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Ворог окупував Веселе на Запоріжжі, - DeepState

Російські загарбники окупували Веселе в Пологівському районі та продовжив просування біля Затишшя й Борівської Андріївки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Веселе (Пологівський район, Запорізька область), а також просунувся поблизу Затишшя (Пологівський район, Запорізька область) та Борівської Андріївки (Ізюмський район, Харківська область)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся у Новоспаському, Щербинівці та в Запорізькій області, - DeepState. КАРТИ

Оновлені карти

Окупація Веселого та просування РФ на двох напрямках
Окупація Веселого та просування РФ на двох напрямках
Окупація Веселого та просування РФ на двох напрямках

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ просунулися поблизу Ямполя, Новомаркового, Рівнопілля та Новоуспенівського, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Запорізька область (4935) Харківська область (2796) Пологівський район (425) Ізюмський район (229) Веселе (2) Затишшя (8) Борівська Андріївка (3) DeepState (548)
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Топ коментарі
+12
Мабудь такі🖕,як і лисак у дніпр.обл
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20.11.2025 13:04 Відповісти
+11
Сунуться до Запоріжжя - які там фортифікації Федоров набудував?
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20.11.2025 12:50 Відповісти
+7
МАРОДЕРСТВО НА КРОВІ -як результат лавиною підуть орки, будь прокляте Зе лайно
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20.11.2025 13:43 Відповісти
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Сунуться до Запоріжжя - які там фортифікації Федоров набудував?
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20.11.2025 12:50 Відповісти
Мабудь такі🖕,як і лисак у дніпр.обл
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20.11.2025 13:04 Відповісти
Його тихенько передвинули в Одесу від зашквару, що насувається
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20.11.2025 13:24 Відповісти
Здав Мелітополь, здасть і Запоріжжя....😡😡😡
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20.11.2025 13:44 Відповісти
не треба брехати , не федоров здавав , це не ойго справа, а ваш задрочений " бубачка" , який співпрацював з террористами , віддавав накази відводити війська з Півдня , ермачидло з Верещючкою по наказу " найверховнішого" зрадника терміново розміновували всі першійки , заміновані приПорошенко , знаючи про неминучій напад , забороняли готуватись і створювати тероборону А підручний гнида Баканов , віддава накази СБУ , кидати все на призволяще і тікати до Киева
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20.11.2025 22:36 Відповісти
Навіть є фортифікації - солдат немає
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20.11.2025 12:51 Відповісти
дякуй своему вибору 2019 р
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20.11.2025 22:37 Відповісти
МАРОДЕРСТВО НА КРОВІ -як результат лавиною підуть орки, будь прокляте Зе лайно
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20.11.2025 13:43 Відповісти
Остання промова просроченого резидента закінчиться словами : ну от і все, підписую капітуляцію і йду у відставку. Ми все це зробили разом, рідні мої 73%.
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20.11.2025 13:46 Відповісти
Час припиняти хапати хворих, обмежено придатних і придатних для тилу відправляти в тил, а тих блатних, що там сидять, на фронт, разом із 50-70% поліцейських і взагалі силовиків, 100% муніципальної охорони і міської варти, молодих відставників, 80% охоронців і викликати всіх офіцерів, які не мають бойового досвіду і не можуть підтвердити свої знання і вміння і 4 роки не приймали ніякої участі у війні, розжалувати і відправити простими піхотинціями, тих, що вже втекли закордон, хоча б теж розжалувати і позбавити ранніх пенсій, якщо такі отримують... І квартали з дізелями щоб показово прямо з телестудії вирушили на фронт і насправді, а не як кошовий, що скакав у формі і глумився з нас, коли в НГУ казали, що його в них нема.
А поки що все навпаки.
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20.11.2025 18:03 Відповісти
А що на Сіверському напрямку?
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20.11.2025 18:05 Відповісти
Зеленський буде здавати всі території України доти, доки не здасть всю Україну.
А потім втече на свою історічєскую родіну. Де зараз шикують його родітєлі в "країні мрій Зеленського".
Тому, що він доти і не втікав. "Боневтік".
І тому, що він "нікому нічєго нє должен, кромє своіх родітєлей".
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20.11.2025 23:38 Відповісти
 
 