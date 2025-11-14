РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12063 посетителя онлайн
Новости Фото Боевые действия на Покровском направлении Боевіе действия на Запорожье
2 646 8

Сырский: На Покровском и Очеретином направлениях украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери. ФОТО

На Покровском и Очеретином направлениях украинские защитники продолжают наносить врагу значительные потери как в живой силе, так и в технике, локализуя его передвижения.

Об этом в соцсети Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Совещание с командирами

Главнокомандующий провел рабочее совещание с командирами подразделений, ведущих боевые действия на Покровском и Очеретином направлениях, в частности непосредственно в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Сырский
Фото: фб-страница главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

"Заслушал доклады об оперативной обстановке в полосах ответственности. Противник не оставляет попыток прорваться к жилой застройке, многоквартирным домам и закрепиться там для расширения зоны контроля. Учитывая это, разработали комплекс мер по противодействию планам врага", - рассказал Сырский.

Сырский
Фото: фб-страница главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

Читайте также: Ситуация в Покровске сложная, но никто не толкает солдат на смерть ради руин, - Зеленский

Какому вопросу уделяется наибольшее внимание?

По словам Сырского, основное внимание уделяется вопросам устойчивой логистики подразделений Сил обороны Украины, а также противодействия использованию противником FPV-дронов, разведывательных БПЛА, артиллерии и минометов.

Командиры отработали дополнительные варианты действий при различных условиях развития ситуации.

"Украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери как в живой силе, так и в технике, локализуя его передвижения. Наши командиры действуют с обязательным учетом необходимости сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава", - добавил главнокомандующий ВСУ.

  • Напомним, ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о боевой ситуации на Покровском направлении и в Запорожской области по состоянию на 13 ноября.

Читайте также: ВСУ на Очеретином направлении освободили 189 км² территории. Уничтожаются ДРГ в Запорожье, - Сырский

Автор: 

Донецкая область (12374) боевые действия (6131) Александр Сырский (919) Покровск (1309) Покровский район (1758)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А всю проавду не хочеш розказати? Чи боїшся, що не оцінять твій талант полководця і нікчемного начальникака штабу, який не має фахової підготовки?
показать весь комментарий
14.11.2025 19:25 Ответить
де "сирок" із подібними заявами варто чекати в недалекому майбутньому здачі згаданих ним територій....
показать весь комментарий
14.11.2025 19:27 Ответить
Він має піти разом з зеленою шоблою в в'язницю.
показать весь комментарий
14.11.2025 20:02 Ответить
Мясник який жадає все більше м'яса, м'ясо на м'ясо, воно ненавчене по іншому воювати як і його "колеги" з-за поребрика
показать весь комментарий
14.11.2025 20:06 Ответить
Что за отмазки, плевать россия хотела на эти потери до тех пор пока задача выполняется забирать территории. Хоть 10 миллионов их положим война не закончится пока мы их не будем с территории выдавливать
показать весь комментарий
14.11.2025 20:14 Ответить
Пі@ар штопаний, розкажи про новопавлівський, олександрівський та гуляйпільский напрямки. Там твої співвітчизники скоро будуть біля Павлограда та Запоріжжя. Уйо@ок кацапский
показать весь комментарий
14.11.2025 20:56 Ответить
Сырник подгорает...
Решил, что пиар поможет.
показать весь комментарий
14.11.2025 21:20 Ответить
 
 