10-й армійський корпус ЗСУ спростував фейк росіян про захоплення лівобережжя Куп’янська й оточення в районі Подолів
Інформація про нібито захоплення російськими окупантами лівого берега міста Куп’янськ й оточення українських військ у районі Подолів Харківської області є фейком.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив 10-й армійський корпус ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог поширює дезінформацію
"Черговий фейк від російських "воєнкорів": куп’янська географія у стилі фантастики російська пропаганда знову "вийшла на зв’язок" із паралельної реальності. Цього разу заявили, що нібито "зайняли лівий берег Куп’янська" і "оточили українські війська в районі Подолів". Проблема лише в одному нюансі: наші підрозділи там ворога так і не знайшли. Хоча чесно — старанно шукали. Навіть зайві кущі перевірили", - йдеться у повідомленні.
Яка ситуація в Куп’янську?
- 16 листопада Угруповання об’єднаних сил повідомляло, що більша частина Куп’янська Харківської області перебуває під контролем Сил оборони України. Групи росіян у північних районах міста відрізані від наземного постачання.
Корочє, кацапи, як завжди брешуть. Але, якщо до літа наступного року зможуть наших потіснити за Оскіл, скажуть - "А ми ж гаварілі а ви нє вєрілі."