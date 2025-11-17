10-й армійський корпус ЗСУ спростував фейк росіян про захоплення лівобережжя Куп’янська й оточення в районі Подолів

Інформація про нібито захоплення російськими окупантами лівого берега міста Куп’янськ й оточення українських військ у районі Подолів Харківської області є фейком.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив 10-й армійський корпус ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог поширює дезінформацію

"Черговий фейк від російських "воєнкорів": куп’янська географія у стилі фантастики російська пропаганда знову "вийшла на зв’язок" із паралельної реальності. Цього разу заявили, що нібито "зайняли лівий берег Куп’янська" і "оточили українські війська в районі Подолів". Проблема лише в одному нюансі: наші підрозділи там ворога так і не знайшли. Хоча чесно — старанно шукали. Навіть зайві кущі перевірили", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: РФ втрачає контроль над захопленими районами в Куп’янську, - Трегубов

Яка ситуація в Куп’янську?

16 листопада Угруповання об’єднаних сил повідомляло, що більша частина Куп’янська Харківської області перебуває під контролем Сил оборони України. Групи росіян у північних районах міста відрізані від наземного постачання.

Читайте також: На Куп’янському напрямку триває операція зі знищення російських підрозділів у північній частині міста, - Трегубов