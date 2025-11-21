Центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ: ворог закріплюється та облаштовує позиції, - DeepState

Російські війська продовжують просуватися у центральній частині Покровська в Донецькій області, переходять у стадію повноцінної битви за місто.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Ворог просувається Покровськом

"З південної, ворог переходить на центральну частину міста, яка поступово переходить під контроль противника, де кацапи облаштовують позиції, закріплюються та переходять в стадію повноцінної битви за населений пункт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще вдається здійснювати активне полювання в районі залізниці, щоб не давати противнику також взяти там місцевість під контроль. Однак велика кількість фіксацій вже в північній частині міста вказує на ознаки, що червона зона скоро досягне залізничного полотна, особливо в південно-західній частині Покровська.

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Загроза утримання Мирнограду

Аналітики зауважують, що збільшується фіксація груп піхоти в районі населеного пункту Рівне, який був частиною важливого логістичного ланцюга до Мирнограду.

Противник влаштовує засідки, облаштовує різні інженерні перешкоди та унеможливлює нормальне пересування, що вже давно перетворилося на лотерею.

Що більше поглинання ворогом Покровська ставить під критичну загрозу утримання Мирнограду та подальших маневрів, якщо вони стануть необхідними.

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"Угрупування Сил Оборони в Мирнограді продовжує тримати оборону, відчуваючи постійний тиск зі сходу, півдня та півночі. Відмічаються часті фіксації на південних околицях міста, але явних закріплень противник там поки немає. Битва за Покровськ та Мирноград триває..." - додають у DeepState.

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