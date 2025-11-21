Центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ: ворог закріплюється та облаштовує позиції, - DeepState
Російські війська продовжують просуватися у центральній частині Покровська в Донецькій області, переходять у стадію повноцінної битви за місто.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Ворог просувається Покровськом
"З південної, ворог переходить на центральну частину міста, яка поступово переходить під контроль противника, де кацапи облаштовують позиції, закріплюються та переходять в стадію повноцінної битви за населений пункт", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ще вдається здійснювати активне полювання в районі залізниці, щоб не давати противнику також взяти там місцевість під контроль. Однак велика кількість фіксацій вже в північній частині міста вказує на ознаки, що червона зона скоро досягне залізничного полотна, особливо в південно-західній частині Покровська.
Загроза утримання Мирнограду
Аналітики зауважують, що збільшується фіксація груп піхоти в районі населеного пункту Рівне, який був частиною важливого логістичного ланцюга до Мирнограду.
Противник влаштовує засідки, облаштовує різні інженерні перешкоди та унеможливлює нормальне пересування, що вже давно перетворилося на лотерею.
Що більше поглинання ворогом Покровська ставить під критичну загрозу утримання Мирнограду та подальших маневрів, якщо вони стануть необхідними.
"Угрупування Сил Оборони в Мирнограді продовжує тримати оборону, відчуваючи постійний тиск зі сходу, півдня та півночі. Відмічаються часті фіксації на південних околицях міста, але явних закріплень противник там поки немає. Битва за Покровськ та Мирноград триває..." - додають у DeepState.
Що передувало
- Раніше зазначалося, що Сили оборони продовжують оборонну операцію, здійснюючи пошуково-ударні дії на Покровському напрямку та в Запорізькій області.
- За даними Сирського, на Покровському та Очеретинському напрямках українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат.
- Повідомлялося, що окупанти просунулися у Покровську, Степногірську та на Покровському напрямку.
- Речник батальйону безпілотних систем "Корсар" 38-ї окремої бригади морської піхоти Олексій Годзенко розповів, що на Покровському напрямку ворог штурмує малими групами, технікою та бронею, а також "поливає" КАБами.
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Брехав свідомо, чи йому постійно брешуть сирський з генералами?
дествительно, "причем тут зеленский?"
"Аналітики зауважують, що збільшується фіксація груп піхоти в районі населеного пункту Рівне"
Захоплююся езоповою мовою DeepState, яку вони досконало освоїли після догани від Сирського.
а так конечно да - сносить здания кабами кацапам конечно проще чем подземные
ненужные и непостроенныебетонные доты. а за ресурсы можно успеть высотку\ресторан\отель построить и продать, что, конечно, бабло-выгодно и успешно сделано.
нам потрібно якомога більше їх вбивати , а свої втрати зменшувати до мінімуму