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Ворог окупував Веселе на Запоріжжі, - DeepState
Російські загарбники окупували Веселе в Пологівському районі та продовжив просування біля Затишшя й Борівської Андріївки
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог окупував Веселе (Пологівський район, Запорізька область), а також просунувся поблизу Затишшя (Пологівський район, Запорізька область) та Борівської Андріївки (Ізюмський район, Харківська область)", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+12 Василий Васильев #602664
показати весь коментар20.11.2025 13:04 Відповісти Посилання
+11 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар20.11.2025 12:50 Відповісти Посилання
+7 Milana Kotova
показати весь коментар20.11.2025 13:43 Відповісти Посилання
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А поки що все навпаки.
А потім втече на свою історічєскую родіну. Де зараз шикують його родітєлі в "країні мрій Зеленського".
Тому, що він доти і не втікав. "Боневтік".
І тому, що він "нікому нічєго нє должен, кромє своіх родітєлей".