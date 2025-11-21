Оккупанты продвинулись в Покровске, Степногорске и на Покровском направлении, - DeepState
Фиксируются новые продвижения оккупантов в Покровске, Степногорске и вблизи Владимировки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся в Покровске (Донецкая область), Степногорске (Васильевский район, Запорожская область), вблизи Владимировки (Покровский район, Донецкая область) и Шахово (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А поки що все навпаки.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
90% ментів заброньовані і т.д. і всі міста заставлени джипами більше ніж до війни і в кожному бик із якоюсь ксівою.