
 