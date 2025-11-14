Сирський: На Покровському та Очеретинському напрямках українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат. ФОТО

На Покровському та Очеретинському напрямках українські захисники продовжують завдавати ворогу значних втрат як у живій силі, так і в техніці, локалізовуючи його пересування.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Нарада з командирами

Головком провів робочу нараду з командирами підрозділів, які ведуть бойові дії на Покровському і Очеретинському напрямках, зокрема безпосередньо в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Фото: фб-сторінка головкома ЗСУ Олександра Сирського

"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки в смугах відповідальності. Противник не полишає спроб прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю. З огляду на це напрацювали комплекс заходів щодо протидії планам ворога", - розповів Сирський.

Фото: фб-сторінка головкома ЗСУ Олександра Сирського

Яким питанням приділяється найбільша увага?

За словами Сирського, головна увага приділяється питанням сталої логістики підрозділів Сил оборони України, а також протидії використанню противником FPV-дронів, розвідувальних БпЛА, артилерії та мінометів.

Командири відпрацювали додаткові варіанти дій за різних умов розвитку ситуації.

"Українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат як у живій силі, так і в техніці, локалізовуючи його пересування. Наші командири діють з обов’язковим врахуванням необхідності збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про бойову ситуацію на Покровському напрямку та в Запорізькій області станом на 13 листопада.

А всю проавду не хочеш розказати? Чи боїшся, що не оцінять твій талант полководця і нікчемного начальникака штабу, який не має фахової підготовки?
14.11.2025 19:25 Відповісти
де "сирок" із подібними заявами варто чекати в недалекому майбутньому здачі згаданих ним територій....
14.11.2025 19:27 Відповісти
Він має піти разом з зеленою шоблою в в'язницю.
14.11.2025 20:02 Відповісти
Мясник який жадає все більше м'яса, м'ясо на м'ясо, воно ненавчене по іншому воювати як і його "колеги" з-за поребрика
14.11.2025 20:06 Відповісти
Что за отмазки, плевать россия хотела на эти потери до тех пор пока задача выполняется забирать территории. Хоть 10 миллионов их положим война не закончится пока мы их не будем с территории выдавливать
14.11.2025 20:14 Відповісти
Пі@ар штопаний, розкажи про новопавлівський, олександрівський та гуляйпільский напрямки. Там твої співвітчизники скоро будуть біля Павлограда та Запоріжжя. Уйо@ок кацапский
14.11.2025 20:56 Відповісти
Сырник подгорает...
Решил, что пиар поможет.
14.11.2025 21:20 Відповісти
 
 