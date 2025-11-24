Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 166 450 осіб (+1 190 за добу), 11 366 танки, 34 626 артсистем, 23 620 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 166 450 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 24.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 166 450 (+1 190) осіб
- танків – 11 366 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 620 (+5) од.
- артилерійських систем – 34 626 (+41) од.
- РСЗВ – 1 549 (+0) од.
- засоби ППО – 1 248 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 769 (+431) од.
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 006 (+84) од.
- спеціальна техніка – 4 003 (+0) од.
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133! одиниці знищеної техніки та 1190! чумардосів за день.
Броня присутня - 8, арта та логістика файно.
Логістика перевалила за 68000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 166 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.