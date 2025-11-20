Путін і Герасимов заявили про "оточення" 15 батальйонів ЗСУ і "захоплення" Куп’янська
Президент РФ Володимир Путін та начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов заявили про "оточення 15 батальйонів ЗСУ" у Куп'янську та одночасно із цим - про "звільнення" цього міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Путін відвідав один з командних пунктів групи окупаційних російських військ "Захід", де заслухав "доповіді" від військового керівництва. Спочатку Путін заявив, що в Куп'янську на Харківщині нібито "заблоковано" аж "до 15 батальйонів ЗСУ". А потім, через кілька хвилин, вже Герасимов заявив, що місто нібито вже "звільнено".
Путін наказав "забезпечити умови" для нібито "повної здачі" так званих "оточених підрозділів" в Куп'янську та Покровську.
Окрім цього, російський диктатор сказав про "міські бої" у Костянтинівці та вчергове вже заявив, що українська влада, мовляв, "нелегітимна". Також він додав, що усі цілі "СВО" - як в Росії називають війну проти України - "безумовно будуть виконані".
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від 10.11.2025
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Єдиний живий підор, що на днях забрів в Констаху - шизік в спортивних штанцях без зброї.
Прийшов здаватися.
Але якось дивно просочився. Пощастило - юродивим щастить.
Був колись кабінетним працівником, а ким став під старість? Сержантом в штурмовому взводі.
З першого дня повномасштабки на війні, на нулі. Нас взагалі ніколи не виводили на ротацію.
А ти, Ігор? Розказуй, де воюєш?
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckgzl0zzgvjo Трамп заявив про "повне оточення" українських військ на Курщині
Знов дебілу рудому продають повітря...
Чи вони на свій чебурнет перейшли?
Зеленський розповів журналістам, що зараз у Куп'янську залишається до 60 російських окупантів.
"Йде зачистка. Ми все зачистимо. Дати визначені, вони були на Ставці", - зазначив Зеленський.
Він також уточнив, що більш детальною інформацією поділитися поки не може.
Сердяться https://x.com/Buggy__Bugler/status/1989734075200889010
Репліка з зали: - А я щойно звідти. Ніякої електростанції там нема!
Лектор провадить: - В місті Б став до ладу хімічний завод…
Той таки голос: - Та я тиждень тому там був. Ніякого заводу там нема!
Лектор (обурено): - А вам, товаришу, треба поменше вештатись і побільше телевізор дивитись!
З допомогою Трампа?
Де у нас стільки батальонів на клаптику фронту ??