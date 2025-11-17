На Купянском направлении продолжается операция по уничтожению российских подразделений в северной части города, - Трегубов

На Купянском направлении украинские силы продолжают операцию по уничтожению российских подразделений в северной части Купянска, где противник отрезан от основных каналов снабжения.

Об этом сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация россиян в Купянске

"По состоянию на сейчас (продолжается - ред.) операция по ликвидации очагов россиян в северной части города (Купянск - ред.). Не скажу, что очень просто, но учитывая то, что они все же отрезаны от основных поставок, и то, что им не может эффективно поступать пополнение, они сейчас в значительно худшей ситуации, чем были украинские защитники в худший момент. Поэтому будем надеяться на лучшее, хотя надо понимать, что это все же городские бои", - сказал Трегубов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российская пропаганда распространяет фейки о захвате некоторых населенных пунктов на юге, - Силы обороны

Флаги РФ в Купянске

По его словам, российские войска пытаются создать видимость контроля над городом, используя флаги. Все попытки снабжения и подкрепления противника через автомобили уничтожаются ударами и действиями украинских БПЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия планирует помощь Украине, исходя из предположения о завершении войны в 2026 году