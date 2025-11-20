Враг оккупировал Веселое на Запорожье, - DeepState
Российские захватчики оккупировали Веселое в Пологовском районе и продолжили продвижение возле Затишья и Боровской Андреевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг оккупировал Веселое (Пологовский район, Запорожская область), а также продвинулся вблизи Затишья (Пологовский район, Запорожская область) и Боровской Андреевки (Изюмский район, Харьковская область)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
