Рашисты продвинулись в Покровске и около Даченского, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики продвигаются в Покровске и около Даченского на Донетчине.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Покровске (Донецкая обл.) и около Даченского (Донецкая обл.)", - говорится в сообщении.
Какова ситуация в Покровске?
- По данным ОВ "Схід", враг пытается прорвать оборону Покровска и Мирнограда: ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке.
- Как утверждают в DeepState, центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции.
- Пресс-центр 7 корпуса ДШВ сообщал, что Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске.
"Наші позиції у центрі Покровська зберігаються. Ворогу не вдається закріпитися, тривають бої" Джерело: https://censor.net/ua/n3586480
А цей допис - "вражескоє ІПСО"!