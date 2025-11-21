Оккупанты продвинулись в Покровске, Степногорске и на Покровском направлении, - DeepState

Фиксируются новые продвижения оккупантов в Покровске, Степногорске и вблизи Владимировки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Покровске (Донецкая область), Степногорске (Васильевский район, Запорожская область), вблизи Владимировки (Покровский район, Донецкая область) и Шахово (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты







