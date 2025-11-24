За добу 23 листопада на фронті відбулося 177 боєзіткнень, з них 55 – на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби неділі, 23 листопада, на фронті відбулося 177 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 39 авіаційних ударів, скинув 102 керовані авіабомби. Крім того, застосував 3777 дронів-камікадзе та здійснив 3696 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив вісім атак на позиції українських захисників, завдав авіаудару, застосувавши дві керовані авіабомби, здійснив 102 обстріли.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове. Українські підрозділи відбили три атаки, одне бойове зіткнення наразі триває.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили шість атак у районах населених пунктів Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий Мир. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку наші оборонці успішно відбили сім спроб окупантів просунутися у районах у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку з початку доби противник здійснив дві спроби наступу у районі Часового Яру та Майського.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 29 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки. Сили оборони відбили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 55 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 42 окупанти та поранили 31; знищили 25 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту; уразили два танки, чотири пункти управління БпЛА та 13 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 20 атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Олексіївка, Вербове, Привільне та Красногірське.

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Ситуація на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 16 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Високе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ та Приморське.

На Придніпровському напрямку дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту закінчились для окупантів безрезультатно.

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