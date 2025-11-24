Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 166 450 человек (+1 190 за сутки), 11 366 танков, 34 626 артсистем, 23 620 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 166 450 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 24.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 166 450 (+1 190) человек

танков – 11 366 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 23 620 (+5) ед.

артиллерийских систем – 34 626 (+41) ед.

РСЗО – 1 549 (+0) ед.

средства ПВО – 1 248 (+0) ед.

самолетов – 428 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 769 (+431) ед.

крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 68 006 (+84) ед.

специальная техника – 4 003 (+0) ед.

