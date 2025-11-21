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Окупанти просунулися у Покровську, Степногірську та на Покровському напрямку, - DeepState
Фіксуються нові просування окупантів у Покровську, Степногірську та поблизу Володимирівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся у Покровську (Донецька область), Степногірську (Василівський район, Запорізька область), поблизу Володимирівки (Покровський район, Донецька область) та Шахового (Покровський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+6 Павел Ппх
показати весь коментар21.11.2025 12:09 Відповісти Посилання
+6 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар21.11.2025 13:34 Відповісти Посилання
+4 Павел Ппх
показати весь коментар21.11.2025 12:12 Відповісти Посилання
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А поки що все навпаки.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
90% ментів заброньовані і т.д. і всі міста заставлени джипами більше ніж до війни і в кожному бик із якоюсь ксівою.
Дякую за попитку!🙃😒