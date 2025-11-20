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Путін і Герасимов заявили про "оточення" 15 батальйонів ЗСУ і "захоплення" Куп’янська

путін герасимов

Президент РФ Володимир Путін та начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов заявили про "оточення 15 батальйонів ЗСУ" у Куп'янську та одночасно із цим - про "звільнення" цього міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Путін відвідав один з командних пунктів групи окупаційних російських військ "Захід", де заслухав "доповіді" від військового керівництва. Спочатку Путін заявив, що в Куп'янську на Харківщині нібито "заблоковано" аж "до 15 батальйонів ЗСУ". А потім, через кілька хвилин, вже Герасимов заявив, що місто нібито вже "звільнено".

Путін наказав "забезпечити умови" для нібито "повної здачі" так званих "оточених підрозділів" в Куп'янську та Покровську.

Окрім цього, російський диктатор сказав про "міські бої" у Костянтинівці та вчергове вже заявив, що українська влада, мовляв, "нелегітимна". Також він додав, що усі цілі "СВО" - як в Росії називають війну проти України - "безумовно будуть виконані".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10-й армійський корпус ЗСУ спростував фейк росіян про захоплення лівобережжя Куп’янська й оточення в районі Подолів

Автор: 

путін володимир (25434) Герасимов Валерій (64) Харківська область (2796) Куп’янський район (748) Куп’янськ (1121) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+28
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20.11.2025 22:17 Відповісти
+23
кажуть, путін холопам відключив інтернет, тепер можна заявляти навіть про висадку на темній стороні Сонця
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20.11.2025 22:23 Відповісти
+18
Це ж було вже.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckgzl0zzgvjo Трамп заявив про "повне оточення" українських військ на Курщині

Знов дебілу рудому продають повітря...
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20.11.2025 22:22 Відповісти
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20.11.2025 22:17 Відповісти
Генеральний штаб Збройних сил України спростував інформацію рф про захоплення Куп'янську на Харківщині. У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника. Окрім того, не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанська на Харківщині та 70% міста Покровська.
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20.11.2025 22:35 Відповісти
на діп стейт дуже дивне і негарне напівоточення Купьянська

від 10.11.2025

.
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21.11.2025 00:38 Відповісти
В Констахі нема міських боїв. Дрони літають, так.
Єдиний живий підор, що на днях забрів в Констаху - шизік в спортивних штанцях без зброї.
Прийшов здаватися.
Але якось дивно просочився. Пощастило - юродивим щастить.
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20.11.2025 22:19 Відповісти
Просочився, хоч навіть не збирався. Значить підготовлені не пройдуть, дивна логіка .
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20.11.2025 22:21 Відповісти
Ти навіть приблизно не уявляєш - скільки дивного бачив за ці 3,5 роки. Як раз підготовлені там і не пройдуть. А дурачок, що не розуміє всього ризику - пройшов.
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20.11.2025 22:25 Відповісти
Мабуть тому пройшов, що був у спортивних штанях. Всі подумали, що спортсмен.
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20.11.2025 23:15 Відповісти
Спортсмен-спортсмен. Не хочеш приїхати та подивитися власними очима? Мобілізуємо тебе до нас.
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20.11.2025 23:19 Відповісти
Мобілізація переходить в капітуляцію.
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20.11.2025 23:21 Відповісти
Знаю лише одне - для мене особисто війна не закінчиться вже ніколи. І ще одне знаю - від старості не померти. На жаль. А, може й не на жаль.
Був колись кабінетним працівником, а ким став під старість? Сержантом в штурмовому взводі.
З першого дня повномасштабки на війні, на нулі. Нас взагалі ніколи не виводили на ротацію.

А ти, Ігор? Розказуй, де воюєш?
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20.11.2025 23:33 Відповісти
бережи Вас Бог
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21.11.2025 01:38 Відповісти
Я вже застарий для вас.
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21.11.2025 00:44 Відповісти
**** дав?
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20.11.2025 22:21 Відповісти
Це ж було вже.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckgzl0zzgvjo Трамп заявив про "повне оточення" українських військ на Курщині

Знов дебілу рудому продають повітря...
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20.11.2025 22:22 Відповісти
кажуть, путін холопам відключив інтернет, тепер можна заявляти навіть про висадку на темній стороні Сонця
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20.11.2025 22:23 Відповісти
Цікаво..це ж в них тепер, за ідеєю касові апарати не працюють, немає інет покупок/доставок, ігромани/лудомани бьються в істериках..

