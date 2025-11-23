РУС
Обновление карты DeepState Боевые действия на Покровском направлении
1 788 10

Рашисты продвинулись в Покровске и около Даченского, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики продвигаются в Покровске и около Даченского на Донетчине.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Покровске (Донецкая обл.) и около Даченского (Донецкая обл.)", - говорится в сообщении.

карта
Фото: DeepState
карта
Фото: DeepState

Какова ситуация в Покровске?

Автор: 

Донецкая область (11405) Покровск (984) Покровский район (1321) Даченское (8) DeepState (360)
Топ комментарии
+4
Ще один доказ що Зеленський та Сирський не мають ідей як перемогти ворога. Потрібні нові люди які можуть знайти інші підходи, а не програвати постійно ворогу!
23.11.2025 16:43 Ответить
+4
Десь зранку читав,що наші зачистили центр Покровська((В нас свої хєрасімови(((
23.11.2025 16:49 Ответить
+2
Кожен день відгризають - путлєр не піде на мир
23.11.2025 16:42 Ответить
Підходи знайти не важко. Підготувати добре облаштовані укріплення. Відійти і сісти в глуху оборону.
23.11.2025 16:54 Ответить
Немає глухої оборони там де літають дрони та завдаються ракетні удари. Потрібно вести маневрену війну, потрібно атакувати та не зупинятись ніде надовго, щоб ворог міг нанести ракетний удар. А для цього потрібна мобілізація молоді!
23.11.2025 16:58 Ответить
На кожну дію завжди знаходиться протидія. Просто треба не відосики знімати, красти по чорному і, робити безглузді штурми. А працювати в напрямку розвитку нових технологій та як протидіяти. А для цього треба правильно використовувати фахівців з відповідними навичками, а не кидати їх в піхоту чи на штурми. Прийде хтось новий, мобілізує молодь, але знову пошле на штурми. Чим це змінить ситуацію?
23.11.2025 17:14 Ответить
Кого б ви посилали на штурми?
23.11.2025 17:35 Ответить
А що вони мали мати яксь ідеї?
23.11.2025 17:40 Ответить
Про центр Покровська - тут:
"Наші позиції у центрі Покровська зберігаються. Ворогу не вдається закріпитися, тривають бої" Джерело: https://censor.net/ua/n3586480

А цей допис - "вражескоє ІПСО"!
23.11.2025 16:52 Ответить
***** мою точку де я сидів вже підари зайняли. Хоча її ********** місяць тому, там нема що брати. Ех, сдають Покровськ...
23.11.2025 16:59 Ответить
 
 