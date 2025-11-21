Окупанти просунулися у Покровську, Степногірську та на Покровському напрямку, - DeepState

Фіксуються нові просування окупантів у Покровську, Степногірську та поблизу Володимирівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Ворог просунувся у Покровську (Донецька область), Степногірську (Василівський район, Запорізька область), поблизу Володимирівки (Покровський район, Донецька область) та Шахового (Покровський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

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