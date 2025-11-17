Бої на Куп'янському напрямку
10-й армійський корпус ЗСУ спростував фейк росіян про захоплення лівобережжя Куп’янська й оточення в районі Подолів

Інформація про нібито захоплення російськими окупантами лівого берега міста Куп’янськ й оточення українських військ у районі Подолів Харківської області є фейком.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив 10-й армійський корпус ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог поширює дезінформацію

"Черговий фейк від російських "воєнкорів": куп’янська географія у стилі фантастики російська пропаганда знову "вийшла на зв’язок" із паралельної реальності. Цього разу заявили, що нібито "зайняли лівий берег Куп’янська" і "оточили українські війська в районі Подолів". Проблема лише в одному нюансі: наші підрозділи там ворога так і не знайшли. Хоча чесно — старанно шукали. Навіть зайві кущі перевірили", - йдеться у повідомленні.

Яка ситуація в Куп’янську?

  • 16 листопада Угруповання об’єднаних сил повідомляло, що більша частина Куп’янська Харківської області перебуває під контролем Сил оборони України. Групи росіян у північних районах міста відрізані від наземного постачання.

І справді кому ж вірити : кацапській брехні .чи хлопцям , що боронять Україну ?
17.11.2025 19:44 Відповісти
Мій однокласник 3 дні як вийшов звідти. Прийшов в відпустку. Позиція була десь за Ківшарівкою - там все як звичайно. Важко,все прилітає, що знаємо. Було важко вийти, бо туман розвіявся і довелося багато пішки чесати. У Петропавлівці, Кучерівці, з його слів, теж все нормально - стабільно тяжко. У Вузловому ще й магазини працюють, я ще не повірив, але він каже, що таки дійсно працюють...
Корочє, кацапи, як завжди брешуть. Але, якщо до літа наступного року зможуть наших потіснити за Оскіл, скажуть - "А ми ж гаварілі а ви нє вєрілі."
17.11.2025 20:02 Відповісти
Краще б розповсюдили фейк, що А.Б. (Алібаба) не повертається в Україну - ото була би "двіжуха" в ОПі і структурах, які знаходяться під впливом "Козиря"
17.11.2025 19:18 Відповісти
Алібаба це "татарин" (татаров).
17.11.2025 19:44 Відповісти
"Ну Ви мене зрозуміли"
17.11.2025 20:01 Відповісти
 
 