Враг пытается прорвать оборону Покровска и Мирнограда: ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке, - ОК "Восток"
Враг концентрирует усилия на Покровском направлении, но украинские войска слаженно обороняют город, уничтожают штурмовые группы и наращивают инженерные заграждения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в группировке войск "Восток".
"Продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, где противник сосредоточил наибольшее количество своих войск. Сохраняется высокая активность врага, противостоять которой помогает четкое взаимодействие и слаженность действий наших подразделений.
В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия с привлечением воинских частей Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков и других составляющих Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение нескольких дней оккупанты, используя густой туман, пытались продвинуться в центральную часть Покровска. Однако эти действия не увенчались успехом, противник ликвидируется в городской застройке.
Бои в Покровске
Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска и контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации.
Из-за невозможности прорвать оборону Покровска враг пытается обойти город. В частности, противник небольшими группами попытался выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Все вражеские группы были уничтожены.
Силы обороны перерезают логистические пути врага на подступах к Покровску. На других путях наращиваются дополнительные инженерные заграждения.
Ситуация в Мирнограде
В районе Мирнограда враг продолжает попытки наступать небольшими штурмовыми группами, пытаясь просочиться в город. Эти попытки вовремя выявляются, а враг обезвреживается. Украинские подразделения уверенно держат оборону в городе.
Для наших подразделений организуются дополнительные логистические пути к Покровску и Мирнограду для бесперебойного обеспечения всем необходимым.
"На Покровском направлении враг продолжает концентрировать основные усилия, но при этом несет наибольшие потери и уже вынужден задействовать оперативный резерв.
Силы обороны осуществляют комплексные меры для эффективного огневого поражения врага и истощения его резервов", - подчеркнули в ОВ "Восток".
Автор чи авторкиня цього тексту, міг\могла би РАЗ-ДВА - туди доставити по цих шляхах хоч щось?
Певно що так. Якусь там би гру включив\включила де тіпа ти там якийсь стратег, а Мундіч - дуд твій, ой, це не так, ти в домікє, Мундіч це ж діч.
совок **** на весь світ!
ну от я думав, а якби проти ЗСУ були з самого початку люди? Ну наприклад мерекелівці? А наповнення військ були би ... ну, ніхто до нас претензій не має, ... хіба помножимо цих, орбанівців в 20 разів, ну тоді би дійсно так було як орки кричали. Орбанівці до всіх навколо справедливо мають претензії(я почитав, їх реально образили і забрали 3\4 території!!)
так само як і наші, пардон, кримські татари.
тупо завоювали і сказали - Ета наше, садісь ка, давай ка, жоп целуй наш і давай жоп свой.
(так і біло ж, чи ні? прийшли, завоювали, змусили поклонитись пахану)
ЗЄля, щоб не втрачати дорогого "партнера" все одно здасть їх разом з рештками Донбасу та гідності
.
прокляті совки, ви тупо реально орки
УНР капітулювала і потім десь за 40 років знищено 40 млн населення
в тому числі від Голоду
капітулювати до людей. які тебе не будуть, оце що ви сказав.
знищувати та виснажувати
Знаєш що?
Чим я виправдовую орків?
Ну, на їх місці, я би сказав - А чо ви там нам занєслі православіє, во за ето і мстім то.
І це єдине що я би, на місці орка, будучи нормальним.. ну але все ж таки, пред.явив нам. - а чо ви ета, тогда, а ми етова ні хатєлі - отвєчайтє.
тікайте з України , так як ми вас сюди не кликали !
Здохнете всі 100% 😡