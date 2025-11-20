Путін і Герасимов заявили про "оточення" 15 батальйонів ЗСУ і "захоплення" Куп’янська

Президент РФ Володимир Путін та начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов заявили про "оточення 15 батальйонів ЗСУ" у Куп'янську та одночасно із цим - про "звільнення" цього міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Путін відвідав один з командних пунктів групи окупаційних російських військ "Захід", де заслухав "доповіді" від військового керівництва. Спочатку Путін заявив, що в Куп'янську на Харківщині нібито "заблоковано" аж "до 15 батальйонів ЗСУ". А потім, через кілька хвилин, вже Герасимов заявив, що місто нібито вже "звільнено".

Путін наказав "забезпечити умови" для нібито "повної здачі" так званих "оточених підрозділів" в Куп'янську та Покровську.

Окрім цього, російський диктатор сказав про "міські бої" у Костянтинівці та вчергове вже заявив, що українська влада, мовляв, "нелегітимна". Також він додав, що усі цілі "СВО" - як в Росії називають війну проти України - "безумовно будуть виконані".

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