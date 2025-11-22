Ворог намагається прорвати оборону Покровська та Мирнограда: ЗСУ знищують окупантів у міській забудові, - УВ "Схід"
Ворог концентрує зусилля на Покровському напрямку, але українські війська злагоджено обороняють місто, знищують штурмові групи і нарощують інженерні загородження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в угрупованні військ "Схід".
"Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, де противник зосередив найбільшу кількість своїх військ. Зберігається висока активність ворога, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів.
У Покровську тривають пошуково-штурмові дії з залученням військових частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, штурмових полків та інших складових Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
Зазнається, що протягом кількох днів окупанти, використовуючи густий туман, намагалися просунутися в центральну частину Покровська. Проте ці дії успіху не мали, противника ліквідовують у міській забудові.
Бої у Покровську
Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська та контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації.
Через неможливість протиснути оборону Покровська ворог намагається обійти місто. Зокрема, противник малими групами спробував вийти до населеного пункту Гришине, що на північному-заході від Покровська. Всі ворожі групи були знищені.
Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська. На інших шляхах нарощуються додаткові інженерні загородження.
Ситуація у Мирнограді
У районі Мирнограда ворог продовжує спроби наступати малими штурмовими групами, намагаючись просочитися в місто. Ці спроби вчасно виявляються, а ворога знешкоджують. Українські підрозділи впевнено тримають оборону в місті.
Для наших підрозділів організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення всім необхідним.
"На Покровському напрямку ворог і надалі концентрує основні зусилля, але натомість зазнає і найбільших втрат і вже змушений задіяти оперативний резерв.
Сили оборони здійснюють комплексні заходи для ефективного вогневого ураження ворога й виснаження його резервів", - наголосили в УВ "Схід".
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Автор чи авторкиня цього тексту, міг\могла би РАЗ-ДВА - туди доставити по цих шляхах хоч щось?
Певно що так. Якусь там би гру включив\включила де тіпа ти там якийсь стратег, а Мундіч - дуд твій, ой, це не так, ти в домікє, Мундіч це ж діч.
совок **** на весь світ!
ну от я думав, а якби проти ЗСУ були з самого початку люди? Ну наприклад мерекелівці? А наповнення військ були би ... ну, ніхто до нас претензій не має, ... хіба помножимо цих, орбанівців в 20 разів, ну тоді би дійсно так було як орки кричали. Орбанівці до всіх навколо справедливо мають претензії(я почитав, їх реально образили і забрали 3\4 території!!)
так само як і наші, пардон, кримські татари.
тупо завоювали і сказали - Ета наше, садісь ка, давай ка, жоп целуй наш і давай жоп свой.
(так і біло ж, чи ні? прийшли, завоювали, змусили поклонитись пахану)
ЗЄля, щоб не втрачати дорогого "партнера" все одно здасть їх разом з рештками Донбасу та гідності
.
прокляті совки, ви тупо реально орки
УНР капітулювала і потім десь за 40 років знищено 40 млн населення
в тому числі від Голоду
капітулювати до людей. які тебе не будуть, оце що ви сказав.
знищувати та виснажувати
Знаєш що?
Чим я виправдовую орків?
Ну, на їх місці, я би сказав - А чо ви там нам занєслі православіє, во за ето і мстім то.
І це єдине що я би, на місці орка, будучи нормальним.. ну але все ж таки, пред.явив нам. - а чо ви ета, тогда, а ми етова ні хатєлі - отвєчайтє.
тікайте з України , так як ми вас сюди не кликали !
Здохнете всі 100% 😡