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Новини Ситуація на Покровському напрямку
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Центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ: ворог закріплюється та облаштовує позиції, - DeepState

Війська РФ просуваються в Покровську

Російські війська продовжують просуватися у центральній частині Покровська в Донецькій області, переходять у стадію повноцінної битви за місто.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Ворог просувається Покровськом

"З південної, ворог переходить на центральну частину міста, яка поступово переходить під контроль противника, де кацапи облаштовують позиції, закріплюються та переходять в стадію повноцінної битви за населений пункт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще вдається здійснювати активне полювання в районі залізниці, щоб не давати противнику також взяти там місцевість під контроль. Однак велика кількість фіксацій вже в північній частині міста вказує на ознаки, що червона зона скоро досягне залізничного полотна, особливо в південно-західній частині Покровська.

Читайте також: Покровськ і Мирноград під загрозою захоплення РФ у грудні, - Міноборони Естонії

Загроза утримання Мирнограду

Аналітики зауважують, що збільшується фіксація груп піхоти в районі населеного пункту Рівне, який був частиною важливого логістичного ланцюга до Мирнограду.

Противник влаштовує засідки, облаштовує різні інженерні перешкоди та унеможливлює нормальне пересування, що вже давно перетворилося на лотерею.

Що більше поглинання ворогом Покровська ставить під критичну загрозу утримання Мирнограду та подальших маневрів, якщо вони стануть необхідними.

Дивіться: Сирський на Покровському напрямку: Сили оборони намагаються порушити логістичні шляхи ворога. ФОТОрепортаж

"Угрупування Сил Оборони в Мирнограді продовжує тримати оборону, відчуваючи постійний тиск зі сходу, півдня та півночі. Відмічаються часті фіксації на південних околицях міста, але явних закріплень противник там поки немає. Битва за Покровськ та Мирноград триває..." - додають у DeepState.

Що передувало

  • Раніше зазначалося, що Сили оборони продовжують оборонну операцію, здійснюючи пошуково-ударні дії на Покровському напрямку та в Запорізькій області.
  • За даними Сирського, на Покровському та Очеретинському напрямках українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат.
  • Повідомлялося, що окупанти просунулися у Покровську, Степногірську та на Покровському напрямку.
  • Речник батальйону безпілотних систем "Корсар" 38-ї окремої бригади морської піхоти Олексій Годзенко розповів, що на Покровському напрямку ворог штурмує малими групами, технікою та бронею, а також "поливає" КАБами.

Автор: 

Донецька область (11274) бойові дії (5922) Покровськ (1344) Мирноград (276) Покровський район (1774) DeepState (548)
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Топ коментарі
+16
Дебіл?Зе здає Україну!!
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21.11.2025 18:46 Відповісти
+16
Це не помилка,а виконання плану по знищенню України.Невже ще є дурачки,які не бачать очевидних речей?
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21.11.2025 18:57 Відповісти
+15
Звільнення Залужного було катастрофічною помилкою влади
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21.11.2025 18:53 Відповісти
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Творожніков вже їде фоткатися десь на околицях Слов'янська. Все норм.👍
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21.11.2025 18:37 Відповісти
Зеля пару тижнів тому заявив, що йде зачистка Куп'янська від кацапів, які в кількості 60 чоловік просочилися туда.
Брехав свідомо, чи йому постійно брешуть сирський з генералами?
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21.11.2025 18:37 Відповісти
*Покровська
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21.11.2025 18:38 Відповісти
а смысл их чистить если они опять заведут ? только лишнии потери
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21.11.2025 18:41 Відповісти
При чём здесь Зеля? Когда главный наш "партнёр" сша сдаёт Украину путину...
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21.11.2025 18:42 Відповісти
Дебіл?Зе здає Україну!!
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21.11.2025 18:46 Відповісти
Звісно Зє ***** не причому,він так покурить прийшов 🤡
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21.11.2025 18:46 Відповісти
"При чём здесь Зеля?"

