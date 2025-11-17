Російська пропаганда поширює фейки про захоплення деяких населених пунктів на півдні, - Сили оборони

Сили оборони України на півдні відбивають атаки російських військ і проводять блокувальні дії. Російські фейки про захоплення населених пунктів не відповідають дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Наразі тривають на деяких напрямках блокувальні дії, ми спинили ворога на деяких ділянках лінії бойового зіткнення, на яких він виявляв найбільшу активність, зараз тривають блокувальні дії, комплексне ураження і знищення. Говорити, що існує загроза його проривів, наразі передчасно", - зазначив Волошин.

Речник закликав орієнтуватися виключно на офіційні зведення Генерального штабу Збройних сил України, оскільки російська пропаганда поширює неправдиві повідомлення про нібито захоплення деяких населених пунктів.

"Ворог навіть кидає з дронів свої прапори, потім фотографує для того, щоб різні компанії фіксували перебування росіян у тому чи іншому населеному пункті, що насправді так не є, зокрема це стосується Олександрограда, Орестополя, Січневого та Новоселівки", - поінформував Волошин.

Бойові дії на Запоріжжі

Днями речник Волошин заявив, що війська РФ наразі нарощують зусилля для просування на Гуляйпільському напрямку. Ворог хоче охопити Гуляйполе зі сходу і півночі.

Він зазначив, що ситуація в районі Гуляйполя залишається однією з найнапруженіших на південному фронті.

Голова Гуляйпільської громади Сергій Ярмак заявив, що на території громади нині проживає менше ніж 500 мешканців, і ситуація щодня ускладнюється через стрімке зростання кількості атак російських безпілотників. Ворог фактично встановив дронами повний контроль над логістичними шляхами.

