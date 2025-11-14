Сирський: На Покровському та Очеретинському напрямках українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат. ФОТО

На Покровському та Очеретинському напрямках українські захисники продовжують завдавати ворогу значних втрат як у живій силі, так і в техніці, локалізовуючи його пересування.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Нарада з командирами

Головком провів робочу нараду з командирами підрозділів, які ведуть бойові дії на Покровському і Очеретинському напрямках, зокрема безпосередньо в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Фото: фб-сторінка головкома ЗСУ Олександра Сирського

"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки в смугах відповідальності. Противник не полишає спроб прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю. З огляду на це напрацювали комплекс заходів щодо протидії планам ворога", - розповів Сирський.

Яким питанням приділяється найбільша увага?

За словами Сирського, головна увага приділяється питанням сталої логістики підрозділів Сил оборони України, а також протидії використанню противником FPV-дронів, розвідувальних БпЛА, артилерії та мінометів.

Командири відпрацювали додаткові варіанти дій за різних умов розвитку ситуації.

"Українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат як у живій силі, так і в техніці, локалізовуючи його пересування. Наші командири діють з обов’язковим врахуванням необхідності збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу", - додав головнокомандувач ЗСУ.

