РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6179 посетителей онлайн
Новости Ситуация на фронте
2 516 8

Генштаб ВСУ о заявлениях Герасимова: Купянск и Ямполь находятся под контролем Сил обороны Украины

Ситуация под Купянском

Генеральный штаб ВСУ опровергает заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что Купянск находится под контролем Сил обороны Украины. В городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника, которые проникли в город.

Похожая ситуация и с Ямполем. В районе населенного пункта продолжаются поисково-ударные действия наших войск.

Также не соответствует действительности заявление о якобы захвате 80% города Волчанска в Харьковской области и 70% города Покровска", - говорится в сообщении.

Читайте также: Путин и Герасимов заявили об "окружении" 15 батальонов ВСУ и "захвате" Купянска

Как отметили в Генштабе ВСУ, в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым. Штурмовые группы оккупантов и места их скопления выявляются и уничтожаются.

Украинские военные напомнили, что российская пропаганда месяц назад уже "возила" журналистов в "окруженные" Купянск и Покровск.

"Очередная информационная ложь российского Генштаба направлена только на то, чтобы скрыть критические потери российской армии, которую гонят в постоянные "мясные" штурмы. Потери оккупантов с начала года превысили 371 тысячу человек", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 162 120 человек (+890 за сутки), 11 357 танков, 34 530 артсистем, 23 597 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Генштаб ВС (7260) Донецкая область (11383) Покровск (973) Харьковская область (1910) Краматорский район (864) Покровский район (1307) Купянский район (519) Купянск (838) Ямполь (29) война в Украине (6903)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи піздять, нема питань. Але й узеленського, здається, не проти позмагатимсь. За 4 роки вже ********* дох*я, довіри мало.
показать весь комментарий
20.11.2025 22:43 Ответить
Нашим треба так само діяти. Розповідати рудому казочки про оточення кацапів і нехай потім перевіряє.
показать весь комментарий
20.11.2025 22:43 Ответить
Віримо ЗСУ віримо вам , но не вірьтє жидьонкам при владі. Хлопців здають , вони як ферзі, бо зеля все здасть за для своїх жидьонків друзів.
показать весь комментарий
20.11.2025 22:45 Ответить
Коли влада вирішила воювати кріпаками тоді в принципі стало ясно чим це все закінчиться. Українці по природі не кріпаки і таке насилля над ними яке здійснюється зеленою опг може означати кінець державності як такої.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5eSBQjzWtT8 https://www.youtube.com/watch?v=
Терміново! Очна ставка Слуг і Зеленського СКІНЧИЛАСЬ. Перший ІНСАЙД з Банкової.Що вирішив президент?
показать весь комментарий
20.11.2025 22:49 Ответить
трансляція почалася 22 хв тому Железняк
показать весь комментарий
20.11.2025 22:53 Ответить
Ага ага надовго?
показать весь комментарий
20.11.2025 23:53 Ответить
 
 