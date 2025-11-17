10-й армейский корпус ВСУ опроверг фейк россиян о захвате левого берега Купянска и окружении в районе Подолов
Информация о якобы захвате российскими оккупантами левого берега города Купянск и окружении украинских войск в районе Подолов Харьковщины является фейком.
Об этом в соцсети Facebook сообщил 10-й армейский корпус ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Враг распространяет дезинформацию
"Очередной фейк от российских "военкоров": купянская география в стиле фантастики Российская пропаганда снова "вышла на связь" из параллельной реальности. На этот раз заявили, что якобы "заняли левый берег Купянска" и "окружили украинские войска в районе Подолов". Проблема только в одном нюансе: наши подразделения там врага так и не нашли. Хотя честно — старательно искали. Даже лишние кусты проверили", - говорится в сообщении.
Какова ситуация в Купянске?
Корочє, кацапи, як завжди брешуть. Але, якщо до літа наступного року зможуть наших потіснити за Оскіл, скажуть - "А ми ж гаварілі а ви нє вєрілі."