Чи вони на свій чебурнет перейшли?
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20.11.2025 22:36 Відповісти
Там щось є по прикладу північної Кореї, пропаганда мусить бути
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20.11.2025 22:41 Відповісти
наскільки я розумію відрубають їм поки що тільки мобільний інтернет, і да - взаємопов'язаних незручностей у дебілів вже масса - но вони там рано радіють - їх дійсно чебурнет чекає
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20.11.2025 22:47 Відповісти
Ну не у всіх ж кабель...а вай-фай теж треба заборонити))) нєфіг балаваццо!)))
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21.11.2025 00:39 Відповісти
3 листопада.
Зеленський розповів журналістам, що зараз у Куп'янську залишається до 60 російських окупантів.

"Йде зачистка. Ми все зачистимо. Дати визначені, вони були на Ставці", - зазначив Зеленський.
Він також уточнив, що більш детальною інформацією поділитися поки не може.
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20.11.2025 22:28 Відповісти
Маразм кріпчає.Це вже друге оточення.Перший раз було але воно самоліквідувалося.Були дємони потім не стало.Вже взяв би того Гєрасима як Му-Му втопив би в Сіверському Донці,щоб не брехав.
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20.11.2025 22:30 Відповісти
Сіверського Дінця там немає В Осколі. Річка глибоченька.
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21.11.2025 00:11 Відповісти
Дійсно глибоченька? Я бачив що вона широка дуже. Бував там не раз.
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21.11.2025 08:30 Відповісти
Вже готуюсь дивитись фінал ЧМ між північн Кореєю та рфією
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20.11.2025 22:30 Відповісти
Це все для Трампа. Трамп почне кричати щоб Зеленський підставляв лоба на щелбани, бо програв. Потім полетить ганєц у американські ***** карту показувать де хто на позиціях.
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20.11.2025 22:33 Відповісти
рюрік оточає батальйони
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20.11.2025 22:36 Відповісти
Потужний п.здьж герасіма про котли - дістав вже навіть повністю відморожених кацапських пропагандонів .
Сердяться https://x.com/Buggy__Bugler/status/1989734075200889010
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20.11.2025 22:44 Відповісти
Совєцькі часи. Лектор розповідає про успіхи п'ятирічки: - В місті А збудовано нову електростанцію…
Репліка з зали: - А я щойно звідти. Ніякої електростанції там нема!
Лектор провадить: - В місті Б став до ладу хімічний завод…
Той таки голос: - Та я тиждень тому там був. Ніякого заводу там нема!
Лектор (обурено): - А вам, товаришу, треба поменше вештатись і побільше телевізор дивитись!

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20.11.2025 23:15 Відповісти
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20.11.2025 22:51 Відповісти
Кончене ***** як завжди бреше.
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20.11.2025 22:56 Відповісти
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
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20.11.2025 22:57 Відповісти
"Окрім цього, російський диктатор сказав про "міські бої" у Костянтинівці та вчергове вже заявив, що українська влада, мовляв, "нелегітимна". Також він додав, що усі цілі "СВО" - як в Росії називають війну проти України - "безумовно будуть виконані". Джерело: https://censor.net/ua/n3586142

З допомогою Трампа?
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20.11.2025 23:04 Відповісти
Міндіч з цукерманами, кажуть, що пішли до війська, щоб захищати Ізраїль від терористів з Гази!?!?
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20.11.2025 23:18 Відповісти
Та якби пішли! Примусово бусіфіковані. Там, це їм не тут.
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21.11.2025 08:32 Відповісти
У ботоксно-плішивого ху#ла синдром Данінга-Крюгера,тут навіть говорити немає про що.
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20.11.2025 23:32 Відповісти
Це вони базу СЗЧ зламали чи що
Де у нас стільки батальонів на клаптику фронту ??
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21.11.2025 01:42 Відповісти
Де в нас вимірюють саме в батальонах, а не в полках та бригадах? Навіть корпуси є. То й назвав би: який саме корпус "оточений". Бо ж номера п'ятнадцяти батальонів в нього дійсно ніхто не питатиме, цей перелик займе багато часу.
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21.11.2025 08:36 Відповісти
Ага віримо, вже біжимо здаватись.
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21.11.2025 02:14 Відповісти
А ще 450 мільйонів європейців у кацапському котлі.
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21.11.2025 07:56 Відповісти
А чому на фото Курвська область? Схоже вони з Куп'янськом переплутали))
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21.11.2025 08:26 Відповісти
 
 