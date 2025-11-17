Российская пропаганда распространяет фейки о захвате некоторых населенных пунктов на юге, - Силы обороны

Силы обороны Украины на юге отражают атаки российских войск и проводят блокирующие действия. Российские фейки о захвате населенных пунктов не соответствуют действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"В настоящее время на некоторых направлениях продолжаются блокирующие действия, мы остановили врага на некоторых участках линии боевого столкновения, на которых он проявлял наибольшую активность, сейчас продолжаются блокирующие действия, комплексное поражение и уничтожение. Говорить, что существует угроза его прорывов, пока преждевременно", - отметил Волошин.

Спикер призвал ориентироваться исключительно на официальные сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины, поскольку российская пропаганда распространяет ложные сообщения о якобы захвате некоторых населенных пунктов.

"Враг даже бросает с дронов свои флаги, затем фотографирует для того, чтобы различные компании фиксировали пребывание россиян в том или ином населенном пункте, что на самом деле не так, в частности это касается Александрограда, Орестополя, Снежного и Новоселовки", - сообщил Волошин.

Боевые действия в Запорожской области

На днях спикер Волошин заявил, что войска РФ в настоящее время наращивают усилия для продвижения на Гуляйпольском направлении. Враг хочет охватить Гуляйполе с востока и севера.

Он отметил, что ситуация в районе Гуляйполя остается одной из самых напряженных на южном фронте.

Глава Гуляйпольской громады Сергей Ярмак заявил, что на территории громады в настоящее время проживает менее 500 жителей, и ситуация ежедневно усложняется из-за стремительного роста количества атак российских беспилотников. Враг фактически установил с помощью дронов полный контроль над логистическими путями.

