10-й армейский корпус ВСУ опроверг фейк россиян о захвате левого берега Купянска и окружении в районе Подолов

Информация о якобы захвате российскими оккупантами левого берега города Купянск и окружении украинских войск в районе Подолов Харьковщины является фейком.

Об этом в соцсети Facebook сообщил 10-й армейский корпус ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Враг распространяет дезинформацию

"Очередной фейк от российских "военкоров": купянская география в стиле фантастики Российская пропаганда снова "вышла на связь" из параллельной реальности. На этот раз заявили, что якобы "заняли левый берег Купянска" и "окружили украинские войска в районе Подолов". Проблема только в одном нюансе: наши подразделения там врага так и не нашли. Хотя честно — старательно искали. Даже лишние кусты проверили", - говорится в сообщении.

Какова ситуация в Купянске?

16 ноября Объединенные силы сообщали, что большая часть Купянска Харьковской области находится под контролем Сил обороны Украины. Группы россиян в северных районах города отрезаны от наземного снабжения.

