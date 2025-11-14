Сырский: На Покровском и Очеретином направлениях украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери. ФОТО
На Покровском и Очеретином направлениях украинские защитники продолжают наносить врагу значительные потери как в живой силе, так и в технике, локализуя его передвижения.
Об этом в соцсети Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
Совещание с командирами
Главнокомандующий провел рабочее совещание с командирами подразделений, ведущих боевые действия на Покровском и Очеретином направлениях, в частности непосредственно в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
"Заслушал доклады об оперативной обстановке в полосах ответственности. Противник не оставляет попыток прорваться к жилой застройке, многоквартирным домам и закрепиться там для расширения зоны контроля. Учитывая это, разработали комплекс мер по противодействию планам врага", - рассказал Сырский.
Какому вопросу уделяется наибольшее внимание?
По словам Сырского, основное внимание уделяется вопросам устойчивой логистики подразделений Сил обороны Украины, а также противодействия использованию противником FPV-дронов, разведывательных БПЛА, артиллерии и минометов.
Командиры отработали дополнительные варианты действий при различных условиях развития ситуации.
"Украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери как в живой силе, так и в технике, локализуя его передвижения. Наши командиры действуют с обязательным учетом необходимости сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава", - добавил главнокомандующий ВСУ.
- Напомним, ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о боевой ситуации на Покровском направлении и в Запорожской области по состоянию на 13 ноября.
