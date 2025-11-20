Генштаб ВСУ о заявлениях Герасимова: Купянск и Ямполь находятся под контролем Сил обороны Украины
Генеральный штаб ВСУ опровергает заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.
"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что Купянск находится под контролем Сил обороны Украины. В городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника, которые проникли в город.
Похожая ситуация и с Ямполем. В районе населенного пункта продолжаются поисково-ударные действия наших войск.
Также не соответствует действительности заявление о якобы захвате 80% города Волчанска в Харьковской области и 70% города Покровска", - говорится в сообщении.
Как отметили в Генштабе ВСУ, в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым. Штурмовые группы оккупантов и места их скопления выявляются и уничтожаются.
Украинские военные напомнили, что российская пропаганда месяц назад уже "возила" журналистов в "окруженные" Купянск и Покровск.
"Очередная информационная ложь российского Генштаба направлена только на то, чтобы скрыть критические потери российской армии, которую гонят в постоянные "мясные" штурмы. Потери оккупантов с начала года превысили 371 тысячу человек", - сообщили в Генштабе ВСУ.
