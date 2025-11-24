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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 166 450 осіб (+1 190 за добу), 11 366 танки, 34 626 артсистем, 23 620 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 166 450 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 24.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 166 450 (+1 190) осіб
  • танків – 11 366 (+3) од.
  • бойових броньованих машин  – 23 620 (+5) од.
  • артилерійських систем – 34 626 (+41) од.
  • РСЗВ  – 1 549 (+0) од.
  • засоби ППО  – 1 248 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 769 (+431) од.
  • крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 68 006 (+84) од.
  • спеціальна техніка – 4 003 (+0) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу 23 листопада на фронті відбулося 177 боєзіткнень, з них 55 – на Покровському напрямку, - Генштаб

Генштаб повідомив про бойові втрати РФ: понад 1,16 млн осіб

Автор: 

армія рф (21203) Генштаб ЗС (8451) ліквідація (4782) знищення (10293)
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зеленка впала, кацапам складніше ховатись - пару сотень добавилось.
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24.11.2025 07:24 Відповісти
До Нового року буде 1 200 000 !
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24.11.2025 07:32 Відповісти
Нічого це не дає, територія України здається в окупацію
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24.11.2025 11:02 Відповісти
Кожен день 1 тисяча а то і більше забитих барнів свиней та зоновських кугутів а їм не йметься азіати хазяйнують по містам китайці заселяють сибір і далекий схід таке враження що кацапи запрограмовані на самоліквідацію
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24.11.2025 07:50 Відповісти
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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24.11.2025 07:52 Відповісти
Минув 4296 день москальсько-української війни.
133! одиниці знищеної техніки та 1190! чумардосів за день.
Броня присутня - 8, арта та логістика файно.
Логістика перевалила за 68000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 166 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.
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24.11.2025 08:58 Відповісти
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24.11.2025 09:00 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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24.11.2025 09:08 Відповісти
а где пепелац, который сбили дроном?
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24.11.2025 09:43 Відповісти
 
 