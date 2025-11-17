РУС
Новости Бои на Купянском направлении
10-й армейский корпус ВСУ опроверг фейк россиян о захвате левого берега Купянска и окружении в районе Подолов

Российский фейк о "захвате" левого берега Купянска и окружении – не соответствует действительности

Информация о якобы захвате российскими оккупантами левого берега города Купянск и окружении украинских войск в районе Подолов Харьковщины является фейком.

Об этом в соцсети Facebook сообщил 10-й армейский корпус ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Враг распространяет дезинформацию

"Очередной фейк от российских "военкоров": купянская география в стиле фантастики Российская пропаганда снова "вышла на связь" из параллельной реальности. На этот раз заявили, что якобы "заняли левый берег Купянска" и "окружили украинские войска в районе Подолов". Проблема только в одном нюансе: наши подразделения там врага так и не нашли. Хотя честно — старательно искали. Даже лишние кусты проверили", - говорится в сообщении.

Какова ситуация в Купянске?

  • 16 ноября Объединенные силы сообщали, что большая часть Купянска Харьковской области находится под контролем Сил обороны Украины. Группы россиян в северных районах города отрезаны от наземного снабжения.

Чемно, вже просто не знань кому вірити.
17.11.2025 19:11 Ответить
І справді кому ж вірити : кацапській брехні .чи хлопцям , що боронять Україну ?
17.11.2025 19:44 Ответить
Мій однокласник 3 дні як вийшов звідти. Прийшов в відпустку. Позиція була десь за Ківшарівкою - там все як звичайно. Важко,все прилітає, що знаємо. Було важко вийти, бо туман розвіявся і довелося багато пішки чесати. У Петропавлівці, Кучерівці, з його слів, теж все нормально - стабільно тяжко. У Вузловому ще й магазини працюють, я ще не повірив, але він каже, що таки дійсно працюють...
Корочє, кацапи, як завжди брешуть. Але, якщо до літа наступного року зможуть наших потіснити за Оскіл, скажуть - "А ми ж гаварілі а ви нє вєрілі."
17.11.2025 20:02 Ответить
Краще б розповсюдили фейк, що А.Б. (Алібаба) не повертається в Україну - ото була би "двіжуха" в ОПі і структурах, які знаходяться під впливом "Козиря"
17.11.2025 19:18 Ответить
Алібаба це "татарин" (татаров).
17.11.2025 19:44 Ответить
"Ну Ви мене зрозуміли"
17.11.2025 20:01 Ответить
 
 