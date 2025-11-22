РУС
Боевые действия на Покровском направлении
947 9

Враг пытается прорвать оборону Покровска и Мирнограда: ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке, - ОК "Восток"

Истощение врага на Покровском направлении: ВСУ держат оборону
Фото: Українська правда

Враг концентрирует усилия на Покровском направлении, но украинские войска слаженно обороняют город, уничтожают штурмовые группы и наращивают инженерные заграждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в группировке войск "Восток".

"Продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, где противник сосредоточил наибольшее количество своих войск. Сохраняется высокая активность врага, противостоять которой помогает четкое взаимодействие и слаженность действий наших подразделений.

В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия с привлечением воинских частей Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков и других составляющих Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение нескольких дней оккупанты, используя густой туман, пытались продвинуться в центральную часть Покровска. Однако эти действия не увенчались успехом, противник ликвидируется в городской застройке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции, - DeepState

Бои в Покровске

Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска и контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации.

Из-за невозможности прорвать оборону Покровска враг пытается обойти город. В частности, противник небольшими группами попытался выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Все вражеские группы были уничтожены.

Силы обороны перерезают логистические пути врага на подступах к Покровску. На других путях наращиваются дополнительные инженерные заграждения.

Ситуация в Мирнограде

В районе Мирнограда враг продолжает попытки наступать небольшими штурмовыми группами, пытаясь просочиться в город. Эти попытки вовремя выявляются, а враг обезвреживается. Украинские подразделения уверенно держат оборону в городе.

Для наших подразделений организуются дополнительные логистические пути к Покровску и Мирнограду для бесперебойного обеспечения всем необходимым.

"На Покровском направлении враг продолжает концентрировать основные усилия, но при этом несет наибольшие потери и уже вынужден задействовать оперативный резерв.

Силы обороны осуществляют комплексные меры для эффективного огневого поражения врага и истощения его резервов", - подчеркнули в ОВ "Восток".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Покровск и Мирноград под угрозой захвата РФ в декабре, - Минобороны Эстонии

Донецкая область (11395) боевые действия (5177) Покровск (980) Мирноград (141) Покровский район (1315)