дествительно, "причем тут зеленский?"
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21.11.2025 18:46 Відповісти
А сировський тут теж не причому
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21.11.2025 20:01 Відповісти
Звільнення Залужного було катастрофічною помилкою влади
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21.11.2025 18:53 Відповісти
Це не помилка,а виконання плану по знищенню України.Невже ще є дурачки,які не бачать очевидних речей?
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21.11.2025 18:57 Відповісти
"З південної, ворог переходить на центральну частину міста, яка поступово переходить під контроль противника"
"Аналітики зауважують, що збільшується фіксація груп піхоти в районі населеного пункту Рівне"

Захоплююся езоповою мовою DeepState, яку вони досконало освоїли після догани від Сирського.
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21.11.2025 19:08 Відповісти
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21.11.2025 19:16 Відповісти
Я так розумію, що Зеленський ні слова не говорить про ситуацію на фронті, переключившись на мирний план Трампа. А ситуація важка, що частково підтвержує ДС, хоча і вони трохи скривають. Рос.вояки заняли весь Куп'янськ (правда з поправкою Герасімова при доповіді Путіну), що кілька перестрілок ще відбувається в Куп'янську, але йде зачистка, буде мабуть 1-2 дні, Вовчанськ рос.вояки заняли на 80% і бої можуть тривати 1-2 тижні, Покровськ занят на 70% і бої можуть тривати до кінця року, якщо буде триматися Мирноград, там бої в центрі міста, така ж ситуація і в Константинівці, Северську- бої в центрі, все залежить від укр.вояк, на скільки є сили триматися. Тримають Часів Яр вже довго, поки що. Рос.вояки підійшли тільки до Лимана і почали штурм. Також мають успіх на Запоріжжі, підійшли до Гуляйполя, та бої в Степногірську і Приморське. Решту сіл і селищ ВСУ здає потрохи за останні дні, Ямпіль, Іванполе, Радістне.Новоселівка.....
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21.11.2025 19:25 Відповісти
Ти такий опізнаний, наче сам там усюди побував і все так чітко порахував. Зрозуміло. Скабєєвський пес. ВСУ здає і тебе здало
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21.11.2025 21:51 Відповісти
год назад цветы высаживали (вместо укреп района). а "ворог" почему-то не высаживал(ет).
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21.11.2025 19:43 Відповісти
Ну й добре, меньше схованок для кацапів залишилося. У ЗСУ вже немає достатньо людей для наповнення окопів чи контролю периметру, практично увесь захист перейшов на дрони. Тому оборона Покровська фактично закінчилася коли перші декілька сотень кацапів встигли добігти до перших будинків.
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21.11.2025 23:28 Відповісти
ну, тут постарались "избранные" законодатели и компания. - мобилизация с 25, выезд до 22, бронь для трехдетных, баблоимущих и еще кучи непонятного народа, отсутствие\ запрет срочной службы (зато после 50? дней подготовки на передовую - вперед, воен), двойное граджданство. всякие оборонные сооружения под руководством пилильщиков с национальностями и без (но с обязательным критерием отсутствия логики совести и мозгов), какой-то "рынок" и "экспорт" вооружений (и запрет народу на свободное владение\производство\оборот), оффшоры, асфальты, тачки, хатынки и т.д. и т.п. тут просто за Хйла стыдно становится. ну и вообще удивительно сколько у нас нормальных людей (было) что так долго \с лопатами\ на этом фоне п*здеца, мародеров и моральных уродов простояли.
а так конечно да - сносить здания кабами кацапам конечно проще чем подземные ненужные и непостроенные бетонные доты. а за ресурсы можно успеть высотку\ресторан\отель построить и продать, что, конечно, бабло-выгодно и успешно сделано.
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22.11.2025 03:13 Відповісти
Зеленський здав Луганську область, потихеньку здає Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Сумську та Дніпропетровську області, як договорилися в Омані.
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21.11.2025 20:15 Відповісти
Їх дуже багато, тому цілком природньо вони будуть проштовхувати потроху нас ...
нам потрібно якомога більше їх вбивати , а свої втрати зменшувати до мінімуму
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21.11.2025 20:53 Відповісти
Тут розумах зібралося, я тихо ох… ваю))) всі знають де точно йдуть бої , і що відбулось в Омані))) Чого тільки з такими розумними експертами ми зараз в жопі?))) А президента не чіпайте! Його мудрий нарід вибрав. Все по чесному. То тепер їжте, нехай вам повилазить
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22.11.2025 01:49 Відповісти
 
 