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Новини Оновлені карти DeepState
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Окупанти просунулися у Покровську, Степногірську та на Покровському напрямку, - DeepState

Фіксуються нові просування окупантів у Покровську, Степногірську та поблизу Володимирівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Ворог просунувся у Покровську (Донецька область), Степногірську (Василівський район, Запорізька область), поблизу Володимирівки (Покровський район, Донецька область) та Шахового (Покровський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

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Оновлені мапи

Нові просування РФ на фронті — оновлення від DeepState
Нові просування РФ на фронті — оновлення від DeepState
Нові просування РФ на фронті — оновлення від DeepState

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Автор: 

Запорізька область (4935) Донецька область (11267) Покровськ (1344) Покровський район (1774) Василівський район (164) Шахове (25) Володимирівка (25) Степногірськ (73) DeepState (548)
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Топ коментарі
+6
Час припиняти хапати хворих, обмежено придатних і придатних для тилу відправляти в тил, а тих блатних, що там сидять, на фронт, разом із 50-70% поліцейських і взагалі силовиків, 100% муніципальної охорони і міської варти, молодих відставників, 80% охоронців і викликати всіх офіцерів, які не мають бойового досвіду і не можуть підтвердити свої знання і вміння і 4 роки не приймали ніякої участі у війні, розжалувати і відправити простими піхотинціями, тих, що вже втекли закордон, хоча б теж розжалувати і позбавити ранніх пенсій, якщо такі отримують... І квартали з дізелями щоб показово прямо з телестудії вирушили на фронт і насправді, а не як кошовий, що скакав у формі і глумився з нас, коли в НГУ казали, що його в них нема.
А поки що все навпаки.
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21.11.2025 12:09 Відповісти
+6
Так і буде, поки маємо Зелю та Алі-Бабу.
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21.11.2025 13:34 Відповісти
+4
А що в Сіверську відбувається?
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21.11.2025 12:12 Відповісти
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Час припиняти хапати хворих, обмежено придатних і придатних для тилу відправляти в тил, а тих блатних, що там сидять, на фронт, разом із 50-70% поліцейських і взагалі силовиків, 100% муніципальної охорони і міської варти, молодих відставників, 80% охоронців і викликати всіх офіцерів, які не мають бойового досвіду і не можуть підтвердити свої знання і вміння і 4 роки не приймали ніякої участі у війні, розжалувати і відправити простими піхотинціями, тих, що вже втекли закордон, хоча б теж розжалувати і позбавити ранніх пенсій, якщо такі отримують... І квартали з дізелями щоб показово прямо з телестудії вирушили на фронт і насправді, а не як кошовий, що скакав у формі і глумився з нас, коли в НГУ казали, що його в них нема.
А поки що все навпаки.
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21.11.2025 12:09 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
90% ментів заброньовані і т.д. і всі міста заставлени джипами більше ніж до війни і в кожному бик із якоюсь ксівою.
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21.11.2025 12:14 Відповісти
У вас погон відклеївся!
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21.11.2025 14:29 Відповісти
Черговий офіцер, що втік до Америки?
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21.11.2025 17:22 Відповісти
Достойна репліка! Диван не порубайте!😬🤣
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21.11.2025 17:25 Відповісти
Значить, так і є.
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21.11.2025 17:34 Відповісти
Правильно, Павєл! Бережіть меблю! 🌹😟
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21.11.2025 18:09 Відповісти
Депортують скоро, такі покидьки вже і німцям набридли. не те що Трампу.
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21.11.2025 22:01 Відповісти
Важку артилерію підтягнули, Павєл! Провалитесь у дірку! Развивайте мозговоє мишлєніє.
Дякую за попитку!🙃😒
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21.11.2025 22:14 Відповісти
А що в Сіверську відбувається?
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21.11.2025 12:12 Відповісти
війна відбувається
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21.11.2025 12:24 Відповісти
Так і буде, поки маємо Зелю та Алі-Бабу.
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21.11.2025 13:34 Відповісти
От несподіванка! А ми очікували що в бік мацкви просунулися і сирок попереду з триколором!
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21.11.2025 16:23 Відповісти
Кацап ,ПНХ вслід за 1 300 000 рашистським виродків, які подохли.
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21.11.2025 16:42 Відповісти
Дякую!
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21.11.2025 17:14 Відповісти
1 286 531 - Ви оперуєте хибними звітами! Неможна так вільно розкидатися людськими життями...
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21.11.2025 17:18 Відповісти
Вам треба заспокоїтися. Занадто збуджені.
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21.11.2025 17:31 Відповісти
 
 