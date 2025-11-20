Генштаб ЗСУ про заяви Герасимова: Куп’янськ і Ямпіль знаходиться під контролем Сил оборони України

Генеральний штаб ЗСУ спростовує заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

Про Це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє, що Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України. У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста.

Схожа ситуація і з Ямполем. У районі населеного пункту тривають пошуково-ударні дії наших військ.

Також не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанська на Харківщині та 70% міста Покровська", - ідеться у повідомленні.

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Як зазначили у Генштабі ЗСУ, у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються та знищуються.

Українські військові нагадали, що російська пропаганда місяць тому уже "возила" журналістів до "оточених" Куп’янська і Покровська.

"Чергова інформаційна брехня російського Генштабу спрямована лише на те, щоб приховати критичні втрати російської армії, яку женуть у постійні "м’ясні" штурми. Втрати окупантів з початку року перевищили 371 тисячу осіб", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

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