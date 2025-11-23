Рашисты продвинулись в Покровске и около Даченского, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики продвигаются в Покровске и около Даченского на Донетчине.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Покровске (Донецкая обл.) и около Даченского (Донецкая обл.)", - говорится в сообщении.

Фото: DeepState

Какова ситуация в Покровске?

По данным ОВ "Схід", враг пытается прорвать оборону Покровска и Мирнограда: ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке.

Как утверждают в DeepState, центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции.

Пресс-центр 7 корпуса ДШВ сообщал, что Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске.

