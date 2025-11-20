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Новини Ситуація на фронті
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Генштаб ЗСУ про заяви Герасимова: Куп’янськ і Ямпіль знаходиться під контролем Сил оборони України

Ситуація під Куп’янськом

Генеральний штаб ЗСУ спростовує заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

Про Це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє, що Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України. У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста. 

Схожа ситуація і з Ямполем. У районі населеного пункту тривають пошуково-ударні дії наших військ.

Також не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанська на Харківщині та 70% міста Покровська", - ідеться у повідомленні.

Також читайте: Путін і Герасимов заявили про "оточення" 15 батальйонів ЗСУ і "захоплення" Куп’янська

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються та знищуються.

Українські військові нагадали, що російська пропаганда місяць тому уже "возила" журналістів до "оточених" Куп’янська і Покровська.

"Чергова інформаційна брехня російського Генштабу спрямована лише на те, щоб приховати критичні втрати російської армії, яку женуть у постійні "м’ясні" штурми. Втрати окупантів з початку року перевищили 371 тисячу осіб", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 162 120 осіб (+890 за добу), 11 357 танків, 34 530 артсистем, 23 597 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Генштаб ЗС (8438) Донецька область (11267) Покровськ (1344) Вовчанськ (557) Харківська область (2796) Краматорський район (1254) Покровський район (1774) Куп’янський район (748) Чугуївський район (393) Куп’янськ (1121) Ямпіль (39) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+9
Віримо ЗСУ віримо вам , но не вірьтє жидьонкам при владі. Хлопців здають , вони як ферзі, бо зеля все здасть за для своїх жидьонків друзів.
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20.11.2025 22:45 Відповісти
+5
Кацапи піздять, нема питань. Але й узеленського, здається, не проти позмагатимсь. За 4 роки вже ********* дох*я, довіри мало.
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20.11.2025 22:43 Відповісти
+3
Нашим треба так само діяти. Розповідати рудому казочки про оточення кацапів і нехай потім перевіряє.
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20.11.2025 22:43 Відповісти
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Кацапи піздять, нема питань. Але й узеленського, здається, не проти позмагатимсь. За 4 роки вже ********* дох*я, довіри мало.
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20.11.2025 22:43 Відповісти
Нашим треба так само діяти. Розповідати рудому казочки про оточення кацапів і нехай потім перевіряє.
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20.11.2025 22:43 Відповісти
Віримо ЗСУ віримо вам , но не вірьтє жидьонкам при владі. Хлопців здають , вони як ферзі, бо зеля все здасть за для своїх жидьонків друзів.
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20.11.2025 22:45 Відповісти
Коли влада вирішила воювати кріпаками тоді в принципі стало ясно чим це все закінчиться. Українці по природі не кріпаки і таке насилля над ними яке здійснюється зеленою опг може означати кінець державності як такої.
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20.11.2025 23:33 Відповісти
Так а що робити коли козаки поразбiглись? Тiльки крiпаками i воювати.
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21.11.2025 01:47 Відповісти
Військовий бюджет україни і рашки в 22 і 23 роках був майже одинаковий і це не враховуючи те що рашка ще там ядерну тріаду утримує підводні човни і тп. Моглизапросто зробити такі умови що відбою від бажаючих би не було. Але був зроблений вибір ******** гроші заодно перетворивши на бидло українських чоловіків які не мають грошей відкупитися. результат зараз на фронті спостерігаємо.
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21.11.2025 02:08 Відповісти
Ти аж до Америки забіг.
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21.11.2025 08:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5eSBQjzWtT8 https://www.youtube.com/watch?v=
Терміново! Очна ставка Слуг і Зеленського СКІНЧИЛАСЬ. Перший ІНСАЙД з Банкової.Що вирішив президент?
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20.11.2025 22:49 Відповісти
трансляція почалася 22 хв тому Железняк
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20.11.2025 22:53 Відповісти
З 9 коментів - 7 від україномовних закордонних стратегів та експертів)))))
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21.11.2025 08:44 Відповісти
Багато впн заходять
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21.11.2025 13:33 Відповісти
Операція "всепідконтролем" йде за планом. Покровськ і Мірноград міняють на Куп'янськ і Ямпіль.
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21.11.2025 10:38 Відповісти
 
 