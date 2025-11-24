За сутки 23 ноября на фронте произошло 177 боестолкновений, из них 55 - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 23 ноября, на фронте произошло 177 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Вражеские обстрелы

Противник нанес 39 авиационных ударов, сбросил 102 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 3777 дронов-камикадзе и осуществил 3696 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил восемь атак на позиции украинских защитников, нанес авиаудар, применив две управляемые авиабомбы, осуществил 102 обстрела.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково. Украинские подразделения отбили три атаки, одно боевое столкновение пока продолжается.

Три атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении в районах Степовой Новоселовки и Петропавловки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили шесть атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Среднее, Заречное и в сторону населенного пункта Новый Мир. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении наши защитники успешно отразили семь попыток оккупантов продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Сакко и Ванцетти. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении с начала суток противник осуществил две попытки наступления в районе Часова Яра и Майского.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 29 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Щербиновки, Русина Яра, Яблоновки, Александро-Шультино и в сторону Константиновки, Предтечино и Софиевки. Силы обороны отразили все вражеские атаки.

На Покровском направлении враг осуществил 55 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Никаноровка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону Новопавловки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 42 оккупанта и ранили 31; уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильного транспорта; поразили два танка, четыре пункта управления БПЛА и 13 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 20 атак оккупантов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороное, Сосновка, Алексеевка, Вербовое, Привольное и Красногорское.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отразили 16 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Высокое и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Степовое, Степногорск и Приморское.

На Приднепровском направлении две вражеские атаки в направлении Антоновского моста закончились для оккупантов безрезультатно.

