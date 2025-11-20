РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12367 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
1 157 4

Враг оккупировал Веселое на Запорожье, - DeepState

Российские захватчики оккупировали Веселое в Пологовском районе и продолжили продвижение возле Затишья и Боровской Андреевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Веселое (Пологовский район, Запорожская область), а также продвинулся вблизи Затишья (Пологовский район, Запорожская область) и Боровской Андреевки (Изюмский район, Харьковская область)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в Новоспасском, Щербиновке и в Запорожской области, - DeepState. КАРТЫ

Обновленные карты

Оккупация Веселого и продвижение РФ по двум направлениям
Оккупация Веселого и продвижение РФ по двум направлениям
Оккупация Веселого и продвижение РФ по двум направлениям

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись вблизи Ямполя, Новомаркового, Ровнополья и Новоуспенского, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Запорожская область (3796) Харьковская область (1910) Пологовский район (241) Изюмский район (161) Веселое (1) Затишье (3) Боровская Андреевка (2) DeepState (353)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сунуться до Запоріжжя - які там фортифікації Федоров набудував?
показать весь комментарий
20.11.2025 12:50 Ответить
Мабудь такі🖕,як і лисак у дніпр.обл
показать весь комментарий
20.11.2025 13:04 Ответить
Його тихенько передвинули в Одесу від зашквару, що насувається
показать весь комментарий
20.11.2025 13:24 Ответить
Навіть є фортифікації - солдат немає
показать весь комментарий
20.11.2025 12:51 Ответить
 
 