2 007 5

Оккупанты продвинулись в Покровске, Степногорске и на Покровском направлении, - DeepState

Фиксируются новые продвижения оккупантов в Покровске, Степногорске и вблизи Владимировки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Покровске (Донецкая область), Степногорске (Васильевский район, Запорожская область), вблизи Владимировки (Покровский район, Донецкая область) и Шахово (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты

Новые продвижения РФ на фронте — обновление от DeepState
Автор: 

Час припиняти хапати хворих, обмежено придатних і придатних для тилу відправляти в тил, а тих блатних, що там сидять, на фронт, разом із 50-70% поліцейських і взагалі силовиків, 100% муніципальної охорони і міської варти, молодих відставників, 80% охоронців і викликати всіх офіцерів, які не мають бойового досвіду і не можуть підтвердити свої знання і вміння і 4 роки не приймали ніякої участі у війні, розжалувати і відправити простими піхотинціями, тих, що вже втекли закордон, хоча б теж розжалувати і позбавити ранніх пенсій, якщо такі отримують... І квартали з дізелями щоб показово прямо з телестудії вирушили на фронт і насправді, а не як кошовий, що скакав у формі і глумився з нас, коли в НГУ казали, що його в них нема.
А поки що все навпаки.
21.11.2025 12:09 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
90% ментів заброньовані і т.д. і всі міста заставлени джипами більше ніж до війни і в кожному бик із якоюсь ксівою.
21.11.2025 12:14 Ответить
А що в Сіверську відбувається?
21.11.2025 12:12 Ответить
війна відбувається
21.11.2025 12:24 Ответить
Так і буде, поки маємо Зелю та Алі-Бабу.
21.11.2025 13:34 Ответить
 
